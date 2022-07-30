«Бавария» выиграла Суперкубок Германии, в матче 8 забитых мячей

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сегодня, 23:38

«Бавария» одолела «РБ Лейпциг» и выиграла Суперкубок Германии (5:3).

Игрок мюнхенцев Джамал Мусиала открыл счет на 14-й минуте. Садио Мане на 31-й удвоил преимущество своей команды, а Бенжамен Павар забил третий гол команды в матче на 45-й минуте. На 60-й минуте Марцель Хальстенберг отыграл один мяч, однако на 66-й Серж Гнабри восстановил разрыв в счете. После этого Кристофер Нкунку на 77-й забил второй гол «Лейпцига», а на 89-й минуте Даниэль Ольмо отыграл еще один мяч. Лерой Сане на 90+8-й минуте установил окончательный счет.

В прошлом сезоне «Бавария» также взяла этот трофей, переиграв «Боруссию» из Дортмунда (3:1).