«Локомотив» и «Пари НН» сыграли вничью в 1-м туре РПЛ

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17 июля 2022, 19:29

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» и «Пари НН» сыграли вничью — 1:1.

На 52-й минуте счет во встрече открыл форвард «железнодорожников» Вильсон Изидор. Нижегородская команда ответила голом нападающего Вячеслава Кротова на 70-й.

С 28-й минуты «Пари НН» играл в меньшинстве из-за удаления Тимура Сулейманова.

Ранее в этом же туре «Сочи» в гостях одержал победу над «Торпедо».