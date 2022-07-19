«Тоттенхэм» подписал защитника «Мидлсбро» Спенса

Правый защитник Джед Спенс перешёл в «Тоттенхэм» из «Мидлсбро».
Контракт «шпор» с 21-летним игроком рассчитан до июня 2027 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 12,5 млн фунтов плюс бонусы.
Также недавно «Тоттенхэм» арендовал защитника «Барселоны».
шпоры - настоящая темная лошадка этого розыгрыша чемпионата. усиливаются под конте отлично, хотя бы кубок какой внутренний зацепить должны
шпоры - настоящая темная лошадка этого розыгрыша чемпионата. усиливаются под конте отлично, хотя бы кубок какой внутренний зацепить должны