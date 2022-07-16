Федотов: «ЦСКА растранжирил много моментов в матче с „Уралом“»

Главный тренер ЦСКА подвел итоги после победы над «Уралом» (2:0) в 1-м туре РПЛ .

Я думаю, мы могли решить все в первом тайме. Но нас подводила реализация. Хорошо, что забили в раздевалку. Мы растранжирили много моментов. Один подход может изменить диспозицию сил. Было несколько неприятных моментов. Одни прессинговали, другие падали. Забили в контратаке, хотя могли сделать это раньше.

Что с Фуксом? Фукс проходил курс лечения. Сказали, что проблема позади. Скоро будет здесь.