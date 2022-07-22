Таксист, который вернул кошелек Нойеру, недоволен поведением вратаря

Немецкий таксист по имени Хазир рассказал историю о том, как недавно подвозил капитана «Баварии» Мануэля Нойера.
После поездки вратарь забыл кошелек, в котором было 800 евро и несколько карточек, в машине Хазира. Таксист поехал по адресу, где последний раз видел футболиста, чтобы отдать ему кошелек, но не нашёл его там. После этого Хазир поехал по другому адресу, который дал ему швейцар, но и там не обнаружил Нойера. В итоге, таксист сумел передать кошелек и карточки другу Мануэля. Чтобы отдать кошелек, Хазир в общей сложности проехал около 120 км.
Через две недели таксист получил футболку Нойера с автографом, однако никакого письма или сообщения с благодарностью от вратаря не было. Это возмутило Хазира. Он заявил, что отдал кошелек, в котором было 800 евро, взамен на футболку, которая стоит 100 евро.
Любопытно вот что. По немецким законам, если человек нашел предмет стоимостью 500 евро, он имеет право на пять процентов от этой суммы. Все, что свыше 500 евро дает нашедшему дополнительные 3 процента от суммы. Таким образом, Хазир мог претендовать на 34 евро.
Любопытно вот что. По немецким законам, если человек нашел предмет стоимостью 500 евро, он имеет право на пять процентов от этой суммы. Все, что свыше 500 евро дает нашедшему дополнительные 3 процента от суммы. Таким образом, Хазир мог претендовать на 34 евро.
Но самое главное не в этом. По немецким законам, если человек нашел кошелек, он имеет право на ~4% от того, что в нем находится, т.е. он мог его честно сдать в полицию, которая передала бы его Нойеру, и честно получить 25 евро, а так он получил 100 евро в эквиваленте и недоволен.
Но самое главное не в этом. По немецким законам, если человек нашел кошелек, он имеет право на ~4% от того, что в нем находится, т.е. он мог его честно сдать в полицию, которая передала бы его Нойеру, и честно получить 25 евро, а так он получил 100 евро в эквиваленте и недоволен.