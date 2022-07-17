«Динамо» и «Ростов» не выявили победителя в матче РПЛ

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17 июля 2022, 22:00

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» и «Ростов» сыграли вничью — 1:1.

На гол динамовца Вячеслава Грулева на 16-й минуте ростовчане ответили точным ударом Николая Комличенко на 68-й.

Ранее в этом же туре «Локомотив» и «Пари НН» сыграли вничью.