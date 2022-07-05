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«Очень слабое качество игры от ЦСКА». Гришин — о матче с «Пари НН»

05 июля 2022, 00:31
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин высказался о поражении «армейцев» от «Пари НН» (0:2) в рамках Кубка PARI Премьер.

Очень слабое качество игры от ЦСКА. Команда на своём поле должна играть в атаку. Для меня счёт удивителен.

Как Кучаев должен реагировать на замену после автогола? Никакой реакции не должно быть, если Кучаев играл плохо и его заменили в первом тайме – ничего страшного. Мы тоже так делали, если футболист не вписывается в игру, то снимали с матча.

В дубле мы его так не меняли, конечно, но каждому футболисту такие эпизоды неприятны, тем более на 40-й минуте. Поэтому Косте рекомендую взять себя в руки, упорнее тренироваться и доказывать, что он игрок основного состава.

Чалов? Ничего сверхъестественного, мячи до него доходили редко. Старался, но КПД – ноль.

ЦСКА потерпел поражение в третьем товарищеском матче подряд.

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Все комментарии
Mi6
Mi6
09 июля в 22:12
Гришина не хватает на тренерском мостике ЦСКА
Naherger
Naherger
05 июля в 08:12
Человека,который решил,что Мухин заменит Костю марадишвили нужно просто уволить и не допускать к футбольной деятельности.
ОПС
ОПС
05 июля в 06:28
Качество хромает.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июля в 00:37
Печаль однако.
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