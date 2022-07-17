ЦСКА договорился о трансфере чилийского полузащитника

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17 июля 2022, 10:31

Полузащитник «Унион Эспаньола» продолжит карьеру в ЦСКА .

По данным источника, стороны уже согласовали сделку. «Армейцы» заплатят за трансфер чилийца 2,5 млн долларов.

В 2022 году Мендес провёл 16 матчей за «Унион Эспаньолу», записав на свой счёт 1 гол и 4 результативные передачи.