«Сочи» в гостях одержал победу над «Торпедо»

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17 июля 2022, 16:54

«Сочи» в гостях обыграл «Торпедо» со счётом 3:1 в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 35-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов. На 37-й минуте нападающий Владислав Сарвели удвоил преимущество сочинцев.

На 50-й минуте защитник «Сочи» Ванья Дркушич отправил мяч в свои ворота, а в дополнительное ко второму тайму время нападающий сочинцев Георгий Мелкадзе установил окончательный счёт на табло — 3:1 победа «Сочи».