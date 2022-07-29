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Первый матч с Fan ID в РПЛ посетили 2 тысячи зрителей

сегодня, 20:35
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Матч 3-го тура чемпионата России «Урал» — «Краснодар» (1:3) стал первым в России, на котором применялся Fan ID.

По данным Ural Mash, игру посетили 2 тысячи зрителей (вместительность «Екатеринбург-Арены» – 35 тысяч).

Отмечается, что за четыре минуты до начала матча у ворот стадиона скопилась очередь.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 21:51
Я с момента строительства ходил на "Газпром-Арену", в том числе с девушками, и могу сказать, что, кроме Виража, там везде семейная атмосфера была изначально.
Blaskowitz
Blaskowitz
сегодня в 21:45
И не много.
Союзник противников
Союзник противников ответ Дмитрюк (раскрыть)
сегодня в 21:44
У тебя он точно есть???
Союзник противников
Союзник противников ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 21:43
И что,кто-то опечален этим? Зато на последнем матче на "Зенит" шли семьями с жёнами и детьми.Даже по ТВ приятно было смотреть.Чего на голопузое быдло,болеющее спиной к полю,любоваться и матерные кричалки слушать,делая вид,что не слышишь???
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:41
В Ельцинбурге больше отродясь не бывало на таких матчах! Разве что "Спартак" приедет и свинколюбы со всего Урала и Поволжья соберутся.
drug01
drug01
сегодня в 21:22
Процесс пошёл это хорошо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:15
Зато на трибунах тихо и без мата.
СарказЪм, если чё...
pomor45
pomor45 ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 21:15
К тому и ведут. Сначала любителей бузы выпроводят со стадиона, а потом и пивко на стадионы запустят Не подогревать же фанатов пивом, которое без водки - деньги на ветер. Рассчитывают, что всё будет по делу - фанаты в баре с пивком и водкой, а кузьмичи на стадионе - тоже привлечённые не только футболом, а и пивком с водкой. Кто с семьёй, а больше, чтобы оторваться с друзьями без контроля. Кузьмичи - люди мирные, можно надеяться, что беспорядков учинять не станут, а фанатов в барах пресекать гораздо легче, чем на стадионах. Что касается финансов, то подумают о взимании с баров, в которых собираются фанаты, платы за демонстрации матчей и повышенных штрафов за дебоши фанатов. Если власти, что-то надо, то она этого добьётся, будь спокоен. Если она, конечно, власть, а не либеральная мякина.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 21:07
Мы с четырьмя друзьями ходили иногда на "Газпром-Арену" тоже, FanID только один из них решил оформлять (подал документы). Я лично не буду подписывать документ, который противоречит Конституции. Удачи им, хоть бары им спасибо скажут.
Владимир Анохин
Владимир Анохин
сегодня в 21:05
На введение Fan ID в России будет потрачено более 770 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров на пленарном заседании Государственной думы.
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 20:57
Мало что то в стране "настоящих болельщиков с детьми"!)
Alexnvr
Alexnvr ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:55
Про что и речь. Мы лучше в баре деньги оставим чем отдадим 66 знает кому 66 знает за что.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:54
Без данных о посещаемости без ПБ эта информация ни о чём, а вот толпа у ворот говорит о том, что организации, как не было, так и нет.
Дмитрюк
Дмитрюк
сегодня в 20:54
Может еще военник будем требовать? Сейчас самое оно
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 20:53
Не густо,толи еще будет.
А когда второй матч с фан id?

Почему не стали в Москве или Санкт-Петербурге первый матч с фан id проводить??? Как за проведение суперкубка то чуть до драки не дошло, а тут оказаться "первыми" не захотели👍. Правильно зачем терять деньги и зрителей на домашнем стадионе, вот пиво разрешат продавать тогда и фан id уже не помеха будет 😁

А пока пусть в роли бета-тестеров уральские болельщики поработают.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 20:52
Бары счастливы, выручка растет. Идея с fanid , может и неплохая, но ее дискредитировали полностью. Футбол не то зрелище, где это нужно. На стадионах и без этого хватает способов и средств для обеспечения безопасности. Видимо кто-то много денег отмыл на этом.
monah-10
monah-10 ответ Alean (раскрыть)
сегодня в 20:51, ред.
Да дело не в этом, отношение болел к своим клубам, хотя это зло, так и стараются наши законотворцы всех нас под колпак взять, больше всего боятся собственного народа.
А вообще интересно, за весь третий тур РПЛ, всего соберется столько же, сколько за один матч в Волгограде? Вот это вопрос...
7z7nsvepq4js
7z7nsvepq4js
сегодня в 20:47
Фанатов с трибун выгнали, цель достигнута. А остальное не так важно
Alean
Alean ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 20:47
Ну там пока ещё нет FAN ID, в ведут и из 33 останется 3
monah-10
monah-10 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 20:46
Зато в низшей лиге на игру ротора 33 с лишним тысяч.
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 20:44
Даааааа!!!! Давайте больше АйДи!!!!! Неужели в РПЛ не понимают к чему приведёт всё это действо? Все кого я знаю и кто меня знает на Газпром Арену уже не ходят. Только в баре смотрим матчи.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:36
очень низкая посещаемость
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