«Бавария» подписала 17-летнего нападающего «Ренна» Теля

Нападающий Матис Тель перешёл в «Баварию» из «Ренна».
По данным СМИ, сумма трансфера составила 20 млн евро плюс 8,5 млн предусмотрены в виде бонусов.
Контракт мюнхенского клуба с 17-летним игроком рассчитан до июня 2027 года.
Нападающий Матис Тель перешёл в «Баварию» из «Ренна».
По данным СМИ, сумма трансфера составила 20 млн евро плюс 8,5 млн предусмотрены в виде бонусов.
Контракт мюнхенского клуба с 17-летним игроком рассчитан до июня 2027 года.
А этот Тель куплен за двадцатку, поэтому явно должен, как минимум, каждую игру выходить на замену, а где то в основе. Но не удивлюсь если купят условного Лукаку или Кейна и что там будет с перспективным нападающим, неизвестно.
А этот Тель куплен за двадцатку, поэтому явно должен, как минимум, каждую игру выходить на замену, а где то в основе. Но не удивлюсь если купят условного Лукаку или Кейна и что там будет с перспективным нападающим, неизвестно.