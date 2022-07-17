ЦСКА договорился о трансфере чилийского полузащитника

Полузащитник «Унион Эспаньола» Виктор Мендес продолжит карьеру в ЦСКА.
По данным источника, стороны уже согласовали сделку. «Армейцы» заплатят за трансфер чилийца 2,5 млн долларов.
В 2022 году Мендес провёл 16 матчей за «Унион Эспаньолу», записав на свой счёт 1 гол и 4 результативные передачи.
Сейчас по сути только из Африки, да Латинской Америки и можно игроков в Россию заманить, и то хорошей зарплатой, а не перспективами, к сожалению. Но трансферы на вход команде необходимы, так что ждем. Как Федотов и со средненькими активами может работать, мы все в Сочи видели.
Сейчас по сути только из Африки, да Латинской Америки и можно игроков в Россию заманить, и то хорошей зарплатой, а не перспективами, к сожалению. Но трансферы на вход команде необходимы, так что ждем. Как Федотов и со средненькими активами может работать, мы все в Сочи видели.
и возраст не посмотрел его
и возраст не посмотрел его
и вот это ЦСКА берет? мдааа
и вот это ЦСКА берет? мдааа