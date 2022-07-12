Агент Вагнера Лава: «Ждём предложения от ЦСКА. Мой клиент готов вернуться»

Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, заявил, что его клиент готов вернуться в московский клуб.
Вагнер всегда заинтересован в возвращении в ЦСКА. Мы всегда ждем приглашения от клуба. Сейчас открыты к предложениям.
Вагнер Лав провёл в составе ЦСКА 259 матчей, в которых забил 124 гола.
лучше играть теми, кто не умеет играть
он в 38 покажет всем
лучше играть теми, кто не умеет играть
он в 38 покажет всем
Когда захотел-уже не нужен.
Остаётся детская мечта пенсионера-скитальца :Закончить футбольную карьеру в Бразилии,на пляже Копакабана,где и начинал в сопливом детстве.
Когда захотел-уже не нужен.
Остаётся детская мечта пенсионера-скитальца :Закончить футбольную карьеру в Бразилии,на пляже Копакабана,где и начинал в сопливом детстве.
В одном интервью - готовы вернуться в цска, в другом - не рассматривают такой вариант, в третьем - что предложения не было и т.д.
Ощущение, что у Вагнера семь пятниц на неделе или 100500 агентов )))
В одном интервью - готовы вернуться в цска, в другом - не рассматривают такой вариант, в третьем - что предложения не было и т.д.
Ощущение, что у Вагнера семь пятниц на неделе или 100500 агентов )))
А какой это браузер?
А какой это браузер?