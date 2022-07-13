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Денис Давыдов вернётся в Премьер-Лигу

13 июля 2022, 19:59

Бывший футболист «Спартака» Денис Давыдов может перейти в «Химки». Об этом сообщил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

Дениса Давыдова мы сто процентов подпишем. Осталось поставить только подписи, сделаем это завтра или послезавтра. Стоит ли его ждать в заявке на матч с «Зенитом»? Будем сильно надеяться, что он попадёт в заявку, ведь это всё-таки игра с «Зенитом», принципиальным соперником. Но всё будет зависеть от функциональной готовности Дениса.

Ранее Давыдов был на просмотре в «Шиннике».

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Все комментарии
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14 июля в 04:31
Месси в Химках.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 23:06
"Русский Месси" возвращается??? Как же это Федун его проморгал???
Alexnvr
Alexnvr
13 июля в 21:51
Интересно, а в команде по водному поло есть в составе Ушаков, Макаров и Нахимов?)))))
Alexnvr
Alexnvr
13 июля в 21:41
Тю. Я думал это тот самый Денис Давыдов который в 1812 французов гонял и стихи писал))) А этот дааа...пускай играет в Химках в футбол))))))
Caniggia
Caniggia
13 июля в 21:14
Для Химок все соперники в РПЛ должны быть принципиальные. Зенит, после победы в Суперкубке, должен пребывать в некоторой эйфории, зная ещё, что уже чуть ли не весь мир присвоил ему очередное чемпионство. В Химках, наверняка, будет проскакивать некоторая вальяжность и высокомерие со стороны Зенита на фоне последних событий и оценок его перспектив. Химки же выйдут, напротив, сверхмотивированные и максимально мобилизованные, впрочем, как всегда в команде Юрана. Команде Семака будут противостоять 11 бойцов, которые могут разрушить любые тренерские схемы и задумки, а так же свести на нет индивидуальное мастерство соперников в жёстком прессинге по всему полю. Так что лёгкой прогулки, а-ля Спартак, в Химках Зениту не видать. Думаю, в первом матче нового сезона мы увидим и первую сенсацию - Зенит потеряет очки. Жду результативную ничью.
Ислам0926
Ислам0926
13 июля в 20:45
Химки по ходу на чемпионство претендуют)) улыбнуло принципиальный соперник вы спросите у Зенита а они вообще считают вас за соперникп
STVA 1
STVA 1
13 июля в 20:04
Ну ну! Когда это Зенит стал принципиальным соперником?
Шуnя771
Шуnя771
13 июля в 20:02
Нет, улыбнуло: "...всё-таки игра с «Зенитом», принципиальным соперником"
Шуnя771
Шуnя771
13 июля в 19:59
Не смешно!
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