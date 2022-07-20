Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2022

«Барселона» разгромила «Интер Майами». Рафинья забил в дебютной игре

20 июля 2022, 08:10
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами0 : 6Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В Форт-Лодердейле (США) в рамках товарищеского матча «Барселона» разгромила «Интер Майами» со счётом 6:0.

В составе каталонской команды голами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг, Рафинья, который провел первую игру после перехода из «Лидса», Ансу Фати, Гави, Мемфис Депай и Усман Дембеле.

Также Рафинья отдал два голевых паса.

24 июля «Барселона» проведёт товарищеский матч с мадридским «Реалом» в рамках американского турне. Игра пройдёт в Лас-Вегасе на стадионе «Эллиджиант». Начало игры – в 6:00 мск.

Все новости
Источник: soccer.ru
«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РПЛ
Вчера, 21:54
«Оренбург» разгромил «Урал» благодаря хет-трику Сычевого
Вчера, 19:26
ЦСКА разгромил «Сочи» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
Вчера, 16:54
«Ювентус» обыграл «Гвадалахару» в товарищеском матче
Вчера, 08:26
«Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ
22 июля
«Ливерпуль» разгромил «Лейпциг», Дарвин Нуньес оформил покер
21 июля Фото
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
21 июля в 03:03
Что-то Интер Майами совсем слабенькие.
salleeh
salleeh
20 июля в 18:08
24 июля против Реала в Лас-Вегасе, очень интересно,
будет посмотреть, особенно Левандовски, если конечно
он сыграет за Барсу…🤔
Знатог
Знатог
20 июля в 11:06
Громилы.
Ravshan878
Ravshan878
20 июля в 09:31
Восемьдесят процентов товаров Китая.🇨🇳.
MOLL но проблем.👕🧢👖👟и.т.д.)
1 984
1 984
20 июля в 09:00
Обычный товарняк на предсезонном турнире.
Juventus CR7
Juventus CR7
20 июля в 08:58
Ето ни о чем не говорит. Какая бы Барселона не была бы но ето клубы МЛС. Но то что у Каталонцев собирается очень добротная команда во главе с легендой клуба, о многом говорит. И уже разбирать их можно будет в начале сезона. А ето просто тренировки так бы сказать с повышенной ответственностью. Ну Рафинья и Левандовски ето для команды очень хорошее усиление. Таких игроков команде как раз не хватало.
Птица Феникс
Птица Феникс
20 июля в 08:58
Нашли кого громить.
NOVA
NOVA
20 июля в 08:55, ред.
    nj3r52jfnmje
    nj3r52jfnmje
    20 июля в 08:48
    Как в теннис сыграли
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    20 июля в 08:44
    Это уровень МЛС
    ДАША Д
    ДАША Д
    20 июля в 08:33
    Забили все кто и должен был забить.
    КЭТиК
    КЭТиК
    20 июля в 08:31
    Показали американцам их истинный уровень.
    112910415
    112910415
    20 июля в 08:27
    прибыли . покрасовались ..
    всё как заказано
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    20 июля в 08:22
    Турне у них...
    А потом по магазинам...
    A.S.A
    A.S.A
    20 июля в 08:19
    Я понимаю, что это товарняк,но по результату очень даже сильно и забили все кто должен. Интересно будет поглядеть на Барселону в новом сезоне
    shlomo2
    shlomo2
    20 июля в 08:16
    Нашли кого громить... хотя шоу состоялось...:)
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    20 июля в 08:16
    Рафинью с дебютным голом!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     