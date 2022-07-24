Варела тайно покинул базу «Динамо», его местонахождение неизвестно

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сегодня, 15:37

Защитник хочет приостановить контракт с «Динамо».

По данным источника, ночью перед матчем с «Торпедо» уругваец тайно покинул базу «Динамо». В настоящее время местонахождение футболиста клубу не известно.

Скорее всего, Варела намерен перейти во «Фламенго», с которым ведёт переговоры его агент.