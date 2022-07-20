«Барселона» разгромила «Интер Майами». Рафинья забил в дебютной игре

В Форт-Лодердейле (США) в рамках товарищеского матча «Барселона» разгромила «Интер Майами» со счётом 6:0.
В составе каталонской команды голами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг, Рафинья, который провел первую игру после перехода из «Лидса», Ансу Фати, Гави, Мемфис Депай и Усман Дембеле.
Также Рафинья отдал два голевых паса.
24 июля «Барселона» проведёт товарищеский матч с мадридским «Реалом» в рамках американского турне. Игра пройдёт в Лас-Вегасе на стадионе «Эллиджиант». Начало игры – в 6:00 мск.
будет посмотреть, особенно Левандовски, если конечно
он сыграет за Барсу…🤔
будет посмотреть, особенно Левандовски, если конечно
он сыграет за Барсу…🤔
MOLL но проблем.👕🧢👖👟и.т.д.)
MOLL но проблем.👕🧢👖👟и.т.д.)
всё как заказано
всё как заказано
А потом по магазинам...
А потом по магазинам...