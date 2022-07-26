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«Возможно, хотят больше пиара». Радимов — о жалобах «Спартака» на судейство

сегодня, 11:56

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался о постоянных жалобах «Спартака» на судейство.

«Спартак» постоянно жалуется на работу судей. Кажется, все уже давно к этому привыкли. Мне сложно сказать, зачем нужно вести себя подобным образом. Возможно, хотят больше пиара для клуба.

Руководство красно-белых таким образом уже не первый год привлекает к себе внимание. Если в «Спартаке» желают, чтобы их упоминали в СМИ, пускай продолжают в том же духе.

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Все комментарии
nbvbdskjm5a3
nbvbdskjm5a3
сегодня в 12:11
А тебе что?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:04
Федун, уйди уже- не позорь клуб...
Даже Радисов, этот алкоголик, смеётся
makkie
makkie
сегодня в 11:58
Радимов, займись многострадальным Зенитом-2, а то ведь скоро уволят!
Гость
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