Пиняеву назначено консервативное лечение, операция не потребуется

Нападающему «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву назначено консервативное лечение, проведение операции не потребуется. Об этом сообщил начальник медицинского штаба «Крыльев Советов» Кюри Чачаев.
После многочисленных консультаций с квалифицированными отечественными и зарубежными специалистами было принято решение назначить Сергею консервативное лечение без операции. Примерный срок реабилитации Пиняева составит около полутора месяцев.
Ранее у Пиняева был выявлен пневмоторакс.
Это диалог с Кюри Чачаевым о состоянии Пиняева.
Это диалог с Кюри Чачаевым о состоянии Пиняева.