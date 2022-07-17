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«Динамо» и «Ростов» не выявили победителя в матче РПЛ

17 июля 2022, 22:00
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» и «Ростов» сыграли вничью — 1:1.

На гол динамовца Вячеслава Грулева на 16-й минуте ростовчане ответили точным ударом Николая Комличенко на 68-й.

Ранее в этом же туре .

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
18 июля в 09:38
Приложение к контракту?))
112910415
112910415
18 июля в 05:03
Ростов выглядел уверенно
gentlewolf
gentlewolf
18 июля в 04:23, ред.
Зенит в числе остальных обозначил, видели.
ballak144
ballak144
18 июля в 03:59, ред.
Ну и уровень футболистов, что ни удар то выше ворот, смотреть смешно на кривоногих, зато зп наверное на уровне Европы. В матче Локо-НН такие же, ухаха, мастера так мастера)
ОПС
ОПС
18 июля в 03:34
Сезон начинается невнятно.
протон
протон
18 июля в 00:16
Вполне могли и проиграть. Гол пропустили и сдулись.
А второй тайм начали отлично, но не повезло с реализацией. Потом, правда, с реализацией не повезло Ростову. Так что ничья ещё не худший итог.
nikoladolgov
nikoladolgov
18 июля в 00:02
Опять ничья , или играть нехотят или договорняки ...
STVA 1
STVA 1 ответ Dinamo (раскрыть)
17 июля в 23:32
Факел далеко не плох!
gentlewolf
gentlewolf ответ Трезвый повар (раскрыть)
17 июля в 23:16
ну ты же понял что в МСК проще затеряться по кабакам, отчего у нас игроки срываются гораздо чаще чем в Ростове напримрер. И я знаю Ростов, бывал там у меня сестра там жила до недавнего времени.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июля в 23:13
И 5-ти московских команд победила только одна....
И то по сочинским конспектам...

Не серьёзно...
Надо с первых туров обозначать претензии на 2-е место...
Capral
Capral ответ Трезвый повар (раскрыть)
17 июля в 23:04
    баск
    баск
    17 июля в 23:01
    Матчик в целом получился обоюдоострый, разве что голов в нём не хватило,
    обменялись по разочку, и всё.
    Моментов хватало, но обе стороны успешно их пороли..

    Что касается игры Динамо- она скорее не понравилась.
    Не знаю уж, была ли это тренерская установка, или команда просто устала,
    но к исходу часа она начала всё откровеннее садиться домой, и даже ответка
    Ростова ничего особенно не изменила.

    На мой взгляд- скорее устала, т.к. начала чаще фолить, пошли стандарты,
    а Уткину, как известно, только дай.
    После его стандарта иипопустили, и от кого- от Коли Комличенко, который,
    несмотря на свой рост, головой играет плохо.

    Не поправили ситуацию и замены, с которыми Йоканович, кмк, ещё и припозднился.
    А в последние минут 15-20 вообще вопрос стоял лишь о том, сохраним ли
    мы ничью.

    Есть претензии и к отдельным игрокам, но о них пока умолчу, один матч-
    ещё не приговор..
    Трезвый повар
    Трезвый повар ответ gentlewolf (раскрыть)
    17 июля в 22:54
    В этом "небольшом" городе больше миллиона жителей
    И наша команда играет в премьер лиге 30 лет
    gentlewolf
    gentlewolf ответ Трезвый повар (раскрыть)
    17 июля в 22:48
    в Чехии он вообще был суперпупер.
    А толку. В Динамо два раза уже провалил, был бы супер - ну не скинули бы его, не враги себе.
    Ростов город небольшой, но он и там найдет "свою тихую пивную" в итоге.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    17 июля в 22:39
    Нормальный результат!
    161регион
    161регион
    17 июля в 22:39
    Буду краток....игра Ростова понравилась, хорошо держали мяч, хорошо выбегали.... Одно огарчило, реализация..... Ну ничего, думаю эта составляющая тоже придет в норму и Ростов еще пошумит.... В целом мы были ближе к победе.....
    P. S. Даже не сомневался после первого тайма что увезем очки с Москвабада
    Трезвый повар
    Трезвый повар ответ gentlewolf (раскрыть)
    17 июля в 22:36
    В прошлом сезоне Комличенко играл в основе Ростова только в половине матчей и за это время забил 8 голов
    Это уникальный результат
    gentlewolf
    gentlewolf ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    17 июля в 22:35
    Не повозит. Это мы его повозим даже в таком составе. А если дыры закроем то повозим вообще всех.
    gentlewolf
    gentlewolf ответ Dinamo (раскрыть)
    17 июля в 22:34
    Рановато паниковать.
    Играем с колес, часть команды просто нет пока.
    Главное чтоб игроков подвезли, понятно что бальбуэна и ордец нас кинули просто.
    Capral
    Capral
    17 июля в 22:34
    Сейчас, все те, кто налетели на нового ГТ, боятся себе сознаться в том, что проблемы Динамо не в новом тренере, эти проблемы- тяжелое наследие предыдущего физручины, от которых, команда еще не отошла....
    gentlewolf
    gentlewolf ответ Трезвый повар (раскрыть)
    17 июля в 22:32
    уверяю тебя не пройдет и пол года и Коля осядет на лавку. Ну или если останется, Ростов будет в атаке неубедителен. Это был всплеск, доказать Динамо что-то.
    gentlewolf
    gentlewolf
    17 июля в 22:29
    Без центральных высоких защитников - играть нельзя, конечно. И в запасе один Тюкавин на замену (ему правда тоже всего 20, но уже кто помнит об этом)
    Замены - дублеры 19-20 лет.
    И при всем этом могли сделать 2-0. С этого счета при даже такой игре Ростов бы не отыгрался.
    Но прошло так как прошло.
    Средний возраст полевых игроков основы и лавки ДМ - около 23 лет.
    Ну и тренер пока команду плохо знает иначе бы поменял игроков раньше, с заменами опоздал, Ростов тупо перебегал в конце второго тайма.
    И конечно играют южане очень грубо, надеюсь обошлись без травм.
    Локомотивы готовить носилки в следующей игре.
    Даня Фомин все гникак не выйдет на более высокий уровен, как когда то было, и как капитан он не очень, слишком интеллигентный мальчик.
    Это еще одна ошибка Йокановича, пока еще не разобрался.
    В общем с учетом всех потерь результат на 5 с минусом.
    Если внимательно посмотреть реально голевые моменты, а не удары в молоко при полном блоке защитой своих ворот никакого значимого перевеса у Ростова не было.
    Ну это если разбираться в футболе конечно.
    А у нас даже Аршавин комментируя, Кутицкого опорником уверенно выставляет.
    Ну да ладно.
    От ножа нужны два центральных защитника, просто уже вчера нужны.
    Иначе много успеем потерять. Как при нормальном составе уже бы имели три очка сегодня.
    Ростов не впечатлил, особенно приколол Байрамян в качестве диспетчера в опорной зоне. тактика забросов фланги или за спину нашей низкорослой защите - и все. И кстати так и не сработало, в итоге.
    Замен больше, на пик формы выходят раньше, да, перебегали в конце - да, забили со стандарта имея глобальное преимущество в росте - да. И все.
    Маловато. Только на такое ослабленное "Динамо" хватило для одного очка.
    Ну это их дела и проблемы.
    В общем поехали, со скрипом. Ждем доукомплектование.
    Capral
    Capral
    17 июля в 22:20
    Физрука терпели два года, сносили все разгромы и позоры, но все молчали, возносили его до небес. А тут, пришел новый ГТ и всё, сразу перешли в контратаку на нового человека. Необъективно, как-то получается....
    stanichnik
    stanichnik
    17 июля в 22:18
    Первый матч Динамо в новом сезоне не впечатлил, Ростов был ближе к победе. Чувствовалось, что полузащита больше старалась не пропустить, чем забить. Срочно нужно усиление в защиту, иначе так и будем постоянно играть в середине с оглядкой на свои ворота. Тренер москвичей затянул с заменой Захаряна, пожалуй надо было Гогнидзе выпускать вместе с Тюкавиным. Ладно, не мы одни потеряли очки на старте. С Торпедо должны сыграть лучше. В общем есть над чем работать. Болейте за своих, а не против чужих!
    Союзник противников
    Союзник противников
    17 июля в 22:15
    В целом симпатии на стороне "Ростова".
    Аксинья
    Аксинья
    17 июля в 22:13
    Ну ничья так ничья, хотя по игре "Ростов" был к победе ближе. Если ростовчане и в последующих играх будут показывать такой футбол то будут и победы и высокое место. Остался очень доволен игрой своих земляков)))
    Capral
    Capral ответ Dinamo (раскрыть)
    17 июля в 22:12
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Dinamo (раскрыть)
      17 июля в 22:11
      Не горячись. уважаемый. Факел повозит такое Динамо по самое не могу.
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      17 июля в 22:09
      Ростов показал неплохой футбол, был намного ближе к победе, чем Динамо, но невезение… Жаль их.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      17 июля в 22:08
      Я был рад когда Ростов подписал Николая Комличенко. Забивной центральный нап то что нужно для нашей команды играющей активно и агрессивно на флангах
      Гость
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