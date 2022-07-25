«Это уругвайский сериал, испанские страсти!» Скопинцев — об отъезде Варелы

Защитник прокомментировал решение тайно покинуть «Динамо».

Когда заметил, что Варелы нет с командой? На установке – за два часа до матча с «Торпедо».

Как нам это объяснили? Пока не было никаких комментариев на сей счет.

Варела самовольно уехал с базы и никого не предупредил? Отличное решение (смеется). Не знаю даже, что сказать по этому поводу. Найдут его, наверное.

Это побег? Согласен. Вопиющий случай. Но я не буду удивлен, если он сейчас в комнате сидит [на базе].

Он неделю назад говорил, что никуда не уедет, а теперь просто убегает во «Фламенго»? Это уругвайский сериал, испанские страсти!