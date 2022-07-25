Защитник «Локомотива» Фассон может пропустить остаток сезона из-за травмы

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сегодня, 15:15

Защитник «Локомотива» , возможно, получил тяжелую травму.

По информации источника, у 21-летнего бразильца подозрение на разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска. Он может пропустить весь оставшийся сезон.

Окончательный диагноз игрок будет поставлен в ближайшее время.