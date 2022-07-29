Первый матч с Fan ID в РПЛ посетили 2 тысячи зрителей

Матч 3-го тура чемпионата России «Урал» — «Краснодар» (1:3) стал первым в России, на котором применялся Fan ID.
По данным Ural Mash, игру посетили 2 тысячи зрителей (вместительность «Екатеринбург-Арены» – 35 тысяч).
Отмечается, что за четыре минуты до начала матча у ворот стадиона скопилась очередь.
А когда второй матч с фан id?
Почему не стали в Москве или Санкт-Петербурге первый матч с фан id проводить??? Как за проведение суперкубка то чуть до драки не дошло, а тут оказаться "первыми" не захотели👍. Правильно зачем терять деньги и зрителей на домашнем стадионе, вот пиво разрешат продавать тогда и фан id уже не помеха будет 😁
А пока пусть в роли бета-тестеров уральские болельщики поработают.
А когда второй матч с фан id?
Почему не стали в Москве или Санкт-Петербурге первый матч с фан id проводить??? Как за проведение суперкубка то чуть до драки не дошло, а тут оказаться "первыми" не захотели👍. Правильно зачем терять деньги и зрителей на домашнем стадионе, вот пиво разрешат продавать тогда и фан id уже не помеха будет 😁
А пока пусть в роли бета-тестеров уральские болельщики поработают.