Варела тайно покинул базу «Динамо», его местонахождение неизвестно

Защитник Гильермо Варела хочет приостановить контракт с «Динамо».
По данным источника, ночью перед матчем с «Торпедо» уругваец тайно покинул базу «Динамо». В настоящее время местонахождение футболиста клубу не известно.
Скорее всего, Варела намерен перейти во «Фламенго», с которым ведёт переговоры его агент.
Ну а так что, уругвайца всю карьеру гоняли из клуба в клуб, максимум на полтора года задерживался. А когда появилась команда, которой он действительно нужен, которая хочет его сохранить, он позорно сбежал, хотя ранее говорил, что готов остаться.
Пи.Си. В такие моменты становится понятно, почему человек игравший за Реал, Мю и Айнтрахт в юном возрасте так и не построил топ-карьеру.
Ну а так что, уругвайца всю карьеру гоняли из клуба в клуб, максимум на полтора года задерживался. А когда появилась команда, которой он действительно нужен, которая хочет его сохранить, он позорно сбежал, хотя ранее говорил, что готов остаться.
Пи.Си. В такие моменты становится понятно, почему человек игравший за Реал, Мю и Айнтрахт в юном возрасте так и не построил топ-карьеру.