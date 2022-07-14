Бабаев: «ЦСКА будет стремиться выиграть Кубок России»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о целях московского клуба.

Есть ли у ЦСКА в этом сезоне задача выиграть Кубок России? Задача есть всегда. Тем более будет такой интересный формат, надеюсь, если РФС поддержит. Поэтому будем стремиться.

Какая ситуация со спросом на абонементы и билеты? К сожалению, спрос упал. Это было ожидаемо, потому что у нас огромное количество билетов покупалось на фанатскую трибуну. Если сравнить показатели с аналогичным периодом прошлых сезонов, то, к сожалению, мы видим существенный дисбаланс и понижение количества проданных билетов.

Какой порядок? На данный момент порядка 30-40%.