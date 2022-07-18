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Терентьев: «Наша цель — быть в призах и выигрывать медали»

18 июля 2022, 15:40

Защитник «Ростова» Денис Терентьев порассуждал о планах на грядущий сезон.

Как «Ростов» добирался до Москвы? Мы добирались до Ставрополя где-то семь часов. Там была задержка самолета. Потом летели еще четыре часа. Это тяжело, но на игру с «Динамо» это не повлияло.

На какие места «Ростов» может претендовать в этом сезоне? Сложно сказать. Мне кажется, что в этом году наша команда стала сильнее, чем в прошлом. Пришли новички в центр поля, несколько ребят вернулись из аренды. Очень надеюсь, что мы выступим лучше и поборемся за высокие места.

Последние пару лет мы не можем порадовать наших болельщиков результатами. Наша цель — быть в призах и выигрывать медали. Конечно же, обидно, что нет еврокубков, но мотивации у нас меньше не стало.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
18 июля в 16:06
Очень хорошо,что нет еврокубков и всем рассчитывать не на что,и не на кого! Чистый эксперимент на достижение, без оправданий неуспеха.
ДАША Д
ДАША Д
18 июля в 15:45
По первой игре кажется, что шансы есть.
Гость
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