«Возможно, хотят больше пиара». Радимов — о жалобах «Спартака» на судейство

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался о постоянных жалобах «Спартака» на судейство.
«Спартак» постоянно жалуется на работу судей. Кажется, все уже давно к этому привыкли. Мне сложно сказать, зачем нужно вести себя подобным образом. Возможно, хотят больше пиара для клуба.
Руководство красно-белых таким образом уже не первый год привлекает к себе внимание. Если в «Спартаке» желают, чтобы их упоминали в СМИ, пускай продолжают в том же духе.
Даже Радисов, этот алкоголик, смеётся
Даже Радисов, этот алкоголик, смеётся