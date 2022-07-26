Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыГермания. Бундеслига 2022/2023

«Бавария» подписала 17-летнего нападающего «Ренна» Теля

сегодня, 14:29

Нападающий Матис Тель перешёл в «Баварию» из «Ренна».

По данным СМИ, сумма трансфера составила 20 млн евро плюс 8,5 млн предусмотрены в виде бонусов.

Контракт мюнхенского клуба с 17-летним игроком рассчитан до июня 2027 года.

«Бавария» подписала 17-летнего нападающего «Ренна» Теля

Все новости
В «Лестере» сообщили, что у клуба нет предложений по трансферу Тилеманса
Сегодня, 10:03
ОфициальноЛучший бомбардир MLS перешёл в «Жирону»
Вчера, 20:02
«Вест Хэм» снова попытается прорваться в топ-4 АПЛ. «Молотки» готовят аргументы на трансферном рынке
Вчера, 16:23Александр Чистяков в блоге Командный духКомментарии6
ОфициальноЭкс-хавбек «Реала» и «Наполи» Кальехон перешел в «Гранаду»
Вчера, 14:14
«Барса» продолжает взрывать трансферный рынок. Теперь перехватили Кунде у «Челси»
24 июляДанил Бритвин в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии8
Президент «Наполи» объяснил, почему Кулибали продали «Челси», а не «Барсе»
23 июля
Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 15:17
Они же не умеют выращивать купленных перспективных игроков. Кроме Мюллера, Киммиха, Алабы, Крооса больше ничего не вспоминается, из тех кого купили или даже со своей академии, кого вырастили. И это за 10-15 лет. Того же Санчеша вместо того, чтобы сразу отдать в аренду, мариновали на лавке. Есть топ клубы, которые не бояться выпускать 18-20 летних игроков. Другие, как Челси и МС сразу распихивают всех по арендам.
А этот Тель куплен за двадцатку, поэтому явно должен, как минимум, каждую игру выходить на замену, а где то в основе. Но не удивлюсь если купят условного Лукаку или Кейна и что там будет с перспективным нападающим, неизвестно.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:38, ред.
Паспорт проверили?
k4jr9ptuae7r
k4jr9ptuae7r
сегодня в 14:32
Это хорошо
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 