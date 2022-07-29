Первый матч с Fan ID в РПЛ посетили 2 тысячи зрителей

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сегодня, 20:35

Матч 3-го тура чемпионата России «Урал» — «Краснодар» (1:3) стал первым в России, на котором применялся Fan ID.

По данным Ural Mash, игру посетили 2 тысячи зрителей (вместительность «Екатеринбург-Арены» – 35 тысяч).

Отмечается, что за четыре минуты до начала матча у ворот стадиона скопилась очередь.