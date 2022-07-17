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Лещенко: «Должен сыграть фактор домашнего поля, желаю победы „Динамо“»

17 июля 2022, 15:13
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Известный болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями о предстоящем матче москвичей против «Ростова» в 1-м туре РПЛ.

Надеюсь на победу «Динамо», хотя трудно сейчас что-то предполагать, ведь у команды новый тренер… Существуют проблемы с центральными защитниками, что ослабило команду – это «ахиллесова пята» «Динамо». Надеюсь, что Йоканович справится с этим. Должен сыграть фактор домашнего поля, желаю победы «Динамо».

С Комличенко нужно будет действовать повнимательнее. Жаль, что у него ничего не получилось в «Динамо», в последнее время он показывает зрелую игру.

Матч буду смотреть по телевизору. К сожалению, из-за работы не смогу попасть на стадион. Fan ID я еще не делал, потому что хожу только на стадион «Динамо», а там этот паспорт не требуют на данный момент.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 18:43
ВСе соломку стелят.
ДСА
ДСА
17 июля в 16:45
Состав Динамо посильнее.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июля в 16:36
Желаю командам ничью! 😜
shlomo
shlomo
17 июля в 15:16
В “Динамо” не так много перестановок в межсезонье, фактически пришли лишь главный тренер и два полузащитника – Карапузов и Гагнидзе, а вот ушли Бальбуэна, Плиев, Н’Жи и Комличенко. Последний, кстати, был выкуплен “Ростовом”.
У южан вернулось много игроков из аренды, но основной потерей ростовчан является приостановка контракта с нападающим Соу, место которого и должен заполнить Комличенко. Что ж, на мой взгляд, явного преимущества у “Динамо” быть не должно, “желто-синим” есть чем ответить.
В последней очной встрече, прошедшей в марте этого года мы увидели голы как от хозяев, так и от гостей. Учитывая то, что “Динамо” в прошлом сезоне забивало в среднем по 1.77 голов, пропуская по 1.37 мячей, а “Ростов” отличался по 1.57 раза, позволяя забивать в свои ворота по 1.7 голов, То голы в этом матче мы увидим.
STVA 1
STVA 1
17 июля в 15:14
скоро узнаем
Гость
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