Федотов: «ЦСКА растранжирил много моментов в матче с „Уралом“»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги после победы над «Уралом» (2:0) в 1-м туре РПЛ.
Я думаю, мы могли решить все в первом тайме. Но нас подводила реализация. Хорошо, что забили в раздевалку. Мы растранжирили много моментов. Один подход может изменить диспозицию сил. Было несколько неприятных моментов. Одни прессинговали, другие падали. Забили в контратаке, хотя могли сделать это раньше.
Что с Фуксом? Фукс проходил курс лечения. Сказали, что проблема позади. Скоро будет здесь.
ЦСКА хочет купить защитника «Интернасьонала» Мойзеса? Надеюсь, это так. Мы испытываем кадровый голод. Очень непростые идут переговоры. По поводу защитника из Бразилии пока не буду говорить.
Играли то очень хорошо, но надо помнить, что за моменты очков не дают.
Играли то очень хорошо, но надо помнить, что за моменты очков не дают.