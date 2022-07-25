Обследование Пиняева в Санкт-Петербурге перенесено

Обследование полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в Санкт-Петербурге перенесено на 26 июля. Об этом сообщил врач самарцев Кюри Чачаев.
Врачи клиники приняли решение перенести обследование на завтра. С Пиняевым все нормально.
Ранее у Пиняева был диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс.
До этого сразу после инцидента КС заявляли, что информация про пневмоторакс бред, а в итоге все-таки пневмоторакс оказался, по крайней мере, по последней инфе.
После таких заявлений и заявление "С Пиняевым все нормально" заставляет волноваться.
До этого сразу после инцидента КС заявляли, что информация про пневмоторакс бред, а в итоге все-таки пневмоторакс оказался, по крайней мере, по последней инфе.
После таких заявлений и заявление "С Пиняевым все нормально" заставляет волноваться.