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Федотов: «ЦСКА растранжирил много моментов в матче с „Уралом“»

16 июля 2022, 17:45
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги после победы над «Уралом» (2:0) в 1-м туре РПЛ.

Я думаю, мы могли решить все в первом тайме. Но нас подводила реализация. Хорошо, что забили в раздевалку. Мы растранжирили много моментов. Один подход может изменить диспозицию сил. Было несколько неприятных моментов. Одни прессинговали, другие падали. Забили в контратаке, хотя могли сделать это раньше.

Что с Фуксом? Фукс проходил курс лечения. Сказали, что проблема позади. Скоро будет здесь.

ЦСКА хочет купить защитника «Интернасьонала» Мойзеса? Надеюсь, это так. Мы испытываем кадровый голод. Очень непростые идут переговоры. По поводу защитника из Бразилии пока не буду говорить.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
16 июля в 22:55
Да....моментов было много....штук 5 надо было забивать...главное победили....дальше работать над качеством...что бы не транжирить столько моментов.
протон
протон ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
16 июля в 22:20
с реализацией старая болячка,к сожалению...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
16 июля в 19:10
За один первый тайм загубили более пяти ( при более 20 ударах ) это конечно плохо. Есть над чем работать ВВФ.
42dfez7grnza
42dfez7grnza
16 июля в 18:23
Начало положена!!!
cuarjj2f7p6u
cuarjj2f7p6u
16 июля в 18:02
первый матч всегда напряжение, успокоитесь и сыграете лучше...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июля в 18:02
С Чаловым и Заболотным далеко не пройдём.
David Young
David Young ответ phantom_777 (раскрыть)
16 июля в 17:56
Добрый день. Не могли бы Вы пояснить чем именно Вы недовольны, в частности про "солянку", и какие именно изменения Вы предлагает внести?
Союзник противников
Союзник противников
16 июля в 17:50
Эта банда после пары мячей в первом тайме могла и проиграть в итоге.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 17:50
Над реализацией армейцам надо работать. И сегодня и с Сочи было много загублено классных подходов. Хорошо , что все закончилось положительно, но так может быть не всегда. Соперникам бывает достаточно одного-двух моментов, чтоб забить.
Играли то очень хорошо, но надо помнить, что за моменты очков не дают.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 17:45
Ждем защитников.
КЭТиК
КЭТиК
16 июля в 17:45
Итоге вполне нормальный.
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