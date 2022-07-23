Федотов объяснил, за счёт чего ЦСКА разгромил «Сочи»

Главный тренер ЦСКА подвел итоги матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0).

Понимали, что будет непростой матч. Начало складывалось не очень, но начали создавать моменты, забили гол, но соперник, который неслучайно завоевал в прошлом сезоне серебро, задал нам много вопросов.

У них был хороший момент, но Игорь мастерски сыграл в этом эпизоде. Во втором тайме понимали, что соперник увеличит давление, поймали их на контратаке с хорошего паса Игоря. Легче не стало, но появились зоны, которыми мы пользовались в быстрых атаках.

Передача Игоря долетела до штрафной. Мало кто в современном футболе на такое способен. Мощно, сильно, акцентированно — в нужную точку.