«Очень слабое качество игры от ЦСКА». Гришин — о матче с «Пари НН»

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА высказался о поражении «армейцев» от «Пари НН» (0:2) в рамках Кубка PARI Премьер.

Очень слабое качество игры от ЦСКА . Команда на своём поле должна играть в атаку. Для меня счёт удивителен.

Как Кучаев должен реагировать на замену после автогола? Никакой реакции не должно быть, если Кучаев играл плохо и его заменили в первом тайме – ничего страшного. Мы тоже так делали, если футболист не вписывается в игру, то снимали с матча.

В дубле мы его так не меняли, конечно, но каждому футболисту такие эпизоды неприятны, тем более на 40-й минуте. Поэтому Косте рекомендую взять себя в руки, упорнее тренироваться и доказывать, что он игрок основного состава.