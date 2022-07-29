Алаев: «По одному матчу рано делать выводы о работе Fan ID»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев заявил, что Лига готова взять на себя функцию модератора процесса мониторинга работы системы идентификации болельщиков для ее полноценного анализа.
Сегодня в Екатеринбурге прошел первый матч с применением системы идентификации болельщиков. По одному матчу рано делать выводы о работе системы.
Нужно посмотреть цифры посещаемости в динамике и проанализировать работу системы совместно с коллегами из федеральных органов власти. РПЛ готова взять на себя функцию модератора процесса мониторинга системы.
Вообщем футбол для болельщиков и Зенит Чемпион 🏆 !
Вообщем футбол для болельщиков и Зенит Чемпион 🏆 !