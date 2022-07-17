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«Рубин» обыграл «Родину» в стартовом матче нового сезона Первой лиги

17 июля 2022, 20:27
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 0Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаМатч завершен

«Рубин» стартовал с победы в Первой лиге в новом сезоне.

Подопечные Леонида Слуцкого одержали победу на своем поле над «Родиной» в 1-м туре чемпионата (2:0).

Напомним, что по итогам прошлого сезона казанцы вылетели из РПЛ.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
18 июля в 09:14
судьи сразу включились
ДСА
ДСА
18 июля в 03:44
Наконец пошли соперники по плечу.
1 984
1 984
18 июля в 02:39
Мои поздравления.
протон
протон
18 июля в 00:22
Первый за 20 лет тренер Рубина одержавший победу в первой лиге.
zooveterinar
zooveterinar
17 июля в 23:16
Поперла ,у Лени масть!!!
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 22:17, ред.
Так Слуцкий открывает книгу,
что прочитать он не успел-
в "Рубине" получил он фигу,
но грозен в бывшей ФНЛ.
Бубнин
Бубнин
17 июля в 21:38, ред.
Леонид Викторович подтвердил свой класс. Рано его со счетов списали.
Ironigor
Ironigor
17 июля в 21:11
Ничего удивительного и необычного.
Команды встретились в ФНЛ.
Одна пришла из РПЛ, другая из ФНЛ 2 .
Удивительно было бы если бы счёт был наоборот.
112910415
112910415
17 июля в 21:09
Родину не пожалели ...
rubinovyi2
rubinovyi2
17 июля в 21:08
Ну все,Левонид,снова наш Моуриньо,саму Родину обыграл ,кстати,кто это?)))
stanichnik
stanichnik
17 июля в 21:04
Болельщиков Рубина с победой. Уверенный старт получился сегодня у казанцев, надеюсь так же уверенно пройдут всю дистанцию и финишируют с нужным результатом, чтобы вернуться через год в стан сильнейших. Болейте за своих, а не против чужих!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июля в 20:57
Рад за Викторовича!
Futurista
Futurista ответ nautilus163 (раскрыть)
17 июля в 20:42
Забыли еще написать "Бывший клуб РПЛ Рубин....")...
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июля в 20:31
Победа была ожидаемая
nautilus163
nautilus163
17 июля в 20:31
На Соккере это "первая новость". А вылетит во вторую лигу, тоже писать про Рубин будете!
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