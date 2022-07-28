Пиняеву назначено консервативное лечение, операция не потребуется

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вчера, 23:10

Нападающему «Крыльев Советов» назначено консервативное лечение, проведение операции не потребуется. Об этом сообщил начальник медицинского штаба «Крыльев Советов» Кюри Чачаев.

После многочисленных консультаций с квалифицированными отечественными и зарубежными специалистами было принято решение назначить Сергею консервативное лечение без операции. Примерный срок реабилитации Пиняева составит около полутора месяцев.

Ранее у Пиняева был выявлен пневмоторакс.