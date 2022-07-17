«Динамо» и «Ростов» не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» и «Ростов» сыграли вничью — 1:1.
На гол динамовца Вячеслава Грулева на 16-й минуте ростовчане ответили точным ударом Николая Комличенко на 68-й.
Ранее в этом же туре «Локомотив» и «Пари НН» сыграли вничью.
Должны были проигрывать разгромно, Ростову дико не повезло.
И хорошо, что в чемпионате есть всякие Торпеды, Уралы, факелы... С ними вылететь будет весьма проблематично.
Должны были проигрывать разгромно, Ростову дико не повезло.
И хорошо, что в чемпионате есть всякие Торпеды, Уралы, факелы... С ними вылететь будет весьма проблематично.
Замены - дублеры 19-20 лет.
И при всем этом могли сделать 2-0. С этого счета при даже такой игре Ростов бы не отыгрался.
Но прошло так как прошло.
Средний возраст полевых игроков основы и лавки ДМ - около 23 лет.
Ну и тренер пока команду плохо знает иначе бы поменял игроков раньше, с заменами опоздал, Ростов тупо перебегал в конце второго тайма.
И конечно играют южане очень грубо, надеюсь обошлись без травм.
Локомотивы готовить носилки в следующей игре.
Даня Фомин все гникак не выйдет на более высокий уровен, как когда то было, и как капитан он не очень, слишком интеллигентный мальчик.
Это еще одна ошибка Йокановича, пока еще не разобрался.
В общем с учетом всех потерь результат на 5 с минусом.
Если внимательно посмотреть реально голевые моменты, а не удары в молоко при полном блоке защитой своих ворот никакого значимого перевеса у Ростова не было.
Ну это если разбираться в футболе конечно.
А у нас даже Аршавин комментируя, Кутицкого опорником уверенно выставляет.
Ну да ладно.
От ножа нужны два центральных защитника, просто уже вчера нужны.
Иначе много успеем потерять. Как при нормальном составе уже бы имели три очка сегодня.
Ростов не впечатлил, особенно приколол Байрамян в качестве диспетчера в опорной зоне. тактика забросов фланги или за спину нашей низкорослой защите - и все. И кстати так и не сработало, в итоге.
Замен больше, на пик формы выходят раньше, да, перебегали в конце - да, забили со стандарта имея глобальное преимущество в росте - да. И все.
Маловато. Только на такое ослабленное "Динамо" хватило для одного очка.
Ну это их дела и проблемы.
В общем поехали, со скрипом. Ждем доукомплектование.
Замены - дублеры 19-20 лет.
И при всем этом могли сделать 2-0. С этого счета при даже такой игре Ростов бы не отыгрался.
Но прошло так как прошло.
Средний возраст полевых игроков основы и лавки ДМ - около 23 лет.
Ну и тренер пока команду плохо знает иначе бы поменял игроков раньше, с заменами опоздал, Ростов тупо перебегал в конце второго тайма.
И конечно играют южане очень грубо, надеюсь обошлись без травм.
Локомотивы готовить носилки в следующей игре.
Даня Фомин все гникак не выйдет на более высокий уровен, как когда то было, и как капитан он не очень, слишком интеллигентный мальчик.
Это еще одна ошибка Йокановича, пока еще не разобрался.
В общем с учетом всех потерь результат на 5 с минусом.
Если внимательно посмотреть реально голевые моменты, а не удары в молоко при полном блоке защитой своих ворот никакого значимого перевеса у Ростова не было.
Ну это если разбираться в футболе конечно.
А у нас даже Аршавин комментируя, Кутицкого опорником уверенно выставляет.
Ну да ладно.
От ножа нужны два центральных защитника, просто уже вчера нужны.
Иначе много успеем потерять. Как при нормальном составе уже бы имели три очка сегодня.
Ростов не впечатлил, особенно приколол Байрамян в качестве диспетчера в опорной зоне. тактика забросов фланги или за спину нашей низкорослой защите - и все. И кстати так и не сработало, в итоге.
Замен больше, на пик формы выходят раньше, да, перебегали в конце - да, забили со стандарта имея глобальное преимущество в росте - да. И все.
Маловато. Только на такое ослабленное "Динамо" хватило для одного очка.
Ну это их дела и проблемы.
В общем поехали, со скрипом. Ждем доукомплектование.