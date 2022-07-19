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«Тоттенхэм» подписал защитника «Мидлсбро» Спенса

19 июля 2022, 11:55

Правый защитник Джед Спенс перешёл в «Тоттенхэм» из «Мидлсбро».

Контракт «шпор» с 21-летним игроком рассчитан до июня 2027 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 12,5 млн фунтов плюс бонусы.

«Тоттенхэм» подписал защитника «Мидлсбро» Спенса

Также недавно «Тоттенхэм» арендовал защитника «Барселоны».

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Все комментарии
протон
протон
19 июля в 23:13
Топ-6 АПЛ по именам конечно монструозна, даже несмотря на расслоение внутри между ними.Ну а у ТТХ наконец-то появляются вариации и скамейка, поэтому, думаю, у Конте на длинной дистанции будет больше шансов выстрелить
шпоры - настоящая темная лошадка этого розыгрыша чемпионата. усиливаются под конте отлично, хотя бы кубок какой внутренний зацепить должны
1 984
1 984
19 июля в 13:51
Удачи в новом клубе.
Ironigor
Ironigor
19 июля в 11:59
Конте знает кто ему нужен.
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