В «Зените» отреагировали на слухи об интересе команд АПЛ к Венделу

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи об интересе «Арсенала» и «Вест Хэма» к полузащитнику Венделу.
«Арсенал» и «Вест Хэм» интересуются Венделом? Это фейк.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи об интересе «Арсенала» и «Вест Хэма» к полузащитнику Венделу.
«Арсенал» и «Вест Хэм» интересуются Венделом? Это фейк.
где каждый врёт,во что горазд,
и в сообщении изустном
не разберёшь-где друг,где враг.
где каждый врёт,во что горазд,
и в сообщении изустном
не разберёшь-где друг,где враг.