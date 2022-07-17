«Рубин» обыграл «Родину» в стартовом матче нового сезона Первой лиги

«Рубин» стартовал с победы в Первой лиге в новом сезоне.
Подопечные Леонида Слуцкого одержали победу на своем поле над «Родиной» в 1-м туре чемпионата (2:0).
Напомним, что по итогам прошлого сезона казанцы вылетели из РПЛ.
«Рубин» стартовал с победы в Первой лиге в новом сезоне.
Подопечные Леонида Слуцкого одержали победу на своем поле над «Родиной» в 1-м туре чемпионата (2:0).
Напомним, что по итогам прошлого сезона казанцы вылетели из РПЛ.
что прочитать он не успел-
в "Рубине" получил он фигу,
но грозен в бывшей ФНЛ.
что прочитать он не успел-
в "Рубине" получил он фигу,
но грозен в бывшей ФНЛ.
Команды встретились в ФНЛ.
Одна пришла из РПЛ, другая из ФНЛ 2 .
Удивительно было бы если бы счёт был наоборот.
Команды встретились в ФНЛ.
Одна пришла из РПЛ, другая из ФНЛ 2 .
Удивительно было бы если бы счёт был наоборот.