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«Они нам воткнули, и мы пошли». Шалимов — после поражения от ЦСКА

16 июля 2022, 17:39
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 1-го тура РПЛ.

Ну, какой комментарий? Проиграли. Если смотреть удары по воротам, по моментам, то мы полностью уступили. Почти все моменты, которые создавались, были из-за наших ошибок. Провалился правый фланг. В таких играх нельзя выпадать. Мы ошибались, «нате, берите», они не забивают. Это говорит о том, что можно было за что-то зацепиться. Они нам воткнули, и мы пошли. Закончи мы первый тайм 0:0, можно было что-то подкорректировать. Тогда второй тайм пошел бы по-другому.

Понятно, что у них какой-то кризис. В этом плане и был шанс у нас. Хотя глупо говорить, что мы могли выиграть или не проиграть, смотря на статистику. Они нам «напрощали» столько… Во втором тайме могли забить. Понятно, что они играют по-другому. У них классные игроки. Такую игру можно было сегодня не проиграть. У нас молодые игроки. Надо делать выводы. Надо учиться не проигрывать.

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Все комментарии
протон
протон
16 июля в 21:10
"Такую игру можно было не проигрывать". Даже добавить нечего, господин Шалимов, если бы сегодня против вас играли бы более техничные игроки, то они реализовали бы все те промахи, которые не использовали игроки ЦСКА и счёт был бы двухзначный, проще было сказать, что игроки" Урала"полностью провалили игру, совершенно ничего не показав и лучше было бы, чтобы Вы, господин Шалимов, признали свои ошибки, а не говорили про какую-то игру. Ошибки, именно, тренерские, Ваши, господин Шалимов и как выше сказали-это Вам не письма подписывать, а учиться надо уметь тренировать.
pomor45
pomor45
16 июля в 20:13, ред.
Ставка на кризис в ЦСКА оказалась несостоятельной. Шалимов не учёл, что Федотов зарекомендовал себя хорошим антикризисным управляющим. Поэтому, собственно, и был приглашён в ЦСКА. Может потому и согласился, что такие ситуации ему по нутру. Дальше Федотову будет труднее - следующие на примере Шалимова пододвинут уши на макушку.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
16 июля в 19:36
Один Гаджимурадов играл
Союзник противников
Союзник противников
16 июля в 18:37
Средний возраст ЦСКА-25,9,а "Урала"-27,9.Убери Акинфеева и Набабкина,и вообще "детский сад штаны на лямках" будет.
rds344twdkh4
rds344twdkh4
16 июля в 18:19
Ну какой из него тренер?
Василий 50
Василий 50
16 июля в 18:13
Тренировать сложнее, чем письма писать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июля в 17:59
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    16 июля в 17:48
    Фу, как пошло...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    16 июля в 17:45
    Урал - крепкий орешек. Еще наверняка себя проявит.
    sihafazatron
    sihafazatron
    16 июля в 17:41
    Адекватно по делу сказал, и на газон не жалуется))
    Гость
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