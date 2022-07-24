Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2022/2023

Варела тайно покинул базу «Динамо», его местонахождение неизвестно

сегодня, 15:37

Защитник Гильермо Варела хочет приостановить контракт с «Динамо».

По данным источника, ночью перед матчем с «Торпедо» уругваец тайно покинул базу «Динамо». В настоящее время местонахождение футболиста клубу не известно.

Скорее всего, Варела намерен перейти во «Фламенго», с которым ведёт переговоры его агент.

Все новости
«Динамо»: «Рассматриваем действия Варелы как нарушение контракта»
Сегодня, 16:19
Агент Варелы рассказал условие, при котором игрок останется в «Динамо»
Сегодня, 16:04
Таксист, который вернул кошелек Нойеру, недоволен поведением вратаря
22 июля
Задержан мужчина, который с беспилотника снимал тренировку «Зенита»
21 июля
«Бавария» наказала Левандовского за честность. Кан прикрывает свою трансферную ошибку
13 июляВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии7
Левандовски вернулся в Мюнхен без семьи из-за угроз расправы в интернете
12 июля
Сортировать
Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 16:20
У меня сегодня о нём было тревожное предчувствие при изменение состава одной из команд в Фэнтези-футбол на сайте.
протон
протон ответ Храневец (раскрыть)
сегодня в 16:17
Крысинный поступок, будем объективны
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:13
Неужели хохлятский шпион ?
Храневец
Храневец ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:11
И еще дело на него повесят !
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:11
Убёг, окаянный! Погоню послали? Как поймают Варелу, на кол!
Храневец
Храневец
сегодня в 16:10
Найти и обезвредить !
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:04
Ищут пожарные, ищет милиция..... :) Мозгов уехать как человек не хватило, решил опозориться, совсем футболисты слабоумные...а Варела сам по себе туповатый. Он в уругвайской газете зимой интервью дал, что у них тайно брали анализы на ковид и пр ересь (его потом Воронин еще стебал в клубном тв - тип ты че там болтаешь...). А может оно и к лучшему ! Чем раньше сбегут, тем раньше замену найдем среди своих !

Ну а так что, уругвайца всю карьеру гоняли из клуба в клуб, максимум на полтора года задерживался. А когда появилась команда, которой он действительно нужен, которая хочет его сохранить, он позорно сбежал, хотя ранее говорил, что готов остаться.

Пи.Си. В такие моменты становится понятно, почему человек игравший за Реал, Мю и Айнтрахт в юном возрасте так и не построил топ-карьеру.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 16:02
Ростов единственная команда в Премьер Лиге играющая без легов
Скоро в нашем полку прибудет))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:02
Валеру в розыск!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 15:55
Шаве просто не перепадает с трансферов гастарбайтеров)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:54
Менты найдут и вернут
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:43
вот уж действительно гастарбайтер из гастарбайтеров))) правильно Шава сказал!Гнать их всех 3(((
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 15:40
Закройте ему выезд из страны
g2x8dpjac7sa
g2x8dpjac7sa
сегодня в 15:40
Вот это дела
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 