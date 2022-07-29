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Алаев: «По одному матчу рано делать выводы о работе Fan ID»

вчера, 23:41
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев заявил, что Лига готова взять на себя функцию модератора процесса мониторинга работы системы идентификации болельщиков для ее полноценного анализа.

Сегодня в Екатеринбурге прошел первый матч с применением системы идентификации болельщиков. По одному матчу рано делать выводы о работе системы.

Нужно посмотреть цифры посещаемости в динамике и проанализировать работу системы совместно с коллегами из федеральных органов власти. РПЛ готова взять на себя функцию модератора процесса мониторинга системы.

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monah-10
monah-10
сегодня в 00:25
Идиоты. Это более менее цензурное, что можно сказать. Лишают чуть ли не единственный доход клубов, что очень сказывается на клубах с маленьким бюджетом, плюс отбирают у людей их право на выбор. Скоро всех нас заставят дактилоскопироваться, а позже маячки вшивать начнут.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:57
Мало того что европейский беспредел в виде санкций убивает наш футбол ⚽️ , так ещё и наши великие чинуши добивают оставшееся от нашего и без этого мёртвый футбол , ➕️ Газпром со своим РФС ! (((
Вообщем футбол для болельщиков и Зенит Чемпион 🏆 !
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:42
Ни о чем
Гость
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