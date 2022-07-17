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«Локомотив» и «Пари НН» сыграли вничью в 1-м туре РПЛ

17 июля 2022, 19:29
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» и «Пари НН» сыграли вничью — 1:1.

На 52-й минуте счет во встрече открыл форвард «железнодорожников» Вильсон Изидор. Нижегородская команда ответила голом нападающего Вячеслава Кротова на 70-й.

С 28-й минуты «Пари НН» играл в меньшинстве из-за удаления Тимура Сулейманова.

Ранее в этом же туре .

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Все комментарии
Знатог
Знатог ответ Землянин (раскрыть)
18 июля в 07:26
Ага, лучше просто: Нижняя команда.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Землянин (раскрыть)
18 июля в 06:47
Согласен. Назвали бы Париком и все дела. Мучают понимаешь ли болел🤣.
амурец
амурец
18 июля в 00:45
Жаль, хотелось победы Локо
Землянин
Землянин
18 июля в 00:10
До чего ж уродское название стало : ни рыбо, ни мясо ☹️
NYJ
NYJ ответ протон (раскрыть)
17 июля в 22:57
Расхлябанность!!! Управление командой!!! Согласен на все 100
nikoladolgov
nikoladolgov
17 июля в 21:39
Зачем менять тренеров , если результат тот же ?
dok66
dok66
17 июля в 21:15
РПЛ не предсказуем .
hjlzuf
hjlzuf
17 июля в 20:55
Не везло Локомотиву сегодня, не везло.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
17 июля в 20:51
Локомотив не выиграл
Locomotive Breath
Locomotive Breath
17 июля в 20:16
Это уже не смешно: кто наших тренирует? Это нонсенс!!!
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 20:14
Подвели,ироды...
112910415
112910415
17 июля в 20:07
первый блин не очень ...
протон
протон
17 июля в 20:05
Сезон новый, проблемы те же. Нет завершителя в атаке, нет обороны, которая пропускает после одной атаки обескровленного Нижнего и слабая позиционная игра. Изидор и Миранчук были лучшими, Вили главное лицо в атаке, Антон отличные передачи раздавал. Живоглядов и Тикнизян - грусть, куда и на кого они вешали, это вопрос, а удары Тики отдельное "искусство". Выход Раконьяца ничего не дал, надеюсь вкатится. Да, Нижний отскочил, можно сетовать на невезение, но нужно было их добивать во чтобы ни стало, никаких оправданий быть не может. Эти 2 очка вспомним в конце сезона
makkie
makkie
17 июля в 20:05
Локо у себя дома не смог одолеть Нижний, играя в большинстве с 28-й минуты. Хотя наверное в этом есть заслуга Галактионова. Ну или новых спонсоров Пари НН)
протон
протон
17 июля в 20:05
Локо был не так уж и плох, на самом деле.
Много атак флангами, движение игроков без мяча вполне норм, вроде даже более менее понятно во что играют. Особенно если учесть непонятно что происходящее в тренерском штабе.

Еще б расхлябанность искоренить. Но тогда это будет другая команда.

Изидор - фантастический игрок.
Тикнизян - будто бы другой совершенно.
Всё у Локо должно быть хорошо. Во всяком случае, лучше, чем в прошлом сезоне.

А НН - удачи. Надеюсь и для них сезон сложится хорошим.
ZIBO rock
ZIBO rock
17 июля в 19:49
Бывшие игроки Спартака в каждой игре тура забивают!)
А Локо потихоньку разваливается!
Ironigor
Ironigor
17 июля в 19:42, ред.
Локомотив 🚂 точно ещё не готов к Чемпионату.
А Казарцев конечно красавчик. Почти все мелкие фолы были в пользу Локо . А Изидор походу с Соболевым в один тренировочный зал ,-"Симулянт" ходят !)
kaktus903
kaktus903
17 июля в 19:39
Баринову надо не языком молоть перед матчем, а тренироваться лучше
Шуnя771
Шуnя771 ответ CTePx (раскрыть)
17 июля в 19:36
Мну и не болельщик Локо, но возмущен крайне - бесхребетная игра, безвольное, броуновское движение наблюдалось...
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
17 июля в 19:35
Корнюшин поразил.
sihafazatron
sihafazatron
17 июля в 19:35
Дома в большинстве не выиграть? Это уже Локомотивив какой-то получается))
Futurista
Futurista
17 июля в 19:32
Локомотив не выиграл пари )...
CTePx
CTePx
17 июля в 19:31
На хрен гнать этих позорных немцев.... У одного 30% побед было в одном клубе, другой вообще лицензии А даже не имеет...
Это кому сказать, НН играл без одного игрока и не смогли его победить!!! Я просто в бешенстве, с Зенитом они собрались конкурировать, тьфу, сначала НН победите твари...
zjfzkjk56tq4
zjfzkjk56tq4
17 июля в 19:31
Боевая ничья
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