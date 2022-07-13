МЮ без Роналду разгромил «Ливерпуль». Большой футбол идёт

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13 июля 2022, 01:05

Возвращаются матчи с яркими европейскими вывесками.

Для любителей английского футбола сезон фактически начался. Состоялся первый яркий предсезонный матч, который сразу же мог привлечь огромное внимание. Поскольку встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», игры между которыми в любом турнире и в любом статусе остаются принципиальными и привлекательными.

Дополнительно интерес обусловливался тем, что для «Юнайтед» это был первый матч под руководством Эрика тен Хага, игра без призрака Криштиану Роналду. И было любопытно взглянуть, в каком направлении движется «Ливерпуль», который в прошлом сезоне практически достиг вершины, и теперь ему нужно постараться не уронить высочайшую планку. В общем, интересного сулила встреча в Бангкоке много. Но с понятной и неизбежной оговоркой о том, что это всего лишь предсезонный матч, причем первый.

Так что все выводы на основе увиденного можно считать лишь поверхностными, зато можно хотя бы порадоваться за возвращение большого футбола тем, кто по нему скучал. Пусть и в таком формате. Особенно с учетом того, что команды не отсиживались и старались использовать товарищеский матч с максимальной пользой, играя зрелищно, интенсивно, пусть и с неизбежными огрехами. Итак, что же можно было увидеть?

Пошли в прессинг

Конечно, главное, что привлекает внимание – это счет. Даже для предсезонного матча он какой-то неприлично крупный не в пользу более сильной по итогам прошлого сезона команды. «Ливерпуль» проиграл со счетом 0:4, причем трижды пропустил уже в первом тайме. Начнем с позитивного в действиях МЮ . Стали проявляться признаки доверия игроков к философии и методике тен Хага, с которым они плотно потренировались неделю-две. Уже видно, как некоторые наработки пробуют реализовать в игре.

В прошлом сезоне Рангник в конце концов признал, что «Юнайтед» был не в лучшей форме, чтобы вести игру в прессинг. Но если посмотреть на эту предсезонную встречу, то здесь наметился серьезный прогресс. Даже Марсьяль, которого нельзя заподозрить в излишней самоотдаче при отработке в обороне, старался изо всех сил после возвращения из аренды. Именно он надавил на соперника на 33-й минуте, перехватил мяч и помчался к воротам забивать гол, что и сделал. И бросался в отбор в удушающей жаре, отрабатывая все отведенное ему время.

Да и в целом игроки МЮ двигались уже куда агрессивнее и увереннее. Понятно, что потребуется время, чтобы отточить предлагаемый стиль, чтобы наладить взаимодействие, однако направление уже видно. Как видно и стремление играть только вперед. Игроки прямо искали варианты развития комбинаций лишь к чужим воротам, не затягивая резину с поперечными перекатываниями. Тоже отметим себе и последим за прогрессом в этом плане.

Не Роналду единым

Когда Криштиану вернулся в МЮ , все в клубе оказались заложниками. С одной стороны, возвращение легенды и бомбардира, с другой – слишком много внимания к португальцу, из-за чего могла страдать командная работа. В этой игре Роналду не участвовал, и команда показала, что забитые им 24 мяча в прошлом сезоне вполне можно размазывать среди других игроков. По голу забили Санчо, Фред, Марсьяль и Пеллистри.

Даже у Рэшфорда был шикарный момент в первом тайме, но он его упустил. Конечно, выраженный бомбардир «Манчестеру» не помешает, но нужно развивать уверенность и стремление к голам и у других игроков, так что с этой точки зрения матч совершенно точно пошел на пользу командному духу.

У «Ливерпуля» свои задачи

Перед тен Хагом в МЮ и перед Клоппом в «Ливерпуле» на данном этапе предсезонной подготовки стоят разные задачи. Первому нужно выстраивать что-то новое, искать схему и философию, которая вернет рухнувшего гиганта на ноги. Второму нужно просто плавно ввести свою топовую команду в сезон с добавлением в состав некоторых новых фигур и просмотром этих самых фигур из собственных резервов.

Отсюда и разница в подходе, которая выражалась как минимум в системе проведения замен. МЮ фактически отыграл двумя составами, а «Ливерпуль» — тремя, причем каждому было отведено на поле по тридцать минут. В итоге, кстати, каждый пропустил, а первый состав даже дважды – он не отличался силой, тогда как «Юнайтед» выставил на старте более мощные сочетания.

Конечно, «Ливерпулю» даже с этими «своими задачами» не хотелось бы проигрывать МЮ со счетом 0:4. Даже в товарищеской игре. Но придавать слишком большое значение результату не следует. Вряд ли кто-то после такого разгрома усомнится в том, что «Ливерпуль» будет в следующем сезоне одной из доминирующих сил в Европе.

Новый шанс

Мы уже сказали выше о том, что вернувшийся из аренды Марсьяль себя неплохо проявил, почувствовав, что может вернуться в команду из категории списанных игроков. То же самое можно сказать и о защитнике Эрике Байи, положение которого казалось еще более плачевным, если учесть, что в центре у МЮ есть Варан, Магуайр и Линделеф, а также попытки подписать Лисандро Мартинеса из «Аякса».

Но кажется, что и Байи хочет показать тен Хагу: не зря когда-то «Юнайтед» заплатил за него 30 миллионов фунтов «Вильярреалу». Когда более слабый второй вариант состава «Манчестера» оказался под давлением более свежего и сильного сочетания игроков «Ливерпуля», Эрик прекрасно себя проявлял на последних рубежах обороны, действуя надежно и внимательно – поборнику строгой дисциплины тен Хагу должно было понравиться. Один из его перехватов привел к четвертому голу «Юнайтед».

В общем, Байи произвел впечатление игрока, которого не стоит прямо сейчас списывать. В похожем положении доказывающих все с чистого листа оказалось немало игроков МЮ , причем некоторым приходилось реабилитироваться не перед тренерами, а перед болельщиками. Но получалось у всех по-разному.

Презентация новичка

«Ливерпуль» же занимался встраиванием в свой прекрасно работающий механизм новых важных звеньев. Конечно, самым ожидаемым был дебют Дарвина Нуньеса. И он на поле вышел, но в последнем составе, когда «Ливерпуль» уже проигрывал со счетом 0:3. Зато ему в напарники Клопп в том же слоте отрядил Салаха, Трента, Робертсона, Фабиньо, Алькантару.

В общем, Дарвин мог себя почувствовать в достойном окружении и с хорошими шансами размочить счет, поскольку МЮ как раз напротив, состав заменами ослабил, выпустив ребят «на пробу пера». У Дарвина был прекрасный шанс забить, когда мяч после удара Салаха попал в штангу, но Нуньес добил мимо ворот.

«Ливерпулю» остается надеяться, что экс-игрок «Бенфики» раскачается и вольется в игру так же лихо, как экс-игрок «Порту» Луис Диас после перехода в январе. Вот Диас и тут был прекрасен – его даже публика встречала по-особому, когда он получал мяч. Правда, тоже отличиться не удалось. Но то ли еще будет.