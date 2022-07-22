Ричардс переходит из «Баварии» в «Кристал Пэлас»

Защитник «Баварии» Крис Ричардс переходит в «Кристал Пэлас».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что клубы договорились о трансфере. Ричардс уже прошел медосмотр и подписал контракт с «Пэлас». Вскоре о переходе будет объявлено официально.
Сумма трансфера с учетом бонусов составит 20 миллионов евро.
Прошлый сезон Ричардс провел в аренде в «Хоффенхайме».
То есть продали его значительно дешевле, сумма не уточняется. Возможно 2 млн, возможно 5 млн.
А тут все радуются, будто получат гарантированно 20 млн )
То есть продали его значительно дешевле, сумма не уточняется. Возможно 2 млн, возможно 5 млн.
А тут все радуются, будто получат гарантированно 20 млн )