«Спартак» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Ахматом»

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» и «Спартак» в Грозном сыграли вничью — 1:1.
Счет во встрече открыл полузащитник хозяев Артём Тимофеев на 45+4 минуте. На 83-й голом ответил хавбек красно-белых Виктор Мозес.
С 42-й минуты матча «Спартак» играл в меньшинстве из-за удаления защитника Мацея Рыбуса.
Ранее в этом же туре ЦСКА одержал победу над «Уралом».
Пусть ничья, но трудовая и на зубах, в меньшинстве.
Перед матчем думал, что придётся тяжело. Так и вышло. Сегодня Спартак играл... нет, это не нытьё... против 11 футболистов и одного арбитра. Ибо то, как судил Безбородов - не поддаётся никакой логике. Почти все спорные моменты в пользу Ахмата. VAR не смотрели, повторы в штрафной хозяев не показывали. Это цирк!
Тем не менее, Спартак вырвал ничью в неудачно складывающемся матче. И это радует. Есть яйца у игроков. И Абаскаль правильные вещи закладывает. Носились бодро, лезли вперёд, обостряли - и забили. Витя Мозес вспомнил как забивать и положил отличный гол. Вообще, он любит на поле Ахмата красиво забивать.
Ничья, идём дальше, лишь бы играли с желанием!
Пусть ничья, но трудовая и на зубах, в меньшинстве.
Перед матчем думал, что придётся тяжело. Так и вышло. Сегодня Спартак играл... нет, это не нытьё... против 11 футболистов и одного арбитра. Ибо то, как судил Безбородов - не поддаётся никакой логике. Почти все спорные моменты в пользу Ахмата. VAR не смотрели, повторы в штрафной хозяев не показывали. Это цирк!
Тем не менее, Спартак вырвал ничью в неудачно складывающемся матче. И это радует. Есть яйца у игроков. И Абаскаль правильные вещи закладывает. Носились бодро, лезли вперёд, обостряли - и забили. Витя Мозес вспомнил как забивать и положил отличный гол. Вообще, он любит на поле Ахмата красиво забивать.
Ничья, идём дальше, лишь бы играли с желанием!
А теперь про этот матч. По правилам ли удалили Рыбуса? Да, все в рамках правил. Нужно ли было удалять? Не знаю, пусть это скажут более квалифицируемые эксперты. Счет по игре? На мой взгляд, да: как Ахмат мог выиграть, так и Спартак - но неизвестно, что было бы, не будь удаления.
По итогу хочу сказать, что Спартак проявил характер, которого в последнее время у него не было.Командам спасибо за матч!
А теперь про этот матч. По правилам ли удалили Рыбуса? Да, все в рамках правил. Нужно ли было удалять? Не знаю, пусть это скажут более квалифицируемые эксперты. Счет по игре? На мой взгляд, да: как Ахмат мог выиграть, так и Спартак - но неизвестно, что было бы, не будь удаления.
По итогу хочу сказать, что Спартак проявил характер, которого в последнее время у него не было.Командам спасибо за матч!