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«Зенит» оштрафован за поведение болельщиков и баннер на матче Суперкубка

13 июля 2022, 14:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Cостоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были приняты решения по итогам матча Суперкубка России «Зенит» – «Спартак» (4:0).

«В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 к дисциплинарному регламенту РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений – оштрафовать ФК „Зенит“ (Санкт-Петербург) на 20 тыс. рублей.

В соответствии со статьёй 117 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 40 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в демонстрации несогласованного баннера, – оштрафовать ФК „Зенит“ (Санкт-Петербург) на 50 тыс. рублей.

В соответствии со статьёй 117 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 40 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, поставившие под угрозу их жизнь и здоровье, – оштрафовать ФК „Зенит“ (Санкт-Петербург) на 25 тыс. рублей», — говорится в решении контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
13 июля в 17:48
А того, кто пригласил и оплатил БИ-2, наказали?
POL7173
POL7173
13 июля в 17:20, ред.
Странно, как без
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ санек002 (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 16:12
Прейскурант совести 95 000??
VeniaminS
VeniaminS
13 июля в 15:17
Правильно сделали,нечего наглеть.
старина
старина
13 июля в 15:08
С одного кабинета газпрема отнесли в другой
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июля в 14:59
Можно было бы изъясняться и проще.....

"В виду того что от баннеров никто не ослеп, от скандирования никто не оглох согласно статье 117дисциплинарного регламента РФС выдать сотрудникам КДК РФС премию в размере 95000 из бюджета победителя. "
uxg3j5cyty35
uxg3j5cyty35
13 июля в 14:42
Это правильно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 14:38
Столичные опять наябедничали...э
Гость
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