«Краснодар» дома не смог обыграть «Факел»

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и «Факел» сыграли вничью — 2:2.
За «быков» забили Алексей Ионов и Эдуард Сперцян. За воронежскую команду отметились Аслан Дашаев и Роман Акбашев.
Гости открыли счет на 10-й минуте усилиями Дашаева. На 24-й минуте и 40-й «быки» забили два своих гола — сначала отличился Ионов, затем Сперцян. На 2-й добавленной к первому тайму минуте форвард «Краснодара» Джон Кордоба не реализовал пенальти. «Факел» сумел отыграться на 49-й минуте второго тайма, когда забил Акбашев.
В параллельном матче «Динамо» и «Ростов» также не выявили победителя.
А так, поздравляю всех с огненным футболом!
А так, поздравляю всех с огненным футболом!
Удивили конечно гости команда "Факел" из Воронежа которые с первых минут принялись атаковать чем естественно застали в замешательстве защиту "Краснодара". И это принесло свои дивиденды в первом забитом мяче уже на 10 минуте футболистами гостей.
После чего хозяев как говорится смогли воспрять, пришли в себя и стали атаковать при бурной поддержки своих болельщиков. Что естественно помогло хозяевам забить два гола на 24 и 40 минутах, был шанс увеличить счёт в конце первого тайма, но Кордоба с точки попал в штангу, и упустил шанс закрепить успех.
И как в таких ситуациях бывает в футболе не забиваешь ты, забьют тебе, начало второго тайма Факел всей командой отправился в атаку, чтобы сравнять счёт тем самым разжигая костёр игры ещё ярче гореть в жарких атаках гостей. Буквально через четыре минуты с началом второго тайма "Факелу" удалось сравнять счёт в этой игре 2:2!
Продолжение такой игры в заимных атаках приводило к опасным маментом у ворот команд, в этой не простой игре, где голкипером удавалось вытаскивали буквально летящие, казалось бы, в сетку ворот мячи.
Но счёт матча так и неизменился остался ничейным в котором можно сказать победил атакующий футбол. Своей игрой футболисты команд держали болещиков своих команд в напряжении с переживанием до последней минуты матча.
Спасибо командам за прекрасный вечер 🌙 который подарил столько эмоций наблюдая за этой игрой. Удачи
Удивили конечно гости команда "Факел" из Воронежа которые с первых минут принялись атаковать чем естественно застали в замешательстве защиту "Краснодара". И это принесло свои дивиденды в первом забитом мяче уже на 10 минуте футболистами гостей.
После чего хозяев как говорится смогли воспрять, пришли в себя и стали атаковать при бурной поддержки своих болельщиков. Что естественно помогло хозяевам забить два гола на 24 и 40 минутах, был шанс увеличить счёт в конце первого тайма, но Кордоба с точки попал в штангу, и упустил шанс закрепить успех.
И как в таких ситуациях бывает в футболе не забиваешь ты, забьют тебе, начало второго тайма Факел всей командой отправился в атаку, чтобы сравнять счёт тем самым разжигая костёр игры ещё ярче гореть в жарких атаках гостей. Буквально через четыре минуты с началом второго тайма "Факелу" удалось сравнять счёт в этой игре 2:2!
Продолжение такой игры в заимных атаках приводило к опасным маментом у ворот команд, в этой не простой игре, где голкипером удавалось вытаскивали буквально летящие, казалось бы, в сетку ворот мячи.
Но счёт матча так и неизменился остался ничейным в котором можно сказать победил атакующий футбол. Своей игрой футболисты команд держали болещиков своих команд в напряжении с переживанием до последней минуты матча.
Спасибо командам за прекрасный вечер 🌙 который подарил столько эмоций наблюдая за этой игрой. Удачи