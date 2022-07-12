Агент Вагнера Лава: «Ждём предложения от ЦСКА. Мой клиент готов вернуться»

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12 июля 2022, 10:22

Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА , заявил, что его клиент готов вернуться в московский клуб.

Вагнер всегда заинтересован в возвращении в ЦСКА . Мы всегда ждем приглашения от клуба. Сейчас открыты к предложениям.