Агент Бийола: «Не знаю, согласовали ли ЦСКА и „Удинезе“ трансфер Яки».

Роберт Чибеж, агент защитника ЦСКА Яки Бийола, прокомментировал новость о предстоящем трансфере словенца в итальянский «Удинезе».
Я не знаю, согласовали ли ЦСКА и «Удинезе» трансфер Бийола. Никто из ЦСКА ничего мне об этом не говорил.
Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года.
Такую отмазку я первый раз слышу . Как два клуба могут договориться о каком-то трансфере , где ныне живущий в здравом уме и твёрдой памяти , агент об этом ничего не знает . Нонсенс !
Такую отмазку я первый раз слышу . Как два клуба могут договориться о каком-то трансфере , где ныне живущий в здравом уме и твёрдой памяти , агент об этом ничего не знает . Нонсенс !