Терентьев: «Наша цель — быть в призах и выигрывать медали»

Защитник «Ростова» порассуждал о планах на грядущий сезон.

Как «Ростов» добирался до Москвы? Мы добирались до Ставрополя где-то семь часов. Там была задержка самолета. Потом летели еще четыре часа. Это тяжело, но на игру с «Динамо» это не повлияло.

На какие места «Ростов» может претендовать в этом сезоне? Сложно сказать. Мне кажется, что в этом году наша команда стала сильнее, чем в прошлом. Пришли новички в центр поля, несколько ребят вернулись из аренды. Очень надеюсь, что мы выступим лучше и поборемся за высокие места.

Последние пару лет мы не можем порадовать наших болельщиков результатами. Наша цель — быть в призах и выигрывать медали. Конечно же, обидно, что нет еврокубков, но мотивации у нас меньше не стало.