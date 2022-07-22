Ричардс переходит из «Баварии» в «Кристал Пэлас»

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22 июля 2022, 21:28

Защитник «Баварии» переходит в «Кристал Пэлас».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что клубы договорились о трансфере. Ричардс уже прошел медосмотр и подписал контракт с «Пэлас». Вскоре о переходе будет объявлено официально.

Сумма трансфера с учетом бонусов составит 20 миллионов евро.

Прошлый сезон Ричардс провел в аренде в «Хоффенхайме».