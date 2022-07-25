У защитника «Локомотива» Фассона подтвердился разрыв «крестов»

У защитника «Локомотива» выявлена травма крестообразной связки колена. Об этом сообщил главный врач клуба Игорь Калюжный.

Комплексное обследование Лукаса Фассона выявило повреждение крестообразной связки левого коленного сустава. В ближайшие дни определимся с клиникой, где будет проведена операция. В настоящее время мы отправили снимки МРТ в ведущие клиники Европы.

Ждем подтверждение диагноза от коллег. После проведения операции будут ясны сроки восстановления.