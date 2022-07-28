Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» не подпишет Дзюбу и Оздоева

Главный тренер «Ференцвароша» объяснил, почему его клуб не будет подписывать форварда и полузащитника , которые в настоящее время являются свободными агентами.

Что касается усиления, работаем по принципу: то, что наше ― наше. Стараемся сделать так, чтобы игроки прибавляли по отдельности и вместе с командой. Но трансферное окно открыто, поэтому всякое может быть. Кто знает ― может, завтра нашего игрока захотят купить. Но трансфера ради трансфера не будет.