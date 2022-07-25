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У защитника «Локомотива» Фассона подтвердился разрыв «крестов»

сегодня, 16:29

У защитника «Локомотива» Лукаса Фассона выявлена травма крестообразной связки колена. Об этом сообщил главный врач клуба Игорь Калюжный.

Комплексное обследование Лукаса Фассона выявило повреждение крестообразной связки левого коленного сустава. В ближайшие дни определимся с клиникой, где будет проведена операция. В настоящее время мы отправили снимки МРТ в ведущие клиники Европы.

Ждем подтверждение диагноза от коллег. После проведения операции будут ясны сроки восстановления.

Восстановление при таком характере повреждения может занять от 7 до 9 месяцев.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:32
Два тура :Пиняев,Кузяев,Джикия,Фассон...ВСем скорейшего выздоровления.
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 17:03
Здоровья!
dok66
dok66
сегодня в 16:59
Жаль конечно , что сразу же сломался . Здоровья .
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:49
Теперь наверняка домой поедет лечиться.Не повезло паровозику с этим приобретением. Лукасу скорейшего восстановления.
ЧиП
ЧиП
сегодня в 16:40
Печально😔
Очень серьёзная травма. Минимум 6 месяцев.
drug01
drug01
сегодня в 16:39
Совсем не везёт! Желаю здоровья!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:36
А вроде и стыка то не было. Просто повернул ногу и колено вывернулось. Несчастный случай. Жаль парня, толком и не поиграл. Здоровья ему!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:31
Здоровья парню!
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