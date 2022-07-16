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Быстров раскритиковал руководство «Спартака»

16 июля 2022, 23:23

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал руководство красно-белых.

Да то, что они делают — это бред! Если вы в «Спартак» берете футболистов, которые потом бегут как крысы с корабля, сыграв 20 матчей за три года, то и будете бороться за то место, которое заслуживаете. Когда я играл за «Спартак», он почти всегда бился за чемпионство. А вторым был не потому, что у «Газпрома» больше денег, а потому, что сами теряли очки. И никогда, играя за «Спартак» против «Зенита», не ныли, что нас убивают судьи.

А тут ты находишься в 25 очках от первого места, и жалуешься, что тебе не поставили какой-то пенальти. Так тебе еще десять не поставят! Сделай так, чтобы этих ошибок в следующем сезоне не было. А вы, получается, повторяете из года в год одни и те же косяки. В таком случае вы всегда будете на первом месте. Но не в таблице, а по скандальным историям.

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Все комментарии
протон
протон
17 июля в 00:53
Если я не ошибаюсь, при Быстрове Спартак ни разу не был чемпионом. Но соглашусь, что тогда о судействе меньше говорили, НО! В те годы систематично подсуживали богатым клубам ЦСКА, Зениту, Спартаку, Локомотиву, Динамо. Делалось это для того, чтобы в УЕФА попадали наши сильнейшие клубы.

Сегодня мы видим ужасное судейство о котором просто нельзя молчать. И к чему это судейство привело наш чемпионат в рейтинге УЕФА.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
17 июля в 00:21
Вова, ты так похож ,внешне на крысу...Лучше б промолчал..
старина
старина ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
16 июля в 23:58
Вам,питерским виднее)
ZIBO rock
ZIBO rock
16 июля в 23:51
Вова не ной!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ старина (раскрыть)
16 июля в 23:50
Крысы умные животные) умнее некоторых людей)
Kolenok
Kolenok ответ старина (раскрыть)
16 июля в 23:36
Это точно,вылитая крыса и поведение крысячье!
старина
старина
16 июля в 23:31
Володька,ты и лицом похож на крысу.Так что забейся в уголок и не скули
Гость
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