«Спартак» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Ахматом»

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16 июля 2022, 22:04

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» и «Спартак» в Грозном сыграли вничью — 1:1.

Счет во встрече открыл полузащитник хозяев Артём Тимофеев на 45+4 минуте. На 83-й голом ответил хавбек красно-белых Виктор Мозес.

С 42-й минуты матча «Спартак» играл в меньшинстве из-за удаления защитника Мацея Рыбуса.