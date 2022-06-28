Хороший Жилберто, плохой Виллиан. Рейтинг бразильцев, игравших за «Арсенал» до Габи Жезуса

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28 июня 2022, 12:38

Устраивайтесь поудобнее.

Этим летом лондонский «Арсенал» уже подписал Маркиньоса из «Сан-Паулу», достиг принципиального соглашения с «Манчестер Сити» о переходе Габриэла Жезуса, а еще «канониры» присматриваются к Ришарлисону («Эвертон») и Рафинье («Лидс»). Забавно, что Жезус станет третьим Габи из Бразилии в команде Артеты, за которую уже играют защитник Габриэль Магальяес и вингер Габриэл Мартинелли. Самое время составить рейтинг бразильцев, когда-либо надевавших футболку «Арсенала», ведь их уже полтора десятка.

Без рейтинга. Веллингтон Силва (2011-2016) и Педро Ботельо (2007-2012)

Защитник Ботельо и форвард Веллингтон приходили в «Арсенал» молодыми и перспективными, но до матчей за первую команду так и не добрались, хотя каждый был связан контрактом с «канонирами» на протяжении пяти лет. В обоих случаях имели место проблемы с разрешением на работу в Англии, да и таланты этих парней оказались переоценены. После серии аренд Веллингтона и Ботельо вернули в Бразилию, где они больших высот не достигли.

1 из 10. Жуан (2001-2003)

Еще один юноша с большим потенциалом, не оправдавший возлагаемых на него надежд, а ведь Арсен Венгер рассчитывал вырастить из Жуана левого защитника на годы. Увы, карьера Жуана в «Арсенале» ограничилась одним матчем — против «Джиллингема» в Кубке Англии. Бразилец даже отметился голевой передачей на Рэя Парлора, но это не помогло ему закрепиться в команде.

2 из 10. Андре Сантос (2011-2013)

Даже позднего Арсена Венгера не покидала идея фикс оборудовать левый фланг обороны быстроногим бразильцем. К 2011 году промахи с Ботельо и Жуаном забылись, да и Андре Сантос приходил уже опытным игроком: за 28-летнего защитника заплатили 7 миллионов евро «Фенербахче». За два сезона у Сантоса набралось 33 матча, а бодрый старт с парочкой голов в АПЛ и Лиге чемпионов быстро сменился тотальной прокрастинацией. А еще Андре разозлил фанатов, когда поменялся футболками с Робином ван Перси, который незадолго до этого бросил «Арсенал» ради МЮ .

3 из 10. Виллиан (2020-2021)

«Арсенал» подобрал Виллиана свободным агентом после того, как он покинул «Челси». Летом 2020-го это казалось хорошей идеей, но получивший выгодный контракт вингер быстро разочаровал поклонников «Арсенала». Через год контракт был расторгнут, и стоит отметить, что Виллиан поступил по-джентльменски, отказавшись от претензий на 20 миллионов евро, которые мог получить, попивая водичку на скамейке. Получает бонусный балл за это.

4 из 10. Габриэль Паулиста (2015-2017)

Еще один защитник, призванный решить давние проблемы в центре обороны. В январе 2015-го «Арсенал» заплатил «Вильярреалу» 11 миллионов фунтов за Паулисту. Арсен Венгер давал Габриэлю достаточно шансов, но надежным командным звеном бразилец так и не стал. Взял несколько кубков за время выступлений в Англии, но в титульных матчах непосредственного участия не принимал.

5 из 10. Жулио Баптиста (2006-2007)

Баптиста оказался в «Арсенале» в рамках сделки с мадридским «Реалом», главной частью которой был Антонио Рейес, переехавший в обратном направлении. Жулио провел год в «Арсенале» на правах аренды и оставил неоднозначное впечатление. Запомнился покером в ворота «Ливерпуля» в кубковом матче, но забил всего три мяча за сезон в АПЛ .

5 из 10. Давид Луис (2019-2021)

Еще один бразилец, которого «донашивали» за «Челси», причем даже заплатили 8 миллионов фунтов за кучерявого защитника. Давид Луис в «Арсенале» выглядел сбитым летчиком: иногда напоминал о своем классе, но чаще ошибался и вредил команде. Принял участие в 73 матчах, забил 4 гола и получил 3 прямые красные карточки. Типичный поборник хаоса в вечно неустроенной обороне, зато помог «канонирам» завоевать Кубок и Суперкубок Англии, что приближает Давида к стороне «добра».

6 из 10. Денилсон (2006-2011)

Когда Денилсон переходил в «Арсенал» из «Сан-Паулу», Арсен Венгер описывал полузащитника как смесь Томаша Росицки и Жилберто Силвы. На самом деле, квалифицированный футболист, но слишком подверженный травмам. Собрал полторы сотни матчей за «Арсенал» в течение пяти сезонов, но уровня Росицки и Силвы не достиг.

7 из 10. Габриэл Магальяес, Габриэл Мартинелли (действующие игроки)

По действующим футболистам пока рано делать окончательные выводы, их рейтинг со временем может как понизиться, так и повыситься. На сегодняшний день они оправдывают, а местами даже превосходят ожидания. В силу возраста могут стать даже легендами клуба. Почему нет?

8 из 10. Сильвиньо (1999-2001)

Сильвиньо вошел в историю как первый бразилец, подписавший контракт с «Арсеналом», куда он перешел из «Коринтианса» по свободному трансферу. Сильвиньо сменил на позиции левого защитника легенду клуба Найджела Уинтерберна, сыграл 80 матчей за два сезона и даже попал в Команду года по версии PFA . Мог сделать больше для «Арсенала», но в 2001 году бразильца продали «Сельте», чтобы освободить место в основе для Эшли Коула. В 2006-м Коул бросил «Арсенал» ради «Челси», а Сильвиньо выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной».

8 из 10. Эду (2002-2005)

Мог оказаться в «Арсенале» на год раньше, но трансфер был задержан из-за проблем с паспортом. Эду выиграл два титула в Премьер-Лиге, в том числе был частью непобедимой команды в сезоне 2003/04, также на его счету три Кубка Англии и два Суперкубка. Не всегда проходил в железную основу, но принес немало пользы клубу. И продолжает приносить уже в роли технического директора, занял эту должность в 2019 году.

10 из 10. Жилберто Силва (2002-2008)

Вне всяких сомнений бразилец номер один в «Арсенале». Присоединился к «канонирам» сразу после победы на чемпионате мира в Японии и Южной Корее, сразу стал ключевой фигурой в средней линии. Жилберто идеально провел исключительный сезон 2003/04 в связке с Патриком Виейра, завоевал с «Арсеналом» пять трофеев и принял участие в 244 матчах.