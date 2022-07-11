Агент Бийола: «Не знаю, согласовали ли ЦСКА и „Удинезе“ трансфер Яки».

Роберт Чибеж, агент защитника ЦСКА , прокомментировал новость о предстоящем трансфере словенца в итальянский «Удинезе».

Я не знаю, согласовали ли ЦСКА и «Удинезе» трансфер Бийола. Никто из ЦСКА ничего мне об этом не говорил.