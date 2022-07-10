Йоканович: «Для предсезонки качество футбола было вполне приемлемым»

Главный тренер «Динамо» подвел итоги заключительного контрольного матча межсезонья с «Локомотивом» (3:3).

«Локомотив» начал игру лучше нас, но постепенно мы стали действовать более агрессивно, больше идти в прессинг и выровняли ход игры. Для предсезонки качество футбола сегодня было вполне приемлемым.

Арсен Захарян и Гильермо Варела сегодня провели не так много времени на поле? Они не так много с нами тренировались, поэтому мы решили не рисковать и дозировали их игровое время. Надеюсь, что они будут полностью готовы к началу чемпионата. Все остальные футболисты здоровы.

Что знаю о «Ростове» и Карпине, с которыми сыграем через неделю? Валерий Карпин и Виктор Онопко, который помогает ему в «Ростове», долгие годы были моими соперниками в чемпионате Испании. Несколько лет назад мы пересекались с Карпиным в Дохе. У нас есть ещё несколько дней, чтобы проанализировать нашего соперника и хорошо подготовиться к матчу. Уверен, что Валерий тоже будет к нему готов.