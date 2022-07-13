«Зенит» оштрафован за поведение болельщиков и баннер на матче Суперкубка

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13 июля 2022, 14:34

Cостоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС , на котором были приняты решения по итогам матча Суперкубка России «Зенит» – «Спартак» (4:0).

«В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 к дисциплинарному регламенту РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений – оштрафовать ФК „Зенит“ (Санкт-Петербург) на 20 тыс. рублей.

В соответствии со статьёй 117 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 40 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в демонстрации несогласованного баннера, – оштрафовать ФК „Зенит“ (Санкт-Петербург) на 50 тыс. рублей.