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Агент Бийола: «Не знаю, согласовали ли ЦСКА и „Удинезе“ трансфер Яки»

11 июля 2022, 22:33

Роберт Чибеж, агент защитника ЦСКА Яки Бийола, прокомментировал новость о предстоящем трансфере словенца в итальянский «Удинезе».

Я не знаю, согласовали ли ЦСКА и «Удинезе» трансфер Бийола. Никто из ЦСКА ничего мне об этом не говорил.

Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
12 июля в 01:07
Агент Бийола: «Не знаю, согласовали ли ЦСКА и „Удинезе“ трансфер Яки».
Такую отмазку я первый раз слышу . Как два клуба могут договориться о каком-то трансфере , где ныне живущий в здравом уме и твёрдой памяти , агент об этом ничего не знает . Нонсенс !
протон
протон
12 июля в 00:19
По следам Бекао.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
11 июля в 23:32
Об уходе Яки было известно уже неделю назад.
VeniaminS
VeniaminS
11 июля в 22:35
значит тоже уходит.
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