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Бабаев: «ЦСКА будет стремиться выиграть Кубок России»

14 июля 2022, 15:21

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о целях московского клуба.

Есть ли у ЦСКА в этом сезоне задача выиграть Кубок России? Задача есть всегда. Тем более будет такой интересный формат, надеюсь, если РФС поддержит. Поэтому будем стремиться.

Какая ситуация со спросом на абонементы и билеты? К сожалению, спрос упал. Это было ожидаемо, потому что у нас огромное количество билетов покупалось на фанатскую трибуну. Если сравнить показатели с аналогичным периодом прошлых сезонов, то, к сожалению, мы видим существенный дисбаланс и понижение количества проданных билетов.

Какой порядок? На данный момент порядка 30-40%.

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Все комментарии
протон
протон ответ makkie (раскрыть)
15 июля в 01:28
Задачи раньше - выиграть чемпионат России. Задачи сейчас - выиграть кубок России. Д - деградация
makkie
makkie
14 июля в 18:01
Кубок, говорите?
Главное цска не встречаться со Спартаком в плей-офф, а то снова вылетят )))
takx6sa9j5rh
takx6sa9j5rh
14 июля в 16:55
Наверное, как спартак чемпионат.
Ironigor
Ironigor
14 июля в 16:07
С такм составом о кубке можно и не вспоминать. Тут бы зацепиться за пятёрку как нибудь.
ДСА
ДСА
14 июля в 15:57
Что захотели, то и получили со зрителями.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
14 июля в 15:55
Интересно кем Бабаев собирается выигрывать кубок? Молодежью?
ZIBO rock
ZIBO rock
14 июля в 15:54
Чемпионат уже не нужен?!
VeniaminS
VeniaminS
14 июля в 15:46
Хорошее желание.
7zmwye7mb2zs
7zmwye7mb2zs
14 июля в 15:36
кубок кубком, а в чемпионате не упираетесь?
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