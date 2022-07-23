Ассист Акинфеева – украшение тура. Федотов обыграл родной «Сочи»

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вчера, 17:45

Первая разгромная победа «армейцев» в сезоне.

Акинфеев смело встретил Мелкадзе и сделал голевой пас

Первая тактическая фишка ЦСКА в игре против «Сочи» — узкая тройка центральных защитников. Против «Урала» играли иначе, поскольку впереди был Бикфалви, Эрика передавали друг другу. У «Сочи» пока нет форварда уровня румына или Кассьерры. Выход Мелкадзе один на один после шикарного паса Бурмистрова – живое доказательство, что этому игроку еще нужно работать над собой. У Георгия было время, но Акинфеев использовал секунды с пользой – далеко вышел из ворот, поэтому мяч ударился в него, а не залетел в сетку ворот.

Ключевой момент первого тайма, но самое главное событие в матче для Игоря – голевая передача после перерыва. Больше всех ей радовался Дивеев, и это хороший знак для Федотова. Прекрасно, когда ключевой защитник и голкипер ладят и поддерживают друг друга. Шикарная диагональ Акинфеева привела к умным действиям Карраскаля. Колумбиец проскочил соперника и пробил рядом с Адамовым. Сегодня не лучший матч для молодого голкипера «Сочи». А вот его опытный коллега в порядке – отразил опасный удар, а вишенкой на победном торте стал результативный пас.

За все время, когда подсчитывают ассисты в РПЛ , чаще других отличался голевыми передачами бывший вратарь «Амкара» Сергей Нарубин. Дважды его пасы оказались результативными. Сегодня Акинфеев сравнялся по этому показателю, а еще добавил второй «сухарь» сезона. Пока комбинационная игра у полевых игроков ЦСКА не всегда клеится – многовато было потерь, «Сочи» отдал на 200 передач больше, голкипер на опыте добавил яркий момент в биографию в РПЛ . В 2010 году Акинфеев отдал голевой пас на Дзагоева, а спустя двенадцать лет огорчил «Сочи» и порадовал Карраскаля.

Карраскаль и Медина сегодня не заметили оборону «Сочи»

Федотов не стал менять победный состав, что логично. Но кроме изменения расстояний между Набабкиным, Дивеевым и Зайнутдиновым, были перемены в середине поля. Кучаев и Мухин прессинговали «Сочи» не так, как «Урал», намного ниже и осторожнее. Также не было попытки сделать акцент на правый фланг с атаками через Гайича. И Обляков не был таким заметным, как в первом туре. Зато снова правильно менялись местами Чалов, Карраскаль и Медина, эта тройка органичная при подготовке атак.

Федор попал в штангу. Позиция была хорошей, но мяч сошел с места для идеального удара. А вот Карраскаль шикарно вывел Медину один на один, и парагваец спокойно пробил по опорную ногу Адамову. Но вот если напомнить себе, что у ЦСКА три гола после трех ударов в створ, то не хочется перехваливать завершающую фазу атаки «армейцев», только выделять подготовительную. Подходы четкие, Медина и Карраскаль техничные – Хорхе снова игрок матча, классно берут игру на себя и правильно открываются на ударных позициях.

Но ЦСКА забил первый мяч после явной ошибки в центре защиты «Сочи», где очень не хватает Родригао. Второй голевой момент возник после паса голкипера – большая редкость в футболе. Наконец, последний мяч организовали в контратаке через Яковлева, там шикарный пас на пустые ворота для Медины. Победа по делу, герои матча понятные, но ЦСКА немного улыбается удача. Против «Урала» задавили соперника до перерыва ударами, но без хлесткого выстрела Облякова нули давили бы с каждой минутой сильнее. А сегодня с голом Мелкадзе и без ассиста Акинфеева могли получить нервотрепку на ровном месте и счет 1:1 в концовке.

Нужно работать над реализацией, обороной и флангами

У ЦСКА много задач, пусть не смущают результаты первых матчей. Не каждый раз получится реализовать все удары в створ. Причем сегодня, помимо промаха Чалова, был еще выход один на один от Карраскаля, уже два момента в «молоко». Форвард ЦСКА замешкался, позволил Адамову выскочить и ворот к мячу. Фола не было, как и в первом тайме, когда Хорхе явно искал повод для пенальти. И центрального нападающего мечты у Федотова тоже нет.

Зато в схеме «3-4-3» ЦСКА намного быстрее, чем был раньше. Березуцкий тестировал похожую модель футбола, но у него был тяжелый форвард. А как раз Заболотный вообще не вписывается в тактику Федотова, пусть форвард и тренер знакомые. Карраскаль и Медина не играют, как Юсупов и Жоаозиньо. Антону придется подстраиваться под резкий ЦСКА , который учится отбирать мяч высоко, встречает соперников агрессивно. У «армейцев» 15 отборов в матче, где они владели мячом всего 40% времени.

Но поскольку Гайич и Обляков не были самыми заметными, создали по одному моменту каждый, то игру брали на себя инсайды. А что же «Сочи»? Ангбан неплохо встречал ЦСКА , у Бурмистрова было две шикарные передачи. Но подходам не хватало конкретики. Если бы Мелкадзе забил мяч, то могли перевернуть всю игру. А так констатируем, что гости пользовались наработками Федотова – были пасы за спину защитникам «армейцев», но без тренера реализовать его идеи не сумели.

У ЦСКА тоже есть мелкие разочарования. Зайнутдинов оживил парочку кошмаров Акинфеева. Не можем винить хавбека за ошибки на неродной позиции, но ЦСКА нужен не только сильный центральный хавбек и приличный левый латераль, чтобы Обляков был свободен для середины поля, но и центральный защитник. Зайнутдинову не хватает опыта – то сделает лишний шаг, то напугает Акинфеева выносом мяча в сторону собственных ворот. Казах очень старался, но квалификации мало.

«Сочи» мог забить один мяч, мог не пропускать третий, а это уже не разгром, а победа 2:1. Но Федотов прекрасно знал, с кем имеет дело. Обратите внимание, что ЦСКА спокойно отдал мяч, это сознательное и продуманное решение. Сохранили силы, на контратаках с Карраскалем и Мединой играть проще, им ведь нужно пространство. Две победы подряд с общим счетом 5:0 радуют, но фанаты «армейцев» научены короткими успешными сериями в прошлом. Правду говорят, что скамейка коротковатая.