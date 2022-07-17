Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

ЦСКА договорился о трансфере чилийского полузащитника

17 июля 2022, 10:31

Полузащитник «Унион Эспаньола» Виктор Мендес продолжит карьеру в ЦСКА.

По данным источника, стороны уже согласовали сделку. «Армейцы» заплатят за трансфер чилийца 2,5 млн долларов.

В 2022 году Мендес провёл 16 матчей за «Унион Эспаньолу», записав на свой счёт 1 гол и 4 результативные передачи.

Все новости
В ЦСКА ответили на вопрос, может ли Чалов вернуться в «Базель»
Вчера, 19:10
Слухи«Марсель» интересовался защитником «Локомотива» Магкеевым
Вчера, 11:16
СлухиУ ЦСКА есть предложение по трансферу Бистровича из Италии
Вчера, 00:34
Агент Варелы подтвердил возможный переход защитника «Динамо» во «Фламенго»
22 июля
ЦСКА заблокировал трансфер Марио Фернандеса в «Сантос»
22 июля
СлухиГильермо Варела уйдёт из «Динамо» во «Фламенго»
22 июля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон ответ FenixSL (раскрыть)
18 июля в 01:04
Неплохое приобретение для ЦСКА, опорник, южноамериканец. Может неплохо влиться в общую химию команды с Карраскалем и Мединой.В составе сборной Чили сейчас самый дорогой и высоко оцениваемый опорный полузащитник.
Сейчас по сути только из Африки, да Латинской Америки и можно игроков в Россию заманить, и то хорошей зарплатой, а не перспективами, к сожалению. Но трансферы на вход команде необходимы, так что ждем. Как Федотов и со средненькими активами может работать, мы все в Сочи видели.
dok66
dok66
17 июля в 16:37
Слухи пока . Поглядим посмотрим .
FenixSL
FenixSL ответ sv_1969 (раскрыть)
17 июля в 13:42
ну кстати, да
и возраст не посмотрел его
allemz
allemz
17 июля в 13:38
Казалось бы, футбольная изоляция должна привести к развитию доморощенных футболистов, а не к еще более усиленным покупкам иностранцев, учитывая что ЕК еще не скоро
nikoladolgov
nikoladolgov
17 июля в 13:19
Лучше бы из Пердива взяли подешевле и помоложе !
sv_1969
sv_1969 ответ FenixSL (раскрыть)
17 июля в 13:13
Для опорника очень даже ничего стата
Kwentin
Kwentin ответ Союзник противников (раскрыть)
17 июля в 12:54
Это опорный полузащитник, для его позиции статистика неплохая, только судя по трансфермаркету это полная копия Мухина, невысокий, цепкий, может чуть лучше пас, стоит столько же. Если уж брать то либо высокого, мощного как Вернблум, Мгабена, чтобы мог выигрывать силовую борьбу и воздух либо с культурой паса как у Вендела, Эльма, Хонды чтобы дополнял Мухина. В общем будем посмотреть)
hxaq8d3gms74
hxaq8d3gms74
17 июля в 12:51
Ну,хуже Мухина быть не может.
альсато
альсато ответ Союзник противников (раскрыть)
17 июля в 12:35
проблемы не решаются..их лишь можно отсрочить на время....это процесс вечный...что развитие.что комплектование..футбол-футболом,а зарабатывать (чтобы жить) на ком то надо)))))
FenixSL
FenixSL
17 июля в 12:16
16 матчей за «Унион Эспаньолу», записав на свой счёт 1 гол и 4 результативные передачи.

и вот это ЦСКА берет? мдааа
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июля в 11:57
Когда Мендес появится на поле тогда поверю.
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 11:35
Защитников нет,а полузащитников приобретают.Или уже после вчерашнего матча считается,что проблема решена?
drug01
drug01
17 июля в 10:35
Очень хорошо удачи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 