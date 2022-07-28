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Пиняеву назначено консервативное лечение, операция не потребуется

вчера, 23:10

Нападающему «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву назначено консервативное лечение, проведение операции не потребуется. Об этом сообщил начальник медицинского штаба «Крыльев Советов» Кюри Чачаев.

После многочисленных консультаций с квалифицированными отечественными и зарубежными специалистами было принято решение назначить Сергею консервативное лечение без операции. Примерный срок реабилитации Пиняева составит около полутора месяцев.

Ранее у Пиняева был выявлен пневмоторакс.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:51
А как же без таблеток ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:19, ред.
"Простите, вы не знаете, куда идёт тот товарищ ? Знаю. Он идёт туда. "

Это диалог с Кюри Чачаевым о состоянии Пиняева.
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