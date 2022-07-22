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Ричардс переходит из «Баварии» в «Кристал Пэлас»

22 июля 2022, 21:28

Защитник «Баварии» Крис Ричардс переходит в «Кристал Пэлас».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что клубы договорились о трансфере. Ричардс уже прошел медосмотр и подписал контракт с «Пэлас». Вскоре о переходе будет объявлено официально.

Сумма трансфера с учетом бонусов составит 20 миллионов евро.

Прошлый сезон Ричардс провел в аренде в «Хоффенхайме».

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Все комментарии
протон
протон
22 июля в 23:55
"С учетом бонусов сумма трансфера может достигнуть 20 миллионов евро"
То есть продали его значительно дешевле, сумма не уточняется. Возможно 2 млн, возможно 5 млн.
А тут все радуются, будто получат гарантированно 20 млн )
99tq3kg46xkj
99tq3kg46xkj
22 июля в 22:49
Удачи в новом клубе.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
22 июля в 21:29
Правильно делает.
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