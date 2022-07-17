Хохлов: «Хочется, чтобы „Динамо“ было в тройке в сезон 100-летия клуба»

Бывший футболист «Динамо» поделился мнением о предстоящем матче 1-го тура РПЛ против «Ростова».

Хочется посмотреть на новую команду «Динамо». Пришел другой тренер, клуб потерял много игроков. Надо увидеть, в какой футбол будет играть команда. Проблема еще в том, что у «Динамо» нет опытных центральных защитников. На Кутицкого выпадет очень большая нагрузка. В клубе прекрасно понимают, что на эту позицию требуется усиление.

100-летие «Динамо»? Руководство говорило, что хочет к этой дате стать чемпионами, но это будет тяжело сделать, хотя нет ничего невозможного. Хочется, чтобы команда оказалась в тройке по итогам сезона.