Шедевр Сергеева и бразильский карнавал. «Зенит» разнёс «Спартак» и завоевал Суперкубок России

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09 июля 2022, 21:16

Семак уверенно выиграл Суперкубок.

5 выводов об игре «Зенита»

- В боксерском поединке намного более легкий победит, только если существенно выше по мастерству. И то будут ограничения – ни один великий крошка-чемпион ничего не сделает с приличным тяжеловесом. Про это матч «Зенита» и «Спартака», только вторые не крошка-чемпион. Команда Абаскаля не начала игру ужасно, но фаворит из более солидной весовой категории выждал, поблагодарил соперника за ошибку и развил успех на контратаках.

- Оправдались худшие ожидания, о которых разговаривали до матча. Не являются матчи «Зенита» и «Спартака» аналогом Эль Класико, поскольку давным-давно есть фаворит. В Санкт-Петербурге москвичи десять лет без побед, фобия сработала и сегодня. А ведь не было в действиях «Зенита» поначалу ничего, с чем взвешенная команда могла не справиться. Но петербуржцы грамотно готовились на сборах – прибавляли, учитывали ошибки, корректировали тактику. Семак переиграл Абаскаля.

- Не исключено, что Вендел покинет «Зенит». Его агент подтвердил переговоры с «Фламенго», хотя отметил, что приостанавливать контракт не станут. Тут стоит добавить, что целая группа бразильцев в команде – клиенты одного агентства. Тут не уважение, а расчет. А расчет, с которым Вендел, Малком и Клаудиньо выбирали передачи в атаках против «Спартака» не менее рациональный – гости не справились ни с забегом Малкома, ни с падающим ударом Вендела. В первом тайме игра была сделана, а на старте второго случился разгром.

- За что «Спартак» мог зацепиться? Наверное, лишь за давление на Алипа. Но Сантос его неплохо страховал. Чистяков в порядке, в опорной зоне был Барриос, успешных и легких контракт «красно-белых» по центру не увидели. Петербуржцы чем больше забивали – тем увереннее себя чувствовали. Понятно, что при счете 3:0 футбола становится меньше, а игры на встречных курсах больше. Класс бразильцев «Зенита» определял качество контратак и формировал для хозяев идеальные условия. Просто наслаждались игрой.

- Сергеев создал шедевр с паса соперника – Умяров неудачно отдал мяч поперек поля, словно игрок академии, а Иван красивым обводящим ударом направил мяч в девятку ворота Селихова. Невероятно точный хлесткий удар определил судьбу всего матча. Вспомните игру до этого случайного выстрела после явной ошибки соперника. Не было такой явно разницы между соперниками. Уверенность «Зениту» подарил именно первый мяч, остальные – дело бразильской техники. Ну, и ошибка Селихова была перед вторым мячом, зря вратарь так далеко вышел из ворот.

5 выводов об игре «Спартака»

- Нет опорника уровня Фернандо – нет сбалансированного «Спартака». Можно долго ждать от Денисова, Зобнина, Умярова или Пруцева правильных действий в стиле Пирло. Можно ставить на Мартинса, хотя в его жизни были отрезки в роли «от ворот до ворот», это не Каземиро. Но пока нет человека с умным пасом, который одновременно классно срывает чужие контратаки – не сколотить команду, которая не только старается, но и побеждает в подобных матчах.

- Во втором тайме в ворота «Зенита» стоило назначить пенальти. Одоевский явно сбил Зиньковского. Да, футбол «Спартака» не вел мяч, но в правилах не сказано, что это важно. В Лиге чемпионов арбитры назначали пенальти за борцовские броски соперников во время подачи с угла поля, хотя мяч не направлялся к упавшему игроку. Нельзя сбивать соперника в подкате, это ошибка голкипера и арбитров. Понятно, что даже счет 3:1 ничего существенно не менял, но зачем принимать такие решения? У арбитров была одна задача за всю игру – не разобрались.

- У «Спартака» есть футболисты, чей класс не подходит для выездных побед над «Зенитом». Сегодня никто не сыграл ужасно, только Умяров огорчил в парочке эпизодов. Но одновременно Хлусевич не закрывал свой фланг при контратаках соперника. Чернов не успевал за бразильцами, когда Джикия провел хороший матч. Зиньковский активничал и старался, но Игнатова похвалить за игру в атаке точно нельзя. Абаскаль пытается привить команде новую схему, на что нужно время, но пока гости сыграли без ворот. Причем не только чужих, но и свои не прикрыли.

- Как и при Ваноли, в игре «красно-белых» многовато сумбура. Отчасти его можно объяснить наличием молодых футболистов, но Селихов, Рыбус, Зобнин, Джикия и Промес не юные, а их присутствие не изменило судьбу поединка. Конечно, все могло сложиться иначе, и пока никаких диагнозов «Спартак» не поставишь – одного матча всегда мало. Но это ведь финал, задача сыграть так, чтобы не пропустить лишнего, и ее не выполнили. Осмысленности в атаке не увидели – Одоевский точно не стал героем поединка, или хотя бы второго тайма.

- Поражение «Спартака» чистейшее, а трофей дают не за разницу мячей. Эффективность атак «Зенита» была намного выше. «Красно-белых» удалось сдержать на расстоянии от ворот Одоевского. Можно вспомнить, как в первом тайме забыли Джикию, но Георгий не сумел пробить в створ. Больше таких явных ошибок защитники «Зенита» не совершали. Издали огорчить соперника не сумели. Фланги, чтобы прострелить мяч в центр на рослого форварда, не сработали. Николсон вышел, но его готовность средняя. Семак спокойно перестроился, в концовке не пропускал, еще и четвертый гол забили – Кассьерре случайно отдал пас игрок «Спартака». Абаскаль хотел увидеть уровень подготовки своей команды – увидел.

Цифры финала Суперкубка

Первый гол Сергеева издали. В составе «Строгино» у форварда было два дальних удара, но как только выбился в люди в лучшей лиге мира, то в ФНЛ так соперников не огорчал. Понятно, что подобные случайные удары после передач соперников – классика футбола, но не менее вкусная, как хороший утренний кофе.

У тренера Семака третий Суперкубок. Сергей Богданович сравнялся с рекордсменом – Юрий Семин выиграл три финала из пяти. Теперь у наставника «Зенита» три победы после четырех попыток. Не использовал только первую, а вот домашний шанс обыграть «Спартак» не упустил.

Свыше 55 000 зрителей на стадионе. Рекорд в истории Суперкубков. «Лужники» на матче «Зенита» против «Локомотива» собрали 48 000 фанатов в 2008-м году, а спустя 14 лет рекорд побили в Санкт-Петербурге. Сегодня команды сыграли на полном стадионе, а это всегда смотрится лучше, чем на полупустом.