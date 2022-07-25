Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2022/2023

«Это уругвайский сериал, испанские страсти!» Скопинцев — об отъезде Варелы

сегодня, 11:43

Защитник Дмитрий Скопинцев прокомментировал решение Гильермо Варелы тайно покинуть «Динамо».

Когда заметил, что Варелы нет с командой? На установке – за два часа до матча с «Торпедо».

Как нам это объяснили? Пока не было никаких комментариев на сей счет.

Варела самовольно уехал с базы и никого не предупредил? Отличное решение (смеется). Не знаю даже, что сказать по этому поводу. Найдут его, наверное.

Это побег? Согласен. Вопиющий случай. Но я не буду удивлен, если он сейчас в комнате сидит [на базе].

Он неделю назад говорил, что никуда не уедет, а теперь просто убегает во «Фламенго»? Это уругвайский сериал, испанские страсти!

Все новости
Варела покинул «Динамо» под покровом ночи. Самое театральное бегство легионера из России
Сегодня, 11:53Александр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии3
«Динамо»: «Рассматриваем действия Варелы как нарушение контракта»
Вчера, 16:19
Агент Варелы рассказал условие, при котором игрок останется в «Динамо»
Вчера, 16:04
СлухиВарела тайно покинул базу «Динамо», его местонахождение неизвестно
Вчера, 15:37
Таксист, который вернул кошелек Нойеру, недоволен поведением вратаря
22 июля
Задержан мужчина, который с беспилотника снимал тренировку «Зенита»
21 июля
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:30
это точно
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:56
Это называется, шабашка в лёгкую !)
Futurista
Futurista
сегодня в 11:44
Страсти - испаномордасти)...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 