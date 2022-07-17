Балахнин считает, что «Ростов» способен отобрать очки у «Динамо»

Российский тренер поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо».

Шансы у «Ростова» в этом матче точно будут, но нужно признать, что состав у «Динамо» лучше. Интересная молодежь, в принципе команда выстроена, хотя и не без потерь. Посмотрим, как получится у Йокановича. Думаю, что у подпочечных Карпина есть шансы отобрать очки в сегодняшнем матче у «Динамо», они реальны. Будет нелегко, но ребята должны постараться.

Вообще, думаю, «Ростов» в целом должен выступить лучше, чем в прошлом сезоне. По составу команда заслуживает большего, чем девятое или десятое место. Сейчас по большому счету все команды равны, исключение — «Зенит». Всем будет тяжело, наверное, так как люди уезжают, а и качество игры падает. Сейчас разницы практически нет между командами. Надеюсь, на это будет интересно смотреть.