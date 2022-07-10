«Зенит» в седьмой раз разгромил «Спартак» в 21-м веке. Абаскаль пострадал, как Витория и Карпин

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10 июля 2022, 10:37

Суперкубок запомнится надолго.

9 июля 2022. «Зенит» — «Спартак» — 4:0

Каждому главному тренеру «Спартака» после подписания контракта нужно делать временную татуировку: «Обречен на страдания». Абаскаль начал с заваренного на кипятке поражения, его команда подарила сопернику три мяча из четырех, хотя в оставшемся случае тоже позволили разыграть комбинацию из серии непростых передач. Но ошибка Умярова, выход Селихова из ворот, не говоря о неуклюжей финальной голевой передаче на Кассьерру – звенья одной цепи. «Спартак» перепугался после богатырского удара Сергеева, а «Зенит» даже не включался на полную силу, после второго мяча не было смысла. Дежурная природа победы должна огорчать Абаскаля не меньше, чем упущенный шанс. Тренер извиняется, а петербуржцы не старались получить именно разгром. Просто играли в футболе лучше, и на выходе получили голы четыре разных игрока, даже новичок Кассьерра, который вышел на замену. Подарок ли это со стороны гостей? Конечно же. Но не меняет расклад в паре – «Зенит» готов к матчам против «Спартака», имя тренера их не особо волнует. Даже если бы вчера завершили матч с разницей 3 против 1, кубок достался бы петербуржцам.

24 октября 2021. «Зенит» — «Спартак» — 7:1

Худший день в истории «красно-белых» в национальных чемпионатах. Никогда ранее такой разницы не было. Только знаменитый погром 7:0 в Ливерпуле может тягаться с осенним унижением против «Зенита». Вот только у Семака, в отличие от Клоппа, не команда, которая позже будет в финалах Лиги чемпионов. Дубли Мостового и Азмуна, голы Клаудиньо и Дзюбы, финальный восклицательный знак от Ерохина – Руй Витория пережил уникальное поражение в тренерской карьере. Было понятно, что дни португальца в команде сочтены. Стало очевидно, что «Зенит» намного, намного сильнее. Страшноватый счет, ведь такого результата может не быть полстолетия, уникальный поединок. Семак попал в историю клуба, который возглавляет, и всего этого давнего противостояния.

6 августа 2017. «Зенит» — «Спартак» — 5:1

Что называется, вошло в привычку. У петербуржцев был разгром за год с копейками до этого, потом домашняя победа 4:2, чуть не хватило до счастья. А затем «Зенит» без великодушия подписал смертный приговор «Спартаку» Карреры. Понятно, что увольнение Массимо случится лишь через год, а не после этой игры, но итальянец, который ранее так показательно петербуржцам не проигрывал, ощутил, что даже плохой «Зенит» — с Манчини, Кокориным, Дзюбой на лавке, Мамманой в центре защиты и невнимательным Паредесом, который мыслями улетал в Европу, способен вынести чемпионский «Спартак». Заметный удар по амбициям. Да и турнирный вред принесли весьма значительный. «Локомотив» опередил Карреру в итоге всего на четыре очка, три из них потеряли как раз в тот августовский вечер.

16 апреля 2016. «Зенит» — «Спартак» — 5:2

У «Зенита» были победы в два мяча, в том числе, результативные – со счетом 4:2, но «Спартак» забивал спасительный мяч, чтобы такие поражения не назвали разгромными. А вот здесь не сумели сохранить лицо. Снова место действия – Санкт-Петербург. «Спартак» бодро начал, рано забили, потом ответили на первый гол хозяев, снова вели. Но команда Аленичева играла против мощного состава «Зенита» с крутыми легионерами и молодым Дзюбой на острие. Халк и компания разнесли оборону Реброва, причем четыре гола из пяти забили еще до удаления Макеева. Забавно, что спустя год после этого чемпионом был «Спартак», а не «Зенит», но и так в футболе бывает.

11 августа 2012. «Зенит» — «Спартак» — 5:0

Настолько крупно петербуржцы не переигрывали москвичей с конца сороковых годов. Можно смело утверждать, что издеваться над «Спартаком» «зенитовцев» научил Лучано Спаллетти. У него не один разгром за плечами, но этот самый показательный. Причем у «Зенита» не было сказочного состава – Файзулин сделал дубль, Канунников играл в атаке и тоже отличился, у Быстрова и Широкова по мячу. Но они еще звезды, в отличие от Луковича или Джорджевича. Зато Семак был на поле – громил «Спартак», когда это только входило в моду. Унаи Эмери пережил это унижение вместе с Дзюбой, МакГиди и Парехой.

29 мая 2011. «Зенит» — «Спартак» 3:0

Первый за десятилетия разгром в Санкт-Петербурге, ведь до этого вынос соперника – со счетом 5:0, видели еще в городе под названием Ленинград в далеком 1949 году. Даже между первым и вторым разгромом в новое футбольное время прошло целых восемь лет. В 2011-м у «Зенита» уже был чемпионский опыт. Спаллетти разбил Карпина, гол Лазовича с пенальти и дубль Кержакова означали, что Дзюба отправится домой на щите, настрадался Артем от петербуржцев в своей карьере. Спустя десятилетие будет принимать участие в разгромах уже на стороне «Зенита», а отсчет истории отправляет во времена, когда Дзюба еще учился в школе...

1 мая 2004. «Спартак» — «Зенит» — 0:3

Сейчас тяжело в это поверить, но первую крупную победу над «Спартаком» после кубковой в 1984-м ждали двадцать лет. Лишь в мае 2004 года случилось маленькое чудо. Чемпионский «Спартак» уже убивали. Чемпионского «Зенита» еще не существовало. Но подопечные Петржелы сумели разгромить подопечных Скалы, причем в Москве. Кержаков забил в концовке первого тайма, Спивак – в начале второго. Разгром оформил Аршавин с передачи Кержакова, а в конце матча Петкович не реализовал пенальти – Малафеев отразил удар, но в стиле Дудека, вышел очень далеко из ворот до удара. Судья не заставлял перебить. Но преимущество «Зенита» в той игре, как и вчера, невзирая на эпизод с вероятным пенальти, не обсуждается – открыли путь к разгромам, которые лишь сейчас стали обыденными.

За девятнадцать лет у «Спартака» семь разгромных поражений против «Зенита» в чемпионате и Суперкубке. Только один результат домашний, когда Скале помогали падать Петкович, Шоава и Митрески. Фанаты «Спартака» как вспомнят эти фамилии, так вздрогнут. Погребняк, Самедов и Павлюченко тоже пережили тот разгром. Спустя годы пришло время молодого поколения – Умярова, Хлусевича и Соболева. Понятно, что даже «Зенит» не может постоянно обыгрывать «красно-белых» с большой разницей, между знаковыми победами может пройти три-четыре года. Но серии тоже случались, не впервые у петербуржцев по две победы за два года. Если уж Манчини громил «Спартак», то для Семака вторая тренерская крупная победа вряд ли станет последней. Из не покоренных пока вершин остался выездной разгром с разницей в пять мячей, ведь все началось в 1948-м, когда «Спартак» уступил дома 0:4. Всего десять разгромов за всю историю, и шесть из них за одиннадцать лет.