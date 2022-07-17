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«Сочи» в гостях одержал победу над «Торпедо»

17 июля 2022, 16:54
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Сочи» в гостях обыграл «Торпедо» со счётом 3:1 в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 35-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов. На 37-й минуте нападающий Владислав Сарвели удвоил преимущество сочинцев.

На 50-й минуте защитник «Сочи» Ванья Дркушич отправил мяч в свои ворота, а в дополнительное ко второму тайму время нападающий сочинцев Георгий Мелкадзе установил окончательный счёт на табло — 3:1 победа «Сочи».

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Все комментарии
pomor45
pomor45
17 июля в 20:36
Вот курортники разошлись: лупят во все ворота, что есть на поле, а потом разбираются - сколько в свои, сколько в чужие.
Шуnя771
Шуnя771
17 июля в 19:05
Не в сухую.
Capral
Capral ответ Союзник противников (раскрыть)
17 июля в 18:53
Согласен, лучше раньше уйти и не закончить так, как Лобановский, к примеру. Но, видимо, Бородюк еще чувствует в себе силы для дальнейшей работы....
Союзник противников
Союзник противников ответ Capral (раскрыть)
17 июля в 18:47
У всех есть что вспомнить,но многие стесняются...И по делу.Тем не менее,заканчивать с профессией надо вовремя.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
17 июля в 18:45
Неожиданностью не назовешь.
Capral
Capral ответ Союзник противников (раскрыть)
17 июля в 18:44, ред.
Я с оптимизмом смотрю в будущее и с благодарностью вспоминаю прошлое. Мне тоже, моментами, становилось страшно за Бородюка, но- это тренерская работа.

И знаете, мне жаль людей, которым нечего вспомнить и у которых нет времени для мемуаров....
Союзник противников
Союзник противников ответ Capral (раскрыть)
17 июля в 18:12, ред.
Вот бы и писали мемуары...А сегодня, когда показывали тренерскую скамейку,я с холодком в груди ожидал воя сирены "Скорой реанимации". Паноптикум какой-то...
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 18:09
Подвели со счётом,надо было 1-2.
shlomo2
shlomo2
17 июля в 17:23
Что-то я за Бородюка переживаю, так переживает, что аж трясётся. Впереди две самые быстрые команды РПЛ Динамо и Крылья, которые сегодняшнему Торпедо накидают мама не горюй. Мало того, что Торпедо своей игрой вгоняло в сон, так еще и Чердак сделал все возможное, чтобы очередной столичный проект вызвал отвращение. Так не по делу и без продыху пиарить Торпедо - это какой-то... позор. Сочи - с победой! (Зенит впервые за последние годы не победил в первом туре, а Сочи наконец-то победил.... кстати, сочинская Жемчужина за время, проведенное в высшей лиге, ни разу не побеждала в первом туре....).
ZIBO rock
ZIBO rock
17 июля в 17:21
Торпедо, где Кутепов?!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
17 июля в 17:21
Моё Почтение, Уважаемый!!!
Очень хочется верить, что получится!!! Всё-таки Торпедо, клуб- давший футбольному миру столько ЛИЧНОСТЕЙ!!! Возродим Торпедо вместе!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
17 июля в 17:19
Надеюсь у них получится. Приветствую.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 июля в 17:18
Ну с победой старую гвардию!). Опыт дело не последнее.
У Торпедо, автозаводцев б/у, первая заготовка на станке комом, или браком. Все только началось.
С победой Сочи!
Capral
Capral ответ ДАША Д (раскрыть)
17 июля в 17:17
Скорее отсутствие класса у соперника....
ДАША Д
ДАША Д
17 июля в 17:09
Класс есть класс.
Capral
Capral
17 июля в 17:03
Очень ждал я возвращения Торпедо, но увы, пока, команда к ПЛ не готова, ни по игре, ни по составу. Ладно, подождем, возможно, что и поменяется....
Глядя на Бородюка и Лосева, невольно вспомнилось, как оба феерили за Динамо и как, оба, должны были, обязаны были становиться чемпионами в 1986!!!!!!! А гол Бородюка Грассхопперсу в Цюрихе, до сих пор перед глазами!!!
drug01
drug01
17 июля в 17:00
Очень жаль такое начало....
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 16:56
Неожиданностью не назовешь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 16:56
Это было очевидно...
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