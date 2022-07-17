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Колыванов: «Комличенко покажет лучшие качества в матче с „Динамо“»

17 июля 2022, 15:52
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура РПЛ против «Ростова».

Ожидаю интересной, красивой игры со стороны «Динамо». Побольше голов, главное, чтобы без травм. Тем более и «Ростов», и «Динамо» — играющие команды.

Комличенко не был игроком основного состава. Ему захочется проявить свои лучшие качества. Это обычная история для каждого футболиста, который переходит из команды в команду. Николай выйдет с хорошим настроем, постарается помочь «Ростову» забить.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 18:16
Неужели дождались,ибо после хилого пивоваренного чемпионата он никаких талантов особенно и не явил.Посмотрим.
hjlzuf
hjlzuf
17 июля в 16:25
Первая игра сезона, все будут стараться, игра должна быть интересной.
1 984
1 984
17 июля в 16:03
Игра покажет.
Гость
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