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Хохлов: «Хочется, чтобы „Динамо“ было в тройке в сезон 100-летия клуба»

17 июля 2022, 15:26
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о предстоящем матче 1-го тура РПЛ против «Ростова».

Хочется посмотреть на новую команду «Динамо». Пришел другой тренер, клуб потерял много игроков. Надо увидеть, в какой футбол будет играть команда. Проблема еще в том, что у «Динамо» нет опытных центральных защитников. На Кутицкого выпадет очень большая нагрузка. В клубе прекрасно понимают, что на эту позицию требуется усиление.

100-летие «Динамо»? Руководство говорило, что хочет к этой дате стать чемпионами, но это будет тяжело сделать, хотя нет ничего невозможного. Хочется, чтобы команда оказалась в тройке по итогам сезона.

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Все комментарии
протон
протон
18 июля в 00:52
Замены у Динамо не сработали. Шунин слабак на выходах
Еще интересно что у него с фейсбуком, суд выиграл?
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 18:16
Третьим будешь???
stanichnik
stanichnik
17 июля в 15:55, ред.
Стать чемпионом РПЛ футбольный клуб Динамо воприоре не сможет к своему столетнему юбилею потому, как днём его рождения является 18 апреля, а чемпионат заканчивается в июне. А вот добиться такого долгожданного трофея в год своего столетия это было бы событие, которого многие болельщики московского клуба ждут уже почти полвека. И попадание вновь в тройку призёров для многих болельщиков думаю будет недостаточно, они мечтают о более весомом достижении, хотя как говорится мечтать не вредно, вредно не мечтать. Но ведь такие же планы ставят перед собой ещё несколько клубов и кому улыбнётся счастье узнаем летом следующего года. Болейте за своих, а не против чужих!
v9bkzdmfuwnc
v9bkzdmfuwnc
17 июля в 15:36
Одним не удалось, пусть другим повезет.
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