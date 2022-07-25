Варела покинул «Динамо» под покровом ночи. Самое театральное бегство легионера из России

1658739222

сегодня, 11:53

Больше драмы, РПЛ !

Хронология последних недель отношений Гильермо Варелы и «Динамо»

3 мая. Оскар Бентанкур, агент защитника «Динамо» Гильермо Варелы, сообщил, что его клиент не собирается покидать московский клуб и намерен отработать до конца свой контракт, истекающий по окончании сезона-2022/23:

Гильермо остается в «Динамо». Клуб вёл себя и относился к нам всегда очень хорошо.

Варела не воспользовался правом на приостановку контракта весной и больше месяца не предпринимал никаких попыток покинуть «Динамо» после того, как ФИФА 21 июня продлила легионерам российских клубов право приостанавливать контракты в одностороннем порядке.

17 июля. Варела провел предсезонную подготовку под руководством нового тренерского штаба «Динамо» во главе со Славишей Йокановичем, а в матче первого тура против «Ростова» вышел в стартовом составе «бело-голубых» на позиции правого защитника. Гильермо отыграл 90 минут, дважды спасал «Динамо» от пропущенных голов и получил одну из лучших оценок среди футболистов «Динамо» (7.7 по версии WhoScored).

22 июля. Появились слухи о скором переходе Гильермо Варелы в бразильский «Фламенго». Переобувшийся с момента своего майского выступления агент футболиста не стал отнекиваться, хотя и упомянул «Динамо» в своем спиче:

Что касается переговоров с «Фламенго», то мы разговариваем. Но, могу вам сказать, что «Динамо» очень хочет, чтобы Гильермо остался. Завтра «Динамо» сделает официальное предложение, если захочет сохранить Варелу. Гильермо останется в Москве, если разница в деньгах будет несущественна. Если же разница в финансах будет большой, Вареле придется уехать в Бразилию.

24 июля. Стало известно, что Гильермо Варела ночью перед дерби с «Торпедо» тайно покинул базу московского «Динамо», ни с кем не попрощавшись. Местонахождение футболиста неизвестно, но нетрудно догадаться, что он отправился в Бразилию, чтобы завершить свой переход во «Фламенго». Вопрос только один: к чему эти театральные эффекты? Силой уругвайца никто не удерживал, юридическая правда на его стороне, пусть даже справедливость самого закона сомнительна. Мог спокойно попрощаться с партнерами и персоналом до или после игры с «Торпедо», ему бы пожали руку и пожелали попутного ветра.

Варела и его агент использовали разрешение ФИФА для шантажа «Динамо»

Представители российских клубов не раз говорили о том, что разрешение, которое ФИФА предоставила легионерам из чемпионата России, по факту узаконивает грабеж средь бела дня. Бегство Гильермо Варелы — ярчайший пример в пользу этого мнения. Почему ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами? Официальная причина: чтобы уехать могли те, кто не чувствует себя в безопасности в России. Подразумевается, пусть об этом и не сказано вслух, что законное право сбежать предоставляется всем желающим покинуть Россию по политическим причинам.

Относиться можно по-разному, но эти две причины нужно уважать, да и в любом случае не имеет смысла удерживать тех, кому насильно мил не будешь. Нет вопросов к тревожным товарищам и идейным легионерам, но случай Варелы не попадает ни в одну из двух категорий. Агент нахально признался в шантаже «Динамо»: «бело-голубым» предложили продлить истекающий в следующем году контракт или искать ветра в поле. То есть Гильермо был готов и дальше играть в Москве, но на своих условиях.

Беспроигрышный вариант, когда в кармане есть козырь в виде права на приостановку контракта. Де-факто разрешение ФИФА делает свободными всех футболистов российских клубов, чьи контракты истекают в 2023 году, а агент Варелы показал, как можно распорядиться особым статусом. И ведь специально дождались старта РПЛ , чтобы у «Динамо» было меньше времени на поиски замены и больше причин проявить сговорчивость. И хорошо, что клуб не пошел на поводу у беспринципных ребят.

Реакция на бегство Варелы из «Динамо»

Официальное заявление московского «Динамо»:

Уругвайский защитник Гильермо Варела не примет участия в матче чемпионата России против «Торпедо». Наш клуб рассматривает действия игрока как нарушение контрактных обязательств. «Динамо» уже не раз выражало отношение к решению ФИФА от 21.06.2022, дающему возможность приостановить действующий контракт вплоть до 30 июня 2023 года. Данное решение является явно провокационным и дискриминационным по отношению ко всему российскому футболу.

Александр Алаев, исполняющий обязанности президента РПЛ :

Полностью солидарен с позицией футбольного клуба «Динамо». Поступок Варелы — очередное нарушение контрактных обязательств и вопиющее злоупотребление правом, полученным от ФИФА на приостановку контрактов. ФИФА открыла ящик Пандоры и вооружила агентов игроков-иностранцев инструментом для грабежа российских клубов. Соответствующий иск в CAS подан. Интересы российского футбола отстаивает команда лучших юристов. Надеюсь, наши коллеги из ФИФА вернутся к категории здравого смысла.

Игорь Колыванов, бывший футболист «Динамо»:

Я уже говорил, что крысы первыми бегут с корабля. «Динамо» можно только посочувствовать. Так мужчины не поступают. Если бы хотел уйти, то мог бы объявить о своём решении. От иностранцев можно чего угодно ожидать. Они меня уже никак не удивляют. Незаменимых нет. Понятное дело, что на своей позиции он был на ведущих ролях… Не он первый, не он последний.

Сергей Силкин, бывший главный тренер «Динамо»:

Покинул клуб — и покинул. Сейчас-то что обсуждать. Надо знать тонкости, почему он ушёл — не просто так же уехал. Для «Динамо» уход любого человека — потеря. С другой стороны, есть возможность проявить себя молодым игрокам. Думаю, у «Динамо» достаточно крепкий резерв, чтобы дать возможность проявить свои качества. Проявят или нет — другой вопрос. Потом, эти иностранцы не такого уровня, как был Кевин Кураньи. Их уход не должен сильно сказаться на игре команды. Когда слабая оборона, нужно сделать акцент на атаку.

Дмитрий Гафин, член совета директоров «Динамо»:

Мы постоянно беседуем с легионерами. Каждый случай индивидуален. У Бальбуэны одна версия, у Шиманьского другая. Везде находили уважительные выходы, но с Варелой не так.

Павел Пивоваров, генеральный директор «Динамо»:

Пропуск матча — это серьезное нарушение. Мы проработаем этот вопрос юридически. Детали не хочу обсуждать. Будущее Варелы в «Динамо»? Мы подождем и примем решение. Но доверие подорвано. Все остальные легионеры приняли участие в тренировочном процессе и вышли на игру. Кроме Варелы никто не просил пересмотреть контракт. Пункт защиты клуба? У некоторых игроков это есть в контракте. Кто-то не подписал. Варела не подписал. Шантаж? Мы провели переговоры по возможному продлению контракта. Наши позиции сильно различаются.

Анатолий Бышовец, бывший главный тренер «Динамо» и сборной России: