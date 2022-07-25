Защитник «Локомотива» Фассон может пропустить остаток сезона из-за травмы

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон, возможно, получил тяжелую травму.
По информации источника, у 21-летнего бразильца подозрение на разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска. Он может пропустить весь оставшийся сезон.
Окончательный диагноз игрок будет поставлен в ближайшее время.
Фассон вышел в старте на матч 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2) и был заменен в перерыве. Лукас перешел в «Локомотив» в июне.
Одни "возможно травмированы"...
Другие ночью "тайно покидают базу"...
Юри Альберто тоже забыл выключил ли дома утюг и свалил не попрощавшись в Бразилию...
Неумные ребята....ФИФУ мифическую боятся...)))
Чего не сидится ровно....на нехилых окладах...без претензий на усталость )))
Одни "возможно травмированы"...
Другие ночью "тайно покидают базу"...
Юри Альберто тоже забыл выключил ли дома утюг и свалил не попрощавшись в Бразилию...
Неумные ребята....ФИФУ мифическую боятся...)))
Чего не сидится ровно....на нехилых окладах...без претензий на усталость )))