Денис Давыдов вернётся в Премьер-Лигу

Бывший футболист «Спартака» может перейти в «Химки». Об этом сообщил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

Дениса Давыдова мы сто процентов подпишем. Осталось поставить только подписи, сделаем это завтра или послезавтра. Стоит ли его ждать в заявке на матч с «Зенитом»? Будем сильно надеяться, что он попадёт в заявку, ведь это всё-таки игра с «Зенитом», принципиальным соперником. Но всё будет зависеть от функциональной готовности Дениса.