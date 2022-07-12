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В «Зените» отреагировали на слухи об интересе команд АПЛ к Венделу

12 июля 2022, 09:17

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи об интересе «Арсенала» и «Вест Хэма» к полузащитнику Венделу.

«Арсенал» и «Вест Хэм» интересуются Венделом? Это фейк.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 12:42
В глобальном мире-как на кухне-
где каждый врёт,во что горазд,
и в сообщении изустном
не разберёшь-где друг,где враг.
Zenit_84
Zenit_84
12 июля в 10:36
Так и думал, что фейк, ведь он почти не играет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 июля в 09:54
А откуда он знает кем интересуются реально клубы АПЛ.? Ему кто то докладывает об их интересе.? Человек совсем за свои слова не отвечает.
Futurista
Futurista
12 июля в 09:48
нечитайло
нечитайло
12 июля в 09:24
Дыма без огня не бывает
cd7z7r92njcq
cd7z7r92njcq
12 июля в 09:23
Это весьма любопытно
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