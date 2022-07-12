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Агент Вагнера Лава: «Ждём предложения от ЦСКА. Мой клиент готов вернуться»

12 июля 2022, 10:22

Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, заявил, что его клиент готов вернуться в московский клуб.

Вагнер всегда заинтересован в возвращении в ЦСКА. Мы всегда ждем приглашения от клуба. Сейчас открыты к предложениям.

Вагнер Лав провёл в составе ЦСКА 259 матчей, в которых забил 124 гола.

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Все комментарии
протон
протон
12 июля в 23:26
Это будет хорошее усиление не только в нападении, но всей команде
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
12 июля в 21:54
Если не вернут - будет крайне глупо. Широкова с Заболотным зачем-то подписываем, в действительно ЛЕГЕНДУ постоянно стороной обходим. Ваня заслужил завершить карьеру именно в ЦСКА, ну а потом глядишь - и в клубе будет работать
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
12 июля в 21:48
Лучший легионер когда либо игравший в России
autochthon
autochthon
12 июля в 17:05
Очередной 30н...
Kosmos58
Kosmos58
12 июля в 15:50
То не хочет в цска, то хочет ... Кому это интересно ...
valt134
valt134
12 июля в 13:53
Надо пристроить пенсионера.
FenixSL
FenixSL ответ dok66 (раскрыть)
12 июля в 13:46
ага
лучше играть теми, кто не умеет играть
он в 38 покажет всем
виктор бочарников
виктор бочарников
12 июля в 12:56
    морозз
    морозз
    12 июля в 12:34
    Думаю что Вагнер для ЦСКА ещё бы принёс много пользы, но походу аппетиты агента да и возраст самого футболиста ставит на его карьере в команде крест!
    dok66
    dok66
    12 июля в 12:32
    Сейчас пенсионер Вагнер ЦСКА уже не нужен .
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Знатог (раскрыть)
    12 июля в 12:26
    Каким боком это относится к ЦСКА??? Вот если бы в лыжную секцию...
    Союзник противников
    Союзник противников
    12 июля в 12:26
    Когда был нужен-не хотел.
    Когда захотел-уже не нужен.
    Остаётся детская мечта пенсионера-скитальца :Закончить футбольную карьеру в Бразилии,на пляже Копакабана,где и начинал в сопливом детстве.
    epht7kb6r63b
    epht7kb6r63b
    12 июля в 12:20
    цска хочет побороться со спартаком за место в РПЛ.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    12 июля в 12:06
    Вагнер Лав : " ну что ж ,теперь можно и в ЦСКА вернуться ! " ))))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    12 июля в 11:49
    Кончилось его время
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    12 июля в 11:46
    Агенту понравилось в Москве, не то что в Казахстане...
    Шуnя771
    Шуnя771
    12 июля в 11:43
    На какую роль Лав (или агент) хочет вернуться в ЦСКА?
    makkie
    makkie
    12 июля в 11:11
    Одно и то же несколько лет)
    В одном интервью - готовы вернуться в цска, в другом - не рассматривают такой вариант, в третьем - что предложения не было и т.д.

    Ощущение, что у Вагнера семь пятниц на неделе или 100500 агентов )))
    vm6ptb3497pd
    vm6ptb3497pd
    12 июля в 11:07
    А что скажет ЦСКА?
    Василий 50
    Василий 50
    12 июля в 11:06
    В РПЛ может еще поиграть.
    112910415
    112910415
    12 июля в 11:04
    опоздали лет на пять
    memphis
    memphis
    12 июля в 10:54
    Уже не смешно
    alexgurzan
    alexgurzan ответ 8zmn7jfkj85a (раскрыть)
    12 июля в 10:47
    Спасибо!
    А какой это браузер?
    8zmn7jfkj85a
    8zmn7jfkj85a ответ alexgurzan (раскрыть)
    12 июля в 10:45
    1
    Знатог
    Знатог
    12 июля в 10:38
    Хммм... ему пора заканчивать с футболом и заняться лёгкой атлетикой. Например, спринтом. А может он хочет записаться в легкоатлетическую секцию ЦСКА?
    sihafazatron
    sihafazatron
    12 июля в 10:37
    Поздно уже
    RUSSERG
    RUSSERG
    12 июля в 10:34
    А здесь нет турниров по странам? Я так понимаю состав команды смешанный по разным чемпионатам?
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    12 июля в 10:33
    .
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