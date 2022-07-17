«Локомотив» и «Пари НН» сыграли вничью в 1-м туре РПЛ

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» и «Пари НН» сыграли вничью — 1:1.
На 52-й минуте счет во встрече открыл форвард «железнодорожников» Вильсон Изидор. Нижегородская команда ответила голом нападающего Вячеслава Кротова на 70-й.
С 28-й минуты «Пари НН» играл в меньшинстве из-за удаления Тимура Сулейманова.
Ранее в этом же туре «Сочи» в гостях одержал победу над «Торпедо».
Много атак флангами, движение игроков без мяча вполне норм, вроде даже более менее понятно во что играют. Особенно если учесть непонятно что происходящее в тренерском штабе.
Еще б расхлябанность искоренить. Но тогда это будет другая команда.
Изидор - фантастический игрок.
Тикнизян - будто бы другой совершенно.
Всё у Локо должно быть хорошо. Во всяком случае, лучше, чем в прошлом сезоне.
А НН - удачи. Надеюсь и для них сезон сложится хорошим.
Много атак флангами, движение игроков без мяча вполне норм, вроде даже более менее понятно во что играют. Особенно если учесть непонятно что происходящее в тренерском штабе.
Еще б расхлябанность искоренить. Но тогда это будет другая команда.
Изидор - фантастический игрок.
Тикнизян - будто бы другой совершенно.
Всё у Локо должно быть хорошо. Во всяком случае, лучше, чем в прошлом сезоне.
А НН - удачи. Надеюсь и для них сезон сложится хорошим.