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«Краснодар» дома не смог обыграть «Факел»

17 июля 2022, 22:07
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и «Факел» сыграли вничью — 2:2.

За «быков» забили Алексей Ионов и Эдуард Сперцян. За воронежскую команду отметились Аслан Дашаев и Роман Акбашев.

Гости открыли счет на 10-й минуте усилиями Дашаева. На 24-й минуте и 40-й «быки» забили два своих гола — сначала отличился Ионов, затем Сперцян. На 2-й добавленной к первому тайму минуте форвард «Краснодара» Джон Кордоба не реализовал пенальти. «Факел» сумел отыграться на 49-й минуте второго тайма, когда забил Акбашев.

В параллельном матче «Динамо» и «Ростов» также не выявили победителя.

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Все комментарии
чемпионство с душком
чемпионство с душком
18 июля в 10:32
молодцы воронежцы!
kip-elev
kip-elev
18 июля в 10:04, ред.
Первый тур комом... Факел реально удивил, вышли биться насмерть. Что по Краснодару, то Быки немного расстроили. Индивидуально сильней Факела на голову, командной игры не было. Оборона как всегда не на высоте, если бы не Мотя, и очко бы не взяли. Кордоба сам на себя не похож, во втором тайме совсем остановился. Ахметов пока никакой, Шапи тоже не радует. В общем Сторажуку пахать и пахать еще, нужна командная игра. Уверен, в этом сезоне будем биться за чемпионство!
Ravshan878
Ravshan878
18 июля в 09:09
Факел огонь 🔥.
Так держать.
Kosmos58
Kosmos58
18 июля в 07:20
Один матч- в поле не воин!
ОПС
ОПС
18 июля в 05:35
Факел молодцом. Так держать!
112910415
112910415
18 июля в 05:06
Факел не испытывает комплекса новичка !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Gahi (раскрыть)
18 июля в 02:44
Благодарю за подробный анализ игры. Матч не видел, но теперь картина маслом).
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 июля в 00:40
Дома Факел не обыграть,это печаль!
протон
протон
18 июля в 00:15
Красавчики ребята! Воронеж!!!
Думаю, что вся эта ситуация с оттоком легионеров, снижением финансирования и прочим самоочищением Факелу только на руку. На первое место вместо ьабок выходят тренерский штаб, управление клубом, молодёжь, мотивация. За счёт этого Факел и вышел в РПЛ
Воронеж очень достойно влетел в высший свет. Теперь с ещё более высоко поднятой головой будут ожидать долгожданный дебют дома. Болельщиков из этого прекрасного города с праздником)
sv_1969
sv_1969
17 июля в 23:35
А некоторые "спецы" Факел похоронили ещё до начала чемпа! Посмотрим что дольше будет
d1metras
d1metras
17 июля в 23:09
Факел мололцы! Достойно смотрелись! Удачи в будущих матчах!!!
Путин007
Путин007
17 июля в 23:02
Краснодар сыграл ужасно...не наиграны не то что комбинации но и связки...

полузащита мяч до Кордобы нормально доставить не может( привет всем тем кто кричал что Крыховяк не нужен)

про защиту и говорить нечего затащил Сафонов

оттдельно про шапи и ахметова..я не понимаю не ужеле в краснодаре их считают действительно какими-то там игроками...как по мне я из ЛФЛ найду вам лучше..
makkie
makkie
17 июля в 22:51
Говорят, Краснодар отскочил дома.
VeniaminS
VeniaminS
17 июля в 22:43
Слишком расслабились.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
17 июля в 22:31
Более того, я бы заголовок поменял на Факел спокойно мог увезти победу из Краснодара. Очень умно и грамотно играли. А Краснодар в обычный назвал Грузии. Смотрел всю игру
виктор бочарников
виктор бочарников
17 июля в 22:27
Хочешь играть в атаку,имей хорошую защиту, и Краснодару надо что-то с этим делать, возможно конкретно в этом матче имеет место недооценка новичка, Сафонов красава тянет свое.
nikoladolgov
nikoladolgov
17 июля в 22:23
Краснодар - Воронеж , хрен догонишь !
ABir
ABir
17 июля в 22:21
Пять ничьих в одном туре, упорная борьба за очки
25процентный клоун
25процентный клоун
17 июля в 22:18
три ничьи, прямо доглига
pomor45
pomor45
17 июля в 22:17
Судя по нарезкам лучше бы показали матч Краснодара с Факелом. Факел сулит оказаться крепким орешком и тёмной лошадкой для многих команд.
Gahi
Gahi
17 июля в 22:17, ред.
Во-первых, хочется поблагодарить команд этого матча, за ту игру, что они показали в этом матче.

Удивили конечно гости команда "Факел" из Воронежа которые с первых минут принялись атаковать чем естественно застали в замешательстве защиту "Краснодара". И это принесло свои дивиденды в первом забитом мяче уже на 10 минуте футболистами гостей.

После чего хозяев как говорится смогли воспрять, пришли в себя и стали атаковать при бурной поддержки своих болельщиков. Что естественно помогло хозяевам забить два гола на 24 и 40 минутах, был шанс увеличить счёт в конце первого тайма, но Кордоба с точки попал в штангу, и упустил шанс закрепить успех.

И как в таких ситуациях бывает в футболе не забиваешь ты, забьют тебе, начало второго тайма Факел всей командой отправился в атаку, чтобы сравнять счёт тем самым разжигая костёр игры ещё ярче гореть в жарких атаках гостей. Буквально через четыре минуты с началом второго тайма "Факелу" удалось сравнять счёт в этой игре 2:2!

Продолжение такой игры в заимных атаках приводило к опасным маментом у ворот команд, в этой не простой игре, где голкипером удавалось вытаскивали буквально летящие, казалось бы, в сетку ворот мячи.

Но счёт матча так и неизменился остался ничейным в котором можно сказать победил атакующий футбол. Своей игрой футболисты команд держали болещиков своих команд в напряжении с переживанием до последней минуты матча.

Спасибо командам за прекрасный вечер 🌙 который подарил столько эмоций наблюдая за этой игрой. Удачи
Zenit_84
Zenit_84
17 июля в 22:15
Неожиданный результат
Akatsuki72
Akatsuki72
17 июля в 22:14
Хороший футбол. Факел - молодцы! Краснодару же нужно ещё работать, конечно, они тоже старались, но задачи у них другие, нежели у воронежцев. Краснодару нужно подумать о центре обороны, нет ни одного сильного центрального защитника, конечно и организация хромала, но если команда хочет бороться за высокие позиции, о приобретении одного-двух сильных ЦЗ стоит подумать. Тут, как и весной, очень много спасал Сафонов.
А так, поздравляю всех с огненным футболом!
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 22:13
Такому "Факелу" гореть-не перегореть.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
17 июля в 22:12
Факел - хорош. Буду за ними следит, не пропускать.
Трезвый повар
Трезвый повар
17 июля в 22:10
В этом сезоне будет заруба за 2-16 места
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