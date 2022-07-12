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«Челси» интересуется нападающим «Милана» Леау

12 июля 2022, 15:24

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может перебраться в Англию.

По данным источника, интерес к португальцу проявляет «Челси».

«Милан» ещё не согласовал новый контракт с Леау, поэтому «синие» следят за ситуацией вокруг игрока.

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Все комментарии
протон
протон
13 июля в 00:01
Челси всех рассматривает и никого не подписывает. Только Стерлинга ухватили пока
witynchik
witynchik
12 июля в 21:36
Игрок классный, с большим потенциалом если не бросит трудиться
Carl Lewis
Carl Lewis
12 июля в 18:13
Буду рад, если это так.
Zhgoon
Zhgoon
12 июля в 16:41
150 миллионов отступных в контракте. Пускай забирают.
«Милану» деньги очень нужны.
Не удивлюсь, если получится второй Лукаку, который через год прилетит обратно за копейки.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
12 июля в 15:31
Посмотрим где окажется.
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