Быстров раскритиковал руководство «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» раскритиковал руководство красно-белых.

Да то, что они делают — это бред! Если вы в «Спартак» берете футболистов, которые потом бегут как крысы с корабля, сыграв 20 матчей за три года, то и будете бороться за то место, которое заслуживаете. Когда я играл за «Спартак», он почти всегда бился за чемпионство. А вторым был не потому, что у «Газпрома» больше денег, а потому, что сами теряли очки. И никогда, играя за «Спартак» против «Зенита», не ныли, что нас убивают судьи.

А тут ты находишься в 25 очках от первого места, и жалуешься, что тебе не поставили какой-то пенальти. Так тебе еще десять не поставят! Сделай так, чтобы этих ошибок в следующем сезоне не было. А вы, получается, повторяете из года в год одни и те же косяки. В таком случае вы всегда будете на первом месте. Но не в таблице, а по скандальным историям.