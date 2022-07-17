«Краснодар» дома не смог обыграть «Факел»

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17 июля 2022, 22:07

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и «Факел» сыграли вничью — 2:2.

За «быков» забили Алексей Ионов и Эдуард Сперцян. За воронежскую команду отметились Аслан Дашаев и Роман Акбашев.

Гости открыли счет на 10-й минуте усилиями Дашаева. На 24-й минуте и 40-й «быки» забили два своих гола — сначала отличился Ионов, затем Сперцян. На 2-й добавленной к первому тайму минуте форвард «Краснодара» Джон Кордоба не реализовал пенальти. «Факел» сумел отыграться на 49-й минуте второго тайма, когда забил Акбашев.

В параллельном матче «Динамо» и «Ростов» также не выявили победителя.