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«Спартак» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Ахматом»

16 июля 2022, 22:04
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» и «Спартак» в Грозном сыграли вничью — 1:1.

Счет во встрече открыл полузащитник хозяев Артём Тимофеев на 45+4 минуте. На 83-й голом ответил хавбек красно-белых Виктор Мозес.

С 42-й минуты матча «Спартак» играл в меньшинстве из-за удаления защитника Мацея Рыбуса.

Ранее в этом же туре ЦСКА одержал победу над «Уралом».

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Все комментарии
протон
протон ответ Gahi (раскрыть)
17 июля в 04:26
Всё верно сказали.
Gahi
Gahi
17 июля в 03:28
Сохранили очко, а это главное играя в меньшинстве.
Comentarios
Comentarios
17 июля в 02:57
Играли хорошо прям удивительно
Caniggia
Caniggia
17 июля в 02:20
Неплохая игра Спартака! Могли бы и выиграть.
A.C.Milan
A.C.Milan
17 июля в 01:19
Низкий темп игры в Грозном можно объяснить зноем: к началу матча было за 30. Обе команды играли рывками, чередуя всплески с передышками. Хотя некоторые хавбеки «Спартака» всплески не практиковали. Завтра иду к врачу – подхватил странный недуг: вижу на поле всех и каждого, кроме Зобнина, и так уже второй матч и второй год.

«Ахмат» смотрелся лучше, но это было не то игровое преимущество, которое могло привести к победе. Помог старый друг Рыбус, умудрившийся получить две карточки подряд. Сразу видно опытного бойца, который делом поможет и словом подскажет. За такое надо закрывать в раздевалке на сутки без еды и воды. Или с едой и водой, но без туалета.

«Спартак» неплохо атаковал через фланги, особенно правый, где солировал Зиньковский. Он как будто из другой лиги! Интересно, как скоро адаптируется и начнет деградировать? В центре поля (если брать всех хавбеков, кроме Зиньковского) суммарный IQ вряд ли дотягивает до одного Ибсона. Когда-то был Ибсон, теперь коллективный Йобсон.

При этом «Ахмат», играя на низких скоростях, ничего особенного не показывал. Куда круче выступил еще до матча Талалаев, который высмеял амбициозные цели «Спартака» на сезон. Впрочем, этот тренер далеко не первый и не последний, кто видит в нынешнем «Спартаке» объект для насмешек. И мне это причиняет чудовищную обиду и боль.

У Абаскаля, который уйдет до первого снега, пока вижу две добродетели. «Спартак» не играет в стиле «как бы чего не вышло». И из состава пропали все одиозные фигуры, даже рыжий брат Конфуз по прозвищу Кофрие. А еще Абаскаль по сравнению со стильным предшественником делает замены, которые не вызывают головную боль.

«Спартак» свой гол заслужил грамотными заменами и самоотверженной игрой в меньшинстве. Не секрет, что уровень Мозеса таков, что его можно разбудить на бровке, и он сделает результат. Вот только держать в команде игрока, который хочет уйти, очень и очень опасно – он уйдет в самый неподходящий момент, а замены ему не будет.

Судейство Безбородова в ряде эпизодов вызвало вопросы. И тут вдруг меня осенило: а что если действительно есть некий план? Наш футбол стремительно шоулизируется: песни и клипы мы обсуждаем больше, чем игру, любительские команды, развлекающие детей, хотят включить в Кубок страны. Идет скрещивание футбола и шоу, и второе доминирует.

Может быть, «Спартаку» отведена роль мученика, страдальца, чьи права постоянно ущемляются? Клуб бомбит, народ шумит, клики растут – шоу получается что надо! Довольны все, кроме «Спартака» и его болельщиков. Что скажет Ашот Рафаилович?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
17 июля в 00:55, ред.
Двойные стандарты у них.
95-shishani-95
95-shishani-95
17 июля в 00:52
Когда был Терек, мы проигрывали Спартаку в первом тайме 0-1 дома, наш игрок получил красную (Иванов, по моему), на 30какой-то минуте, если не ошибаюсь. Но матч закончился со счётом 4-2 в нашу пользу. Аилтон и Мбенг что ли по дублю сделали. Вот тогда играли норм футбол. А потом взяли и убрали Терек. Теперь непонятно во что они играют. Такой безпонтовый клуб. Как можно было упустить победу в таком матче?!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июля в 00:50
Ничего не меняется....
Счёт одинаков...игры на выезде...
Просто все кто вчера поздравлял Химки - сегодня негодуют по судейству и результату....))
протон
протон
17 июля в 00:43
Конечно момент с вратарем Ахмата эпичен. Неважно, было нарушение до или нет.
Вратарь Ахмата умышленно бьет игрока Спартака сзади по ноге. Не дай бог так поступили бы с игроком голубых львов, там бы прямая красная вратарю была.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
17 июля в 00:42
Не долго спартачи изголялись над ничьей Зенита.
nikoladolgov
nikoladolgov
17 июля в 00:18
Крылья - чемпион !
Галя Каблукова
Галя Каблукова
17 июля в 00:17
Первый раз вижу, две желтые карточки подряд... Ладно , если на принцип, то пожалуйста.. Но где принцип , когда ударили ( ну тоже условно говоря ) Соболева ??
Странно, раньше Безбородова , называли спартаковским судьей..
PATRIOT1965
PATRIOT1965
17 июля в 00:13, ред.
При Карпине была одна игра в Грозном с Тереком, судил ее Безбородов, в тот день, кто не помнит на стадионе отключпли свет, была пауза, а также произошла стычка между легами и российскими игроками Спартака в раздевалке. Так вот, в том матче Безбородов при счете 2-0 в пользу Терека ошибочно удалил вратаря Терека и назначил пенальти, дальше вообше интересно, он просто убил игру, в итоге Терек проиграл 2-4.После скандала были признаны все ошибки Безбородова. У меня вопрос, -Почему Федун, жксперты, тренер, игроки и вся остальная аудитория ни слова не сказала в адрес судейства, всех все устраивало. Сегодня может быть судьба нам вернула, то, что было отнято ошибками судьи и то не поностью. Так кто вы все мною перечисоенные после этого.?
SHMEL258
SHMEL258
16 июля в 23:22
Все знают моё отношение к спартаку, но тут по моему судья перестарался.Сначала с рукой, которая не была опорной, потом с карточкой на дельфине вратарю (нужно было удалять)
виктор бочарников
виктор бочарников ответ sir_Alex (раскрыть)
16 июля в 23:16
Ну главное что не порвали, все таки на характере взяли своё.
sv_1969
sv_1969 ответ oFANATo (раскрыть)
16 июля в 23:16
Спартак не отскочил! Это Вы зря! Трудовую ничью добыл!
sir_Alex
sir_Alex
16 июля в 23:05
Вырвали очко)))
Супервайзер
Супервайзер
16 июля в 23:04, ред.
Футбол российский смотрю изредка, а чего его смотреть, если его нет, как сказал начальник.
Нет Лукойла в прежнем виде, у Алекперова и Федуна денег нет, их акции ничего не стоили после санкций, поэтому им за них заплатили копейки ( а не хай)))).
Игорь Иванович, нынешний хозяин Лукойла, к Спартаку положительных чувств никогда не испытывал, и вряд ли будет тратиться на команду.
Осталась одна команда, уточнять не буду, какая, она же народная, так как на нее народных денег не жалко. Это не совсем футбол ИМХО))7
ЧиП
ЧиП
16 июля в 23:04
Играли вполне приемлемо, но опять судейство😔. Это безобразие. Ещё в матче с бомжами нам четко обозначили рамки. Пенальти давать не будут, хоть ты тресни, зато в нашу сторону будет назначаться всё подряд.
Kolenok
Kolenok
16 июля в 23:00
Витя волшебник,что с левой,что с правой без разницы,оттянул так с ленцой. Красавчик!Лучший легионер в РПЛ!
Андрей СМ
Андрей СМ
16 июля в 22:59
Поздравляю всех с открытием российской лиги приколов. Сегодня было официальное открытие
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
16 июля в 22:56
хорошо что футболисты Спартака показали характер и сравняли счёт в игре с ахматом. Мозес забил красивейший мяч ( а чуть ранее после сольного прохода покати в конце на Промеса и это уже был бы мегауровень) по игре понравился Зиньковский, у Антона отличный навесной пас с фланга и с Соболевым они ещё вспомнят как забивали вместе за крылья советов. Мартинс наберёт форму и должен начать руководить в центральной зоне ( по мне оптимальный там вариант должен быть Перрейра - Зобнин-Пруцев) Селихов спас пару раз сегодня, жду от Саши более уверенной игрой ногами, пару атак мог сегодня начинать опасных...лучший игрок матча беспорно Безбородов! p.s смотрел сейчас по матч премьер мнения экспертов: Генич, Рыбинер... им что платят что-ли чтобы они изначально Спартак поливали? нормально играли до удаления, во втором тайме в меньшенстве были даже ближе к победе чем ахмат, играли остро, дерзко...а наши эксперты в очередной раз накидывали на вентилятор...
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
16 июля в 22:55
Сегодня был виден потенциал Спартака и он обнадёживает.Если тренер ко всему научит их мыслить,отдавать точные пасы...а,если ещё и забивать,причём не только нападающих,а полузащитников и защитников,вот тогда можно на что то посягнуть.Что касается судейства,из года в год задаюсь вопросом:на кой х.й ставить на матчи конкурентов Зенита питерских ,,бородатых,,? Ответ:значит кому то так надо.Вот и очередной испорченный матч,первая игра нового сезона.И это рефери ФИФА...у нас что нет молодых перспективных судей? Или судейский корпус так скуден? Ответ напрашивается один...всё покупается и всё продаётся,если кому то очень надо.
oFANATo
oFANATo
16 июля в 22:47
Боевая ничья....по факту спартак отскочил проигрывая 1:0....поделили по одному очку ..потеряли по два.
valeron4321
valeron4321
16 июля в 22:44
В Грозном тяжело всем командам. Но как показал матч - больше всего судьям!
pwbg5wnw78yt
pwbg5wnw78yt
16 июля в 22:39
Ужасно скучная игра, Ахмат, как всегда, подарил очки спартаку.
Некакойшенко
Некакойшенко
16 июля в 22:38
С первого тура газпрём включил админ.ресурс.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
16 июля в 22:37
а самим не стыдно?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
16 июля в 22:36
"Газпроматака на соккер пошла!")
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Андрей СМ (раскрыть)
16 июля в 22:35
Да, он) Автозамена сработала…
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