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Федотов объяснил, за счёт чего ЦСКА разгромил «Сочи»

вчера, 17:51
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0).

Понимали, что будет непростой матч. Начало складывалось не очень, но начали создавать моменты, забили гол, но соперник, который неслучайно завоевал в прошлом сезоне серебро, задал нам много вопросов.

У них был хороший момент, но Игорь мастерски сыграл в этом эпизоде. Во втором тайме понимали, что соперник увеличит давление, поймали их на контратаке с хорошего паса Игоря. Легче не стало, но появились зоны, которыми мы пользовались в быстрых атаках.

Передача Игоря долетела до штрафной. Мало кто в современном футболе на такое способен. Мощно, сильно, акцентированно — в нужную точку.

Ранее стал известен лучший игрок матча ЦСКА — «Сочи».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:58
Сразу видно , тренер пришёл . Так держать !
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:04
Будьте добры, поясните, чем переход Федотова из Сочи в ЦСКА отличается от перехода Семака из Уфы в Зенит?
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:02
Не надо поливать грязью тренера или игрока, который делает шаг наверх в своей карьере. А переход Федотова из Сочи в ЦСКА, это его шаг вверх.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:50
С какой стати я стал поклонником Зенита?
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:46
К чему такие длинные экскурсы в историю? Мне 77 лет и я ничего не понимаю в футболе. Да и футбол здесь совершенно ни при чём. Просто с Федотовым я бы в разведку не пошёл. Вот и всё.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:41, ред.
Мы обсуждаем не то, что было " тогда" , а сегодняшний матч. Не надо вилять и юлить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:40
А вот подозрения в сдаче матча игроками Сочи, высказанное Вами, также вас не красит и не понравится ребятам точно. Возьмите себя в руки в нашей дискуссии и не опускайтесь до грязных намеков. Это не красит поклонника Зенита.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 19:40
Даже читая интервью, понимаешь, что это слова ТРЕНЕРА. Состав стал урезанным, ни одного прихода после весны, а игра команды радует. Спасибо Федотову, возрождает ЦСКА не на словах, а делом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:38
Итак, по порядку. Оренбург Вы, привели зря, Он не причем. О возрасте уточнять не буду. могу лишь констатировать, что в деталях помню финал Олимпиады -56 в Мельбурне, когда Тищенко играл со сломанной ключицей, а в сборной было 9 спартаковцев. Тищенко не ушел с поля , т.к. замены были не разрешены. Как вы думает, уважаемый. могу я это помнить, если мне в тот год было менее 16 лет? Так что увы, годы летят. В частности Зенит помню с 57 года, т.к. приехал в Ленинград учиться и попал на знаменитый матч, когда народ взбунтовался против Хрущева и курсанты разгоняли народ ремнями с пряжками. Хорошо помню братьев Морозовых Юрия и Олега, Дергачева и Завидонова, Васю Данилова и , конечно Гену Лазунова - вратаря. Так то молодой человек!
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:37, ред.
Нечего и объяснять. Они знают больше. и подтверждают мою правоту. Вы все вспомните, как поносили Федотова за его переход в Сочи. Может всё же тогда были правы в немалой степени?
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:30
Вряд ли вы пожили больше моего. Сужу не на пустом месте: Оренбург он бросил точно так же, да ещё и посередине сезона. Слесаря с директором сравнивать не стоит - он перешёл на ту же должность и Ротенберг давал не меньше. Дело не в деньгах, а в амбиции и столице. Но, команда на него не в обиде. Подарила крупную победу, чем помогла укрепить позиции в столичном клубе, друг друга душевно поблагодарили после матча. Так что всё путём. Точилина отблагодарит во втором круге, если упрочит своё положение в ЦСКА, чего я откровенно ему не желаю.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:23
Напомню Вам, уважаемый, что из Сочи ушли 2 игрока, а из ЦСКА ушли Языджи, Гбамен, Эджуке, Бийол, Фернандес - все игроки стартового состава. Потеря двух игроков в сравнении с потерями ЦСКА это мелочи. Работать надо!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:13, ред.
Если юзер pomor 45 обвиняет тренера Федотова в совершении подлого поступка, то это стало причиной размещения его комментария в числе лучших, или что то иное? Поясните пожалуйста. Спасибо за внимание.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:09
Уважаемый, я не знаю сколько вам лет, работаете, или пенсионер, но если человеку, у которого закончился контракт, предлагают другую работу ( более интересную и престижную, да и оплачиваемую), то почему его согласие на это предложение - подлый поступок. ? Допустим ( условно), что Вы слесарь 5 разряда с окладом 40 тыс, а Вам предложили стать директором завода в соседнем городе с окладом 200 тысяч и Вы согласились. Это тоже подлость.? Я думаю уважаемый, что Вы не правы, как минимум. Вообще мой совет, как пожившего на свете побольше Вас, не использовать в оценке поступков других людей слово подлость. Возможно вы не понимаете суть поступка. Как говорят " Не суди, да не судим будешь" Здоровья вам, уважаемый.
pomor45
pomor45
вчера в 18:40
Непонятно кого он ставил в пример, как неслучайного обладателя серебра прошлого сезона. Команду, которую он бросил, или себя любимого чтобы лишний раз подчеркнуть свою значимость. Стоило бы ему упомянуть, что он играл с командой сильно ослабленной не только его подлым переходом, но и распродажей игроков, которой его переход способствовал в немалой мере.
melfel
melfel
вчера в 18:03
Чисто не на классе,а на бабках
j9h2m53w6gez
j9h2m53w6gez
вчера в 17:54
этого следовало ожидать...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:54
Чисто на классе Карраскаля.
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