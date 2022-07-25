Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Обследование Пиняева в Санкт-Петербурге перенесено

сегодня, 12:06

Обследование полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в Санкт-Петербурге перенесено на 26 июля. Об этом сообщил врач самарцев Кюри Чачаев.

Врачи клиники приняли решение перенести обследование на завтра. С Пиняевым все нормально.

Ранее у Пиняева был диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Все новости
СлухиУ защитника «Локомотива» Фассона подтвердился разрыв «крестов»
Сегодня, 16:29
Защитник «Локомотива» Фассон может пропустить остаток сезона из-за травмы
Сегодня, 15:15
Никита Чернов: «Пиняев сказал, что вернётся после травмы через месяц»
Вчера, 11:56
Джикия получил травму в матче с «Краснодаром»
23 июля
ОфициальноКузяев пропустит 4 недели из-за травмы
23 июля
Пиняев: «Всем огромное спасибо, скоро увидимся»
23 июля Фото
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:54
Доктор впал в раздумие...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:28
"С Пиняевым все нормально".

До этого сразу после инцидента КС заявляли, что информация про пневмоторакс бред, а в итоге все-таки пневмоторакс оказался, по крайней мере, по последней инфе.

После таких заявлений и заявление "С Пиняевым все нормально" заставляет волноваться.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:20
Самое главное ничего страшного.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 