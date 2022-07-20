«Барселона» разгромила «Интер Майами». Рафинья забил в дебютной игре

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20 июля 2022, 08:10

В Форт-Лодердейле ( США ) в рамках товарищеского матча «Барселона» разгромила «Интер Майами» со счётом 6:0.

В составе каталонской команды голами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг, Рафинья, который провел первую игру после перехода из «Лидса», Ансу Фати, Гави, Мемфис Депай и Усман Дембеле.

Также Рафинья отдал два голевых паса.

24 июля «Барселона» проведёт товарищеский матч с мадридским «Реалом» в рамках американского турне. Игра пройдёт в Лас-Вегасе на стадионе «Эллиджиант». Начало игры – в 6:00 мск.