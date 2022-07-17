Колыванов: «Комличенко покажет лучшие качества в матче с „Динамо“»

Бывший футболист «Динамо» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура РПЛ против «Ростова».

Ожидаю интересной, красивой игры со стороны «Динамо». Побольше голов, главное, чтобы без травм. Тем более и «Ростов», и «Динамо» — играющие команды.

Комличенко не был игроком основного состава. Ему захочется проявить свои лучшие качества. Это обычная история для каждого футболиста, который переходит из команды в команду. Николай выйдет с хорошим настроем, постарается помочь «Ростову» забить.