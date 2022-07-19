Зинченко в «Арсенале»: почему украинец подходит под стиль игры Артеты

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19 июля 2022, 12:24

Может играть как на левом фланге, так и в центре полузащиты.

«Арсенал» ведет переговоры о сделке по Александру Зинченко из «Манчестер Сити». 25-летний футболист выиграл четыре титула Премьер-лиги, но в прошлом сезоне провел всего 15 матчей в высшем дивизионе.

Незаметный герой

Это был день, когда сезон «Манчестер Сити» чуть было не развалился, но появился неожиданный герой. «Манчестер Сити» уступал «Астон Вилле» 0:1 в перерыве последнего матча прошлого сезона. «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» на «Энфилде», поэтому Пепу Гвардиоле нужно было вдохновение, иначе титул попал бы в руки Юргена Клоппа.

В перерыве Гвардиола повернулся к своей скамейке запасных. Там были Рахим Стерлинг, а также Илкай Гюндоган и Джек Грилиш. Но был выбран Александр Зинченко, заменивший центрального защитника Фернандиньо в ходе перестановки в обороне «Сити».

Состав и построение команды должны были измениться, и Зинченко был тем человеком, который мог помочь. Игрок сборной Украины перешел на позицию левого защитника и диктовал ход игры, сделал 13 подач во втором тайме и помог Родри сравнять счет (2-2). «Сити», который внезапно стал более подвижным, в итоге выиграл игру и вместе с ней и титул.

Стерлинг и Гюндоган вскоре присоединились к Зинченко со скамейки запасных и оказали более заметное влияние в последней трети, превратив последнего в незамеченного героя. Поскольку похоже, что этот матч может стать его последним в футболке «Сити», это может стать достойным завершением для украинца, который редко оказывался в центре внимания стадиона «Этихад».

«Арсенал» намерен подписать украинского игрока — и, учитывая, насколько гладко прошла погоня за Габриэлом Жезусом, Зинченко вполне может стать следующим игроком, который отправится в Лондон. Универсальный, технически одаренный и надежный — эти слова ассоциируются с 25-летним футболистом «Манчестер Сити», и вот почему.

Какое место Зинченко займет в «Арсенале»

Микель Артета присматривается к защитникам и игрокам центра поля в это летнее трансферное окно. «Канонирам» был нужен Лисандро Мартинес из «Аякса», который имеет опыт игры как на обеих позициях, так и на позиции центрального защитника, но теперь он согласился на подписание контракта с «Манчестер Юнайтед». Юри Тилеманс из «Лестера» также рассматривался, но в последние недели этот интерес остыл.

Есть причина, по которой тренеру «Арсенала» нужно усилить эти позиции. Левый защитник Киран Тирни получал травмы в последние два сезона в решающие моменты, и хотя прошлым летом Нуну Тавареш был подписан в качестве прикрытия, молодой португальский крайний защитник не сумел оправдать ожидания и в итоге проиграл конкуренцию даже Седрику Соарешу и Граниту Джаке к концу сезона.

В полузащите Джака является опорой команды Артеты, но на его конкретную роль мало конкурентов. Томас Партей, Мохамед Эльнени и Альберт Самби Локонга соревнуются за одну и ту же позицию в основе полузащиты «Арсенала», оставляя Джаку одного на позиции восьмерки. Полузащита в составе Джаки, Мартина Эдегора и нового игрока Фабио Виейры стоимостью 35 миллионов фунтов стерлингов представляла бы некоторый риск, учитывая, что норвежец и португалец склонны к атаке и слабо обороняются.

Зинченко выступает в качестве левого защитника в «Манчестер Сити», но он играет исключительно в центре полузащиты в сборной Украины. Если бы он играл в полузащите в «Арсенале», Зинченко составил бы конкуренцию Джаке — и более пристальный взгляд на их соответствующие тепловые карты в прошлом сезоне показывает, что эти двое играют в одной и той же зоне поля, даже несмотря на то, что украинец играл на левом фланге защиты за «Сити», а Джака в «Арсенале» — в полузащите.

Статистика передач Зинченко лучше, чем у Джаки, но этого и следовало ожидать, учитывая, что «Сити» Гвардиолы держит мяч и использует его лучше, чем «Арсенал». Но все равно украинец заслужил уважение своих одноклубников и считается одним из самых технически одаренных игроков в составе.

Отвечая на вопрос в недавнем интервью на YouTube о команде «Сити», защитник Кайл Уокер включил Зинченко в тройку самых техничных игроков своей команды. При этом в списке не оказалось Кевина Де Брюйне, Фила Фодена и Жоао Канселу.

Вдобавок ко всему, прошлым летом Зинченко и «Сити» оборонялись намного меньше, чем «Арсенал», но оборонительные показатели украинского футболиста по-прежнему превосходят Джаку. У Зинченко больше отборов, перехватов и выигранной борьбы в воздухе, чем у швейцарского полузащитника, при том, что эти два игрока действуют примерно в одной и той же зоне поля.

Зинченко имеет отличную оборонительную статистику, хотя «горожане» больше атакуют, чем защищаются. Если украинец нужен как левый защитник, то проблем с тем, чтобы вписать его в расстановку «Арсенала» не будет.

Тирни активно ходит вперёд, позволяя левому вингеру в лице Эмиля Смита Роу или Габриэля Мартинелли смещаться в центр. Хотя это немного отличается от роли Зинченко в «Сити», есть свидетельства того, что украинец может быстро подстроиться.

В ролике из документального фильма «Манчестер Сити» «Все или ничего» о сезоне 2017/18 Артета пытается превратить Зинченко в тот тип крайнего защитника, который в настоящее время представляет Тирни. И статистика украинца за прошлый сезон показывает, почему он быстро адаптируется в «Арсенале» Артеты — независимо от того, на какой позиции он будет играть.

Зинченко также подходит команде Артеты с точки зрения профиля игрока, который нравится тренеру. В свои 25 он всего на год старше Аарона Рамсдейла, Бена Уайта, Габриэля и на два года старше Эдегора и Такехиро Томиясу — все они были подписаны в последние два летних окна.

И профиль Зинченко очень похож на профиль Эдегора в том, что он стал лидером своей сборной в очень молодом возрасте. А его четыре титула Премьер-лиги, а также выход в финал Лиги чемпионов делают его опытной фигурой даже в 25 лет.

Похвала от Гвардиолы

Менталитет Зинченко в прошлом сезоне высоко оценил главный тренер «Сити» Гвардиола.

Алекс — надежный игрок, поэтому он никогда не забудет того, что он сделал за последние три-четыре года, играя на позиции, которая не является его естественной. Когда ты не играешь на своей естественной позиции, ты обычно собираешься сыграть так одну или две игры, но играя сезоны не на своей родной позиции, ты должен быть очень сильным психологически. Алекс такой надежный, потому что он всегда сосредоточен и всегда концентрируется. Это невероятно ценится в раздевалке. Защита — это настрой, а не талант. Зинченко всегда рядом, он не самый быстрый, но его концентрация на высоте.

Надежный — это слово, которое не является общеупотребительным при описании игроков «Арсенала», особенно тех, с кем Зинченко будет бороться за место в старте. Возможно, этот незаметный герой в «Сити» в свое время окажется в центре внимания на «Эмирейтс».