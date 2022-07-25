«Вест Хэм» снова попытается прорваться в топ-4 АПЛ. «Молотки» готовят аргументы на трансферном рынке

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Сможет ли команда Мойеса насолить грандам?

Дэвид Мойес медленно, но уверенно делает «Вест Хэм» сильнее

Девять лет назад сэр Алекс Фергюсон выбрал Дэвида Мойеса своим преемником у руля «Манчестер Юнайтед», но «Избранный» («Chosen One»), как его поначалу окрестили манкунианские фанаты, продержался на «Олд Траффорд» всего лишь девять месяцев. Те, кто знают историю, подтвердят, что сам Фергюсон четыре года шел к своему первому трофею с МЮ и неоднократно был на грани увольнения из-за неудовлетворительных результатов. Сэру Алексу потребовалось время, чтобы подготовить самый успешный период в истории клуба, Мойес этого времени не получил, хотя он из того же теста: этому шотландцу тоже нужно время и доверие, чтобы он дал результат.

Первый заход Мойеса в «Вест Хэм» в сезоне 2017/18 не впечатлил боссов лондонского клуба, им хотелось всего и сразу, а Дэвид этого обещать не мог. «Молотобойцы» потеряли полтора года прежде, чем снова позвали Мойеса спасать команду от беды — вылета в Чемпионшип. Шотландец справился с первоочередной задачей в сезоне 2019/20, а на следующий год забросил «Вест Хэм» на шестую строчку в турнирной таблице Премьер-Лиги. Это был шок и восторг, за которым не наступил провал, как многие ожидали. «Вест Хэм» стал силой, с которой вынуждены считаться топ-клубы АПЛ , а в новом сезоне команда Мойеса собирается стать еще опаснее.

Недосказанность «Вест Хэма» в сезоне 2021/22

После шестого места в сезоне 2020/21 «Вест Хэм» опустился на седьмое место в следующем розыгрыше АПЛ . Незначительное ухудшение результатов при значительном усложнении календаря команды: впервые за долгое время «молотобойцы» наравне с выступлениями на внутренней арене вели большую и успешную еврокубковую кампанию. В Лиге Европы команда Дэвида Мойеса дошла до полуфинала, где уступила будущим победителям турнира — «Айнтрахту» из Франкфурта. В какой-то момент по ходу весенней части сезона ВХ сделал ставку на Лигу Европы, в результате чего недобрал несколько баллов в АПЛ и упустил возможность обойти «Ман Юнайтед» в борьбе за шестую строчку.

А ведь в первой половине сезона Премьер-Лиги «Вест Хэм» и вовсе шел в топ-4, а Дэвид Мойес не стеснялся вслух говорить о том, что следующая цель его команды — попадание в Лигу чемпионов. Достичь эту цель не удалось: помешала короткая скамейка и травмы ключевых игроков по ходу сезона. В какой-то момент команда осталась без основной пары центральных защитников Огбонна-Зума, причем итальянец выбыл из строя на долгие месяцы после разрыва крестообразных связок. А отсутствие альтернативы в атаке Майклу Антонио делало замашки «Вест Хэма» на топ-4 АПЛ и победу в Лиге Европы слишком наивными.

С учетом всех кадровых сложностей «Вест Хэм» провел выдающийся сезон, хотя и осталось ощущение недосказанности из-за того, что и тут и там не удалось дотянуться до чего-то важного и существенного. Казалось, что от поставленных целей «Вест Хэм» отделили два-три сильных новичка, которых клуб не купил прошлым летом или хотя бы зимой, когда уже было очевидно, что достойно сражающейся на всех фронтах команде необходима помощь. Увы, «молотобойцы» остались без трансферов, без трофеев и без путевки в Лигу чемпионов. Впрочем, впереди новый сезон, в котором борьба за новый статус продолжится.

Деклан Райс остался. Это маркер высоких амбиций «Вест Хэма»

Самым печальным сценарием для «Вест Хэма» стала бы потеря столпов команды, однако Дэвид Мойес и руководство клуба сумели сохранить состав. Остался и уже забивает в контрольных матчах Томаш Соучек, о чьем конфликте с тренерским штабом ходили слухи по весне, но главная победа клуба в том, что удалось заручиться доверием Деклана Райса. Потенциально самый дорогостоящий полузащитник Премьер-Лиги, на которого точили зубы чуть ли не все признанные топ-клубы, принял твердое решение остаться в «Вест Хэме». Райс неприступен, вокруг него ноль слухов, хотя в востребованности хавбека на английском рынке сомневаться не приходится.

Важное дополнение по решению Деклана предоставили инсайдеры: молодой капитан (официально занял должность после ухода на пенсию Марка Нобла, хотя и по ходу предыдущего сезона регулярно выводил команду на поле) получил от клуба заверения в амбициозности. Иными словами, Райс готов и дальше играть за «Вест Хэм», если «молотобойцы» делом подтвердят свое стремление войти в число сильнейших команд Англии. Возможно, даже разбить или дополнить «Большую шестерку». А что может быть более убедительным, чем мощные трансферы? «Молотобойцы» готовят плацдарм для нового штурма на трансферном рынке.

Агер, Ареоля, Скамакка и Костич — топ-трансферы для «Вест Хэма»

Прошлой осенью «Вест Хэм» переманил ведущего скаута «Манчестер Сити» Роба Ньюмана и назначил его главой департамента по комплектованию состава. Сделки, которые «Вест Хэм» совершил и еще совершит этим летом — его рук дело. Впрочем, с Дэвидом Мойесом все новички согласовываются, шотландец остается менеджером в широком британском смысле слова, он не просто тренер.

Ньюман уже решил несколько важных задач. Во-первых, усилил центр обороны, подписав защитника сборной Марокко и «Ренна». Наиф Агер обладает уникальными для центрбека скоростными качествами и классно начинает атаки, его связка с Куртом Зума выглядит весьма перспективно. Во-вторых, «Вест Хэм» выкупил у ПСЖ Альфонсо Ареоля, который провел предыдущий сезон в Лондоне на правах аренды. Предполагается, что с нового сезона чемпион мира подвинет 37-летнего Лукаша Фабьянски и станет абсолютным первом номером.

В-третьих, «Вест Хэм» подписал центрального полузащитника Флинна Доунса из «Суонси». Жилистый боец нужен для ротации, по факту это замена Алексу Кралу, просидевшему весь прошлый сезон в глубоком запасе, и ушедшему на пенсию Марку Ноблу. Доунс постарается выбить у Мойеса больше игровых минут и заодно разгрузить Райса и Соучека. Также место в обойме хавбеков получит Конор Ковентри, воспитанник клуба, который во второй части сезона 2021/22 играл за «МК Донс» на правах аренды.

Но самые интересные трансферы «Вест Хэма» впереди. Итальянский форвард Джанлука Скамакка (16 голов за «Сассуоло» в прошедшем сезоне Серии A) присоединится к «молотобойцам» после прохождения медицинского осмотра, также «Вест Хэм» сделал официальное предложение франкфуртскому «Айнтрахту» по Филипу Костичу, одному из лучших ассистентов Бундеслиги последних лет. Интересы футболистов представляет агент Алессандро Луччи, который заинтересован в переезде обоих своих клиентов в Лондон. И если эти сделки состоятся, от «Вест Хэма» будет ждать борьбы за топ-4 и победу в Лиге конференций. Команда Дэвида Мойеса постарается всех удивить.