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Защитник «Локомотива» Фассон может пропустить остаток сезона из-за травмы

сегодня, 15:15

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон, возможно, получил тяжелую травму.

По информации источника, у 21-летнего бразильца подозрение на разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска. Он может пропустить весь оставшийся сезон.

Окончательный диагноз игрок будет поставлен в ближайшее время.

Фассон вышел в старте на матч 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2) и был заменен в перерыве. Лукас перешел в «Локомотив» в июне.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:12
Вот повезло так повезло мальчонке ! Прям по пути Кокорина !
Roger Young
Roger Young
сегодня в 17:03
Остаток? Может вы хотели сказать: "Весь сезон"?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:41
Jeck Denielse, Уважаемый, оклады, позволяющие удержать легионеров есть только у одной команды. Забыл её название. Если бы такие оклады были везде, то и Шиманьски, и Кабелла, и Эджуке, и многие другие остались бы. Но увы. Гос финансирование могучей рекой течёт только в один клуб. Как говорил О Генри "Боливар двоих не вывезет"
альсато
альсато
сегодня в 16:36
"Суда уходят в плаванье к далеким берегам,идут они в Бразилию,Бразилию,Бразилию и я хочу в Бразилию к далеким берегам"))))))
протон
протон
сегодня в 16:30
Очень жаль парня если так, по первым играм очень понравился. Не типичный центральный защитник. Здоровья!
dr2rfc5jppac
dr2rfc5jppac
сегодня в 16:16
Скорейшего выздоровления.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:41
Чего то с легами неладное....
Одни "возможно травмированы"...
Другие ночью "тайно покидают базу"...
Юри Альберто тоже забыл выключил ли дома утюг и свалил не попрощавшись в Бразилию...
Неумные ребята....ФИФУ мифическую боятся...)))
Чего не сидится ровно....на нехилых окладах...без претензий на усталость )))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:37
ух жесть! здоровья!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:36
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 15:35
    Бывает и такое
    Гость
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