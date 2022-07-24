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«Динамо»: «Рассматриваем действия Варелы как нарушение контракта»

вчера, 16:19

«Динамо» выступило с официальным заявление относительно ситуации с защитником Гильермо Варелой, который тайно покинул базу клуба.

Уругвайский защитник Гильермо Варела не примет участия в сегодняшнем матче чемпионата России против «Торпедо». Наш клуб рассматривает действия игрока как нарушение контрактных обязательств.

«Динамо» уже не раз выражало отношение к решению ФИФА от 21.06.2022, дающему возможность приостановить действующий контракт вплоть до 30 июня 2023 года. Данное решение является явно провокационным и дискриминационным по отношению ко всему российскому футболу.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:52, ред.
На международный спортивный арбитражный суд надежды мало и, если Динамо не вернёт беглеца, то у бело-синих останется три лега, которые глядя на Варелу тоже смогут начать шантажировать клуб о поднятии зарплаты, либо покинуть в любой момент Москву и продолжить карьеру, где больше заплатят. Следующим может оказаться Лаксальт и поэтому не мешало бы начать переговоры с Рубином по покупке Самошникова.
shlomo
shlomo
вчера в 16:31
Огородами ушёл.... как партизан.... наверняка у него в роду подсуетился сам Че Гевара...:)... Ну а если серьёзно, то уже, что к закрытию трансферного евро-окна наши команды ещё претерпят метаморфозы. Причём далеко не в лучшую сторону всё будет происходить. Как бы к осени во всех заявках из басурман, один Промес не остался (ему просто бежать некуда....:).. Потом будет на западе, снимать фильм как он тайно убегал из ужасной России тележке с навозом...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:28
Попробуйте теперь засудить...
q4cwg7f8apy4
q4cwg7f8apy4
вчера в 16:28
для этого же это и сделано, так что это не первый и не последний случай...
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