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Таксист, который вернул кошелек Нойеру, недоволен поведением вратаря

22 июля 2022, 00:36

Немецкий таксист по имени Хазир рассказал историю о том, как недавно подвозил капитана «Баварии» Мануэля Нойера.

После поездки вратарь забыл кошелек, в котором было 800 евро и несколько карточек, в машине Хазира. Таксист поехал по адресу, где последний раз видел футболиста, чтобы отдать ему кошелек, но не нашёл его там. После этого Хазир поехал по другому адресу, который дал ему швейцар, но и там не обнаружил Нойера. В итоге, таксист сумел передать кошелек и карточки другу Мануэля. Чтобы отдать кошелек, Хазир в общей сложности проехал около 120 км.

Через две недели таксист получил футболку Нойера с автографом, однако никакого письма или сообщения с благодарностью от вратаря не было. Это возмутило Хазира. Он заявил, что отдал кошелек, в котором было 800 евро, взамен на футболку, которая стоит 100 евро.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
22 июля в 18:51
Не хороший человек этот таксист. Ну сделал добро и забудь, а он еще и публично свое недовольство высказал.
Elliada
Elliada
22 июля в 11:11
А что он хотел? Билетики на Суперкубок Германии получить?
протон
протон
22 июля в 09:09, ред.
Хазир, вроде как арабское имя, и цена этой футболки думаю уже не 100 а больше если продать. Вернуть деньги намотав 120 км и потратив 400 евро на поиски не думаю что таксист ожидал от вратаря большую награду, уважение такому таксисту. Вратарь мог отправить мессендж таксисту.
Любопытно вот что. По немецким законам, если человек нашел предмет стоимостью 500 евро, он имеет право на пять процентов от этой суммы. Все, что свыше 500 евро дает нашедшему дополнительные 3 процента от суммы. Таким образом,   Хазир мог претендовать на 34 евро.
112910415
112910415
22 июля в 09:02
скромнее надо быть таксисту
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
22 июля в 05:01
Нельзя было подождать?
DaslerU
DaslerU
22 июля в 02:49
Глупый таксист, что упало, то пропало.
старина
старина
22 июля в 01:22, ред.
Нойер родом из гельзенкирхена.Играл за шайссе 04....Какие вопросы?
Василий 50
Василий 50
22 июля в 01:19
Таксист хотел прославиться
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
22 июля в 00:57, ред.
Мерзкое поведение от таксиста, как говорится, сделал добро, брось его в воду.

Но самое главное не в этом. По немецким законам, если человек нашел кошелек, он имеет право на ~4% от того, что в нем находится, т.е. он мог его честно сдать в полицию, которая передала бы его Нойеру, и честно получить 25 евро, а так он получил 100 евро в эквиваленте и недоволен.
Djorax
Djorax
22 июля в 00:56
Нельзя было подождать пока он сам на него выйдет?
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