«Возможно, хотят больше пиара». Радимов — о жалобах «Спартака» на судейство

Бывший капитан «Зенита» высказался о постоянных жалобах «Спартака» на судейство.

«Спартак» постоянно жалуется на работу судей. Кажется, все уже давно к этому привыкли. Мне сложно сказать, зачем нужно вести себя подобным образом. Возможно, хотят больше пиара для клуба.