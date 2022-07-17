Лещенко: «Должен сыграть фактор домашнего поля, желаю победы „Динамо“»

Известный болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями о предстоящем матче москвичей против «Ростова» в 1-м туре РПЛ .

Надеюсь на победу «Динамо», хотя трудно сейчас что-то предполагать, ведь у команды новый тренер… Существуют проблемы с центральными защитниками, что ослабило команду – это «ахиллесова пята» «Динамо». Надеюсь, что Йоканович справится с этим. Должен сыграть фактор домашнего поля, желаю победы «Динамо».

С Комличенко нужно будет действовать повнимательнее. Жаль, что у него ничего не получилось в «Динамо», в последнее время он показывает зрелую игру.

Матч буду смотреть по телевизору. К сожалению, из-за работы не смогу попасть на стадион. Fan ID я еще не делал, потому что хожу только на стадион «Динамо», а там этот паспорт не требуют на данный момент.