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Балахнин считает, что «Ростов» способен отобрать очки у «Динамо»

17 июля 2022, 16:21
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Российский тренер Сергей Балахнин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо».

Шансы у «Ростова» в этом матче точно будут, но нужно признать, что состав у «Динамо» лучше. Интересная молодежь, в принципе команда выстроена, хотя и не без потерь. Посмотрим, как получится у Йокановича. Думаю, что у подпочечных Карпина есть шансы отобрать очки в сегодняшнем матче у «Динамо», они реальны. Будет нелегко, но ребята должны постараться.

Вообще, думаю, «Ростов» в целом должен выступить лучше, чем в прошлом сезоне. По составу команда заслуживает большего, чем девятое или десятое место. Сейчас по большому счету все команды равны, исключение — «Зенит». Всем будет тяжело, наверное, так как люди уезжают, а и качество игры падает. Сейчас разницы практически нет между командами. Надеюсь, на это будет интересно смотреть.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
17 июля в 20:10
Конечно возьмем!!! Сомневаетеся!!!
Птица Феникс
Птица Феникс
17 июля в 18:48
Не долго осталось
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 18:14
Балахнин,смотри мой прогноз и не фантазируй.
cska1948
cska1948
17 июля в 17:05
"...По составу команда заслуживает большего, чем девятое или десятое место..."
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Про ДЕСЯТОЕ место забудьте и думать! ДЕСЯТОЕ место, это кого надо место...
yrwvqrz8e4b6
yrwvqrz8e4b6
17 июля в 17:01
Это надо доказать!!!
stanichnik
stanichnik
17 июля в 16:43
Оборона Динамо вызывает опасение, поэтому ростовчанам вполне по силам отобрать очки у хозяев.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июля в 16:24
Я даже в этом уверен
Ironigor
Ironigor
17 июля в 16:23
Не долго осталось ждать ответа на вопрос.
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