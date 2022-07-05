«Очень слабое качество игры от ЦСКА». Гришин — о матче с «Пари НН»

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин высказался о поражении «армейцев» от «Пари НН» (0:2) в рамках Кубка PARI Премьер.
Очень слабое качество игры от ЦСКА. Команда на своём поле должна играть в атаку. Для меня счёт удивителен.
Как Кучаев должен реагировать на замену после автогола? Никакой реакции не должно быть, если Кучаев играл плохо и его заменили в первом тайме – ничего страшного. Мы тоже так делали, если футболист не вписывается в игру, то снимали с матча.
В дубле мы его так не меняли, конечно, но каждому футболисту такие эпизоды неприятны, тем более на 40-й минуте. Поэтому Косте рекомендую взять себя в руки, упорнее тренироваться и доказывать, что он игрок основного состава.
Чалов? Ничего сверхъестественного, мячи до него доходили редко. Старался, но КПД – ноль.
ЦСКА потерпел поражение в третьем товарищеском матче подряд.