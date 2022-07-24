«Динамо»: «Рассматриваем действия Варелы как нарушение контракта»

«Динамо» выступило с официальным заявление относительно ситуации с защитником Гильермо Варелой, который тайно покинул базу клуба.
Уругвайский защитник Гильермо Варела не примет участия в сегодняшнем матче чемпионата России против «Торпедо». Наш клуб рассматривает действия игрока как нарушение контрактных обязательств.
«Динамо» уже не раз выражало отношение к решению ФИФА от 21.06.2022, дающему возможность приостановить действующий контракт вплоть до 30 июня 2023 года. Данное решение является явно провокационным и дискриминационным по отношению ко всему российскому футболу.