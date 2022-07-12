«Челси» интересуется нападающим «Милана» Леау

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может перебраться в Англию.
По данным источника, интерес к португальцу проявляет «Челси».
«Милан» ещё не согласовал новый контракт с Леау, поэтому «синие» следят за ситуацией вокруг игрока.
Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может перебраться в Англию.
По данным источника, интерес к португальцу проявляет «Челси».
«Милан» ещё не согласовал новый контракт с Леау, поэтому «синие» следят за ситуацией вокруг игрока.
«Милану» деньги очень нужны.
Не удивлюсь, если получится второй Лукаку, который через год прилетит обратно за копейки.
«Милану» деньги очень нужны.
Не удивлюсь, если получится второй Лукаку, который через год прилетит обратно за копейки.